Если мы говорим про повышение температуры, то это как раз-таки защитная реакция организма, и здесь не нужно бороться с фактом повышения температуры, потому что вирусы погибают при определенной температуре, и организм это знает. Поэтому подъем температуры сам себе — это ответ наш на вирусную инфекцию для того, чтобы как раз-таки сделать плохо вирусу.

Поэтому температура разбивается, если выше она 38,5, либо если были раньше так называемые фебрильные судороги, то есть судороги на фоне подъема температуры, тогда не допускается, в принципе, подъем изначально, но это после консультации врача этот диагноз ставится, либо если подъем температуры сопровождается очень плохим состоянием. То есть выше температура поднялся 37,5, человеку у него все болит, мышцы болят, голова болит, ну как во время гриппа, собственно говоря, бывает, вот для того, чтобы облегчить ему жизнь, тогда принимается тот же ибупрофен, либо парацетамол.

Не стоит использовать ацетилсалициловую кислоту во время гриппа, она может быть причиной такого достаточно неприятного осложнения синдрома Рея у детей и у взрослых, может быть. И повод для беспокойства — это либо сохранение температуры даже больше 4−5 дней, либо если это очень высокое, выше 39 градусов, то 3 дней, либо это вторая волна заболевания. Вот вроде как стало получше, либо потом через несколько дней появился снова пик подъема температуры.

Вот то, что может насторожить. Одним из моментов, которые тоже могут заставить обратиться к врачу, это так называемое плохое сбивание температуры. То есть вот температура выше 38,5, принимается какой-то препарат, вот же ибупрофен, либо парацетамол, и эффекты его либо недостаточны, либо хватает очень ненамного времени. Да, это ситуация, когда или в приемное отделение больницы надо обращаться, или вызывать скорую помощь, если это не рабочее время уже, либо обращаться к своему терапевту, либо педиатру, потому что здесь может понадобиться врачебная помощь.

Это тот момент, который мы должны отслеживать, и в первую очередь здесь нужно понимать, что можно допустить, к сожалению, передозировку даже лекарственных препаратов в пределах семьи. Что это значит? Вот лежит человек, ему плохо, и он начинает пить там одну таблетку за другой, лучше не становится.

Глядишь, к вечеру уже выбрана не то что суточная доза максимальная, а там за несколько дней. Отдельно стоит обратить внимание на лечение детей. То есть лечением должен заниматься по сути один человек, а не так, что пришла бабушка, дала таблетку от температуры, потом мама забежала, через час дала таблетку с температурой, потом забежал дедушка, дал таблетку с температурой и поехали, поехали. В итоге имеем проблемы.