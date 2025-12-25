Честные отзывы о растительном лекарственном средстве Тонзилгон® Н

Каждый человек, который принимает решение о покупке того или иного лекарства, невольно задумывается: а поможет ли оно в его ситуации? Хорошо, если при этом учитывается мнение действительно авторитетных специалистов – врачей или работников аптеки. А что делать, если в процесс лечения уверенно вмешиваются знакомые, соседи, интернет? Как сориентироваться в море отзывов и рекомендаций, разбираемся на примере растительного лекарственного средства для лечения простуды с болью и воспалением в горле Тонзилгон® Н.



Как работает Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н состоит из 7-ми лекарственных растений, издавна применяющихся при простудных заболеваниях и воспалительных процессах верхних дыхательных путей и глотки. Это корень алтея лекарственного, трава хвоща полевого, листья грецкого ореха, трава тысячелистника обыкновенного, кора дуба, трава одуванчика лекарственного, цветки ромашки аптечной.

Компоненты перечисленных растений уменьшают воспаление и отек слизистой оболочки дыхательных путей. Танины коры дуба, листьев грецкого ореха оказывают вяжущее и противомикробное действие, защищают слизистую оболочку от проникновения вирусов, устраняя первопричину простудных заболеваний. Флавоноиды, танины и эфирные масла уменьшают воспаление, облегчают боль и дискомфорт в горле. Полисахариды активируют иммунные клетки и таким образом подключают наш собственный иммунитете для борьбы с инфекцией.

Тонзилгон® Н обладает тройным действием: противовирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим. Он борется с вирусами и бактериями, вызывающими острые респираторные заболевания, эффективно уменьшает симптомы простуды – боль, першение в горле, кашель, а также укрепляет иммунитет. В результате приема Тонзилгона® Н быстрее проходят симптомы заболевания.



Что говорят отзывы об эффективности Тонзилгона® Н?

Разберем отзывы о препарате как врачей, так и пациентов. Итак, примеры отзывов.

М. А. Золотарёва, ЛОР-врач, кандидат наук, стаж работы 39 лет:

«Фитопрепарат Тонзилгон® Н подходит для всей семьи. Располагает веской доказательной базой. Проведено более 20 клинических исследований, доказывающих эффективность и безопастность данного препарата. Профиль безопасности напрямую связан с технологией производства сырья. Очень удобен тем, что выпускается в нескольких формах: сиропе, каплях для приема внутрь и таблетках. Пациент сам выбирает, какая форма ему удобна для приема и, соответственно, для соблюдения назначений врача.

В качестве отрицательного момента можно отметить наличие у препарата в виде капель спиртового вкуса. Хотя понятно, что спирт нужен для стандартизации лекарственных компонентов. Учитывая характерный цвет капель, а также стойкий запах, специфический вкус, я своим пациентам напоминаю, что его необходимо разводить в остуженной кипяченой воде.



Каковы преимущества Тонзилгона® Н? Взгляд потребителей.

По сравнению с синтетическими препаратами для лечения респираторных заболеваний, Тонзилгон® Н имеет более широкий спектр действия, не уступает по выраженности противовирусного и антимикробного эффекта, может применяться на любом этапе заболевания, имеет высокий уровень безопасности и хорошо переносится. Тонзилгон® Н можно принимать как для лечения, так и для профилактики простуды. Препарат выпускается в 2-х удобных формах – каплях (для детей с 2-х лет и взрослых) и таблетках (для детей с 6-ти лет и взрослых), его удобно принимать.



Как быстро помогает Тонзилгон® Н?

Многим врачам и пациентам Тонзилгон® Н полюбился за его эффективность. Первые результаты от применения лекарства в большинстве случаев могут ощущаться уже на 1-2 сутки приема. За счет противовоспалительного действия уменьшается отек, покраснение, а значит и боль в горле. За счет снижения вирусной нагрузки улучшается общее самочувствие, налаживается аппетит. Назначение детям в первые дни ОРЗ Тонзилгона® Н позволяет снизить риск осложнений. В случае необходимости, Тонзилгон Н можно применять совместно с антибиотиками, его прием повышает эффективность антибактериальной терапии.

В исследовании, проведенном М.В. Субботиной, И. А. Букша, О. И. Платоненко (Иркутский государственный медицинский университет), установлено, что при приеме Тонзилгона® Н уже через неделю большинство пациентов полностью выздоровели. И только у 3 человек из 20-ти наблюдались остаточные симптомы ОРВИ.



Действительно ли Тонзилгон® Н укрепляет иммунитет?

Одно из важнейших свойств Тонзилгона® Н – способность укреплять иммунную защиту организма. Под воздействием препарата усиливается выработка естественных интерферонов, что помогает бороться с вирусами, а также активируется фагоцитоз, в результате чего быстро гибнут возбудители респираторных инфекций, проникшие в организм. Это подтверждают многие научные исследования [5]. В одном из них препарат Тонзилгон® Н профилактически применяли в течение месяца у часто болеющих детей. После окончания его приема в течение 6-ти последующих месяцев значительно сократилась частота простудных заболеваний. В то время, как до проведенного курса. Именно поэтому важно не прерывать лечение после уменьшения симптомов (а они на фоне приема Тонзилгона® Н проходят довольно быстро).



Совпадение мнений: единство отзывов о Тонзилгоне® Н.

Практика показывает, что многие пациенты, прежде чем принять решение о покупке какого-либо лекарственного средства, даже рекомендованного специалистом, стремятся почерпнуть информацию о нем у знакомых или в интернете. В этой ситуации для полноты картины лучше анализировать все доступные источники. Вот что говорят и пишут о Тонзилгоне® Н разные стороны:

Наука.

«Тонзилгон® Н – известный растительный лекарственный препарат, применяемый для лечения респираторных инфекций верхних дыхательных путей. Он достаточно эффективен, безопасен, хорошо переносится. Благодаря растительному составу его охотно принимают пациенты. В нашем исследовании 88,2% пациентов строго соблюдали режим лечения, остальные стремились к уменьшению кратности приема препарата по мере стихания симптомов, что в целом не противоречит инструкции по применению». (В. П. Вавилова, Д. Абрамов-Соммарива, Г. Стайндл, М. Воннеманн, Е. Г. Рыжова, Т. В. Русова, А. А. Лебеденко, И. И. Кольченко. Клиническая эффективность и переносимость препарата Тонзилгон® Н при лечении рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей у детей: неинтервенционное исследование в России. «РМЖ», 31.03.2017).

Важно понимать, что источники информации в сети Интернет не всегда полно и объективно отражают информацию о лекарственных препаратах. Они не могут заменить рекомендацию врача. Встретив чрезмерно позитивный или резко негативный отзыв о каком-либо препарате, стоит внимательно прочитать инструкцию по применению, проконсультироваться с врачом или работником аптеки и только потом принимать решение о применении лекарства.

Литература: