Боль в горле как «звоночек» простуды: что делать?

Почему болит горло?

Боль в горле, затрудненное глотание и першение являются одними из наиболее частых поводов для обращения пациентов к врачам или в аптеки. Естественно, эти симптомы возникают не сами по себе. Чаще всего это признаки простуды. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется до 1 млрд случаев ОРВИ. Столь частые респираторные заболевания объясняются многообразием микроорганизмов, которые их вызывают (их около 300 видов), а также быстротой и легкостью передачи возбудителей воздушно-капельным путем, их высокой заразностью и изменчивостью. И если уж им удалось «пробить» первую линию защиты нашего организма и внедриться через слизистую оболочку, это говорит об определенной слабости иммунитета. Ведь кому не знакомы ситуации, когда простуда начинается с боли в горле при глотании после переохлаждения, переутомления, психоэмоциональных и физических перегрузок?

Однако эти факторы сами по себе не являются причиной простуды и боли в горле. Известно, что носоглотка является так называемыми «входными воротами» инфекции – местом, посредством которого организм человека активно контактирует с внешней средой. Она выстлана многослойным эпителием – первым барьером на пути инфекции. Так вот, на фоне переохлаждения, стресса и других негативных факторов происходит транзиторное снижение иммунитета и патогены становятся способными «пробить брешь» в системе защиты организма, внедряются в слизистую оболочку глотки, где начинают активно размножаться. В кровь начинают поступать цитокины и токсины вирусов и бактерий. Горло реагирует на этот процесс воспалением, покраснением и болью.

Причиной раздражения слизистой оболочки глотки могут также стать:

Острая пища,

Вдыхание едкого дыма, курение,

Испарения токсичных химических веществ,

Сухой воздух в помещении и на улице,

Аллергическая реакция.

Основными симптомами, как и при ОРВИ, являются боль, першение, зуд в глотке, сухой кашель. В отличие от ОРВИ обычно характерно отсутствие повышения температуры. Первая помощь заключается в устранении причинного фактора и полоскании горла.

При этом, если не реагировать на этот сигнал неблагополучия в надежде, что все пройдет само-собой, есть риск развития бактериальных осложнений и/или хронического течения фарингита или тонзиллита. В такой ситуации организм нуждается в особенной поддержке, а не только в устранении неприятного симптома.

Чем опасна боль в горле?

Обычно боль в горле не опасна и легко лечится в домашних условиях с помощью комплексных фитопрепаратов, обильного питья, полосканий, щадящей диеты. Однако, если у пациента отмечаются такие симптомы, как высокая температура, затрудненное глотание, отек шеи, сыпь на коже — лучше незамедлительно обратиться к врачу. Посетить терапевта, педиатра или ЛОР-врача нужно и в том случае, если боль в горле длительно не проходит.

Симптомы воспалительных заболеваний, для которых характерна боль в горле, имеют разные названия в зависимости от локализации:

Фарингит — воспаление задней стенки глотки. Для него характерны внезапное ощущение першения и сухости в горле, боль в горле, болезненность при глотании.

— воспаление задней стенки глотки. Для него характерны внезапное ощущение першения и сухости в горле, боль в горле, болезненность при глотании. Тонзиллит — воспаление миндалин. Миндалины расположены по бокам глотки. При воспалении они краснеют, отекают, а при присоединении бактериальной инфекции покрываются налетом.

— воспаление миндалин. Миндалины расположены по бокам глотки. При воспалении они краснеют, отекают, а при присоединении бактериальной инфекции покрываются налетом. Ларингит — воспаление гортани и голосовых связок. Сопровождается болью в горле, осиплостью голоса, нередко – афонией, сухим лающим кашлем.

Любое из этих заболеваний при несвоевременном лечении может осложниться присоединением бактериальной инфекции. Также воспаление может распространятся в соседние органы и «спускаться» в нижние дыхательные пути, вызывая синусит, отит, трахеит, бронхит, пневмонию.

Вероятность развития осложнений всегда выше у молодых людей и детей, особенно у детей 1-2 года жизни. Периоды относительного спокойствия (ремиссии) при хроническом заболевании горла чередуются с обострениями или рецидивами острого воспаления. Важную роль при этом играют повторяющиеся вирусные и бактериальные инфекции, внутриклеточное стрептококковое и стафилококковое носительство. В практике врачей наиболее частым заболеванием, сопровождающимся болью в горле и нередко характеризующимся осложненным течением, является острый тонзиллит, или ангина. Причем ангина встречается не так и редко. От 6 до 8 % обращений к врачам связано именно с болью в горле при ангине. Главная неприятность – то, что это заболевание опасно серьезными осложнениями со стороны суставов, сердца и почек. Поэтому при любой боли в горле необходима быстрая мобилизация организма, чтобы не доводить до этих проблем.

Как уменьшить воспаление в горле?

Первый и самый доступный способ успокоить больное горло – выпить чашку теплого чая с лимоном и медом. Частое обильное питье полезно не только тем, что оно облегчает болезненные ощущения в глотке при ее воспалении. При ОРВИ всегда в той или иной степени присутствует интоксикация организма, и обильное употребление жидкости помогает с ней справиться. Однако важно помнить, что слишком горячие напитки могут дополнительно раздражать чувствительную слизистую оболочку. Поэтому температура питья должна соответствовать температуре тела.

Лекарственные средства для симптоматического лечения боли в горле представлены множеством форм:

растворы для полоскания;

аэрозоли и спреи;

таблетки, драже, леденцы и пастилки для рассасывания.

Рассмотрим все по-порядку. Первое, чем можно снять болезненное ощущение в горле и про что сразу вспоминает человек, это полоскания антисептическими, растительными или солевыми растворами. Этот метод хорош тем, что он очищает слизистую оболочку, дезинфицирует, увлажняет. Но длительность облегчения после полосканий непродолжительная. Для достижения максимальной эффективности полоскать горло нужно часто, что практически невозможно, если человек продолжает ходить на работу. Поэтому полоскание горла должно сочетаться с другими способами местного воздействия. К ним относятся: обработка горла антисептическими спреями и аэрозолями, а также применение специальных таблеток, драже, леденцов и пастилок для рассасывания.

Все современные аэрозоли и спреи для обработки горла достаточно эффективны. Они могут быть дезинфицирующими, противомикробными, обезболивающими. Их удобно применять, а специальные распылители способствуют равномерному распределению лекарства по поверхности глотки. Таким образом можно обработать даже глубокие очаги воспаления.

Сосательные таблетки против воспаления горла позволяют снять дискомфорт и болезненность, а лекарство поступает в пораженный очаг с помощью слюны, которая оказывает дополнительное противомикробное действие за счёт содержащегося в ней лизоцима.

Однако все эти препараты действуют исключительно симптоматически и не влияют на причину боли в горле. Тем не менее, они могут применяться в комплексном лечении этого неприятного симптома, поэтому рассмотрим некоторые особенности применения перечисленных лекарств.

Что нужно учитывать при выборе лекарственных средств от боли в горле?

Основное преимущество лекарственных средств в форме аэрозолей и спреев – создание высокой концентрации вещества в месте воспаления и точность воздействия. Перед орошением аэрозолем рот следует прополоскать теплой водой. Аэрозоль впрыскивают в горло при задержанном дыхании, один раз в правую сторону, один раз – в левую. Аэрозоли для лечения боли в горле нельзя вдыхать! Лекарственное средство от боли в горле следует удерживать в полости рта 3–5 минут. После распыления нельзя употреблять жидкость или пищу. Аппликатор-распылитель перед и после применения нужно промывать горячей водой. Аэрозоли противопоказаны пациентам с хроническими обструктивными заболеваниями легких и маленьким детям из-за риска развития бронхоспазма.

Концентрация лекарственного средства достигает максимальных значений и при применении леденцов, пастилок, драже и таблеток от боли в горле для рассасывания. Их используют, предварительно прополоскав рот теплой водой, удерживая во рту до полного растворения. Разжевывать их нельзя! Детям такие средства можно применять с того возраста, когда они научились самостоятельно рассасывать их (обычно старше 3 лет). Конечно, параллельно с этими мероприятиями нужно обязательно укреплять иммунитет.

Какие препараты лучше помогают справиться с болью в горле?

Простое обезболивание горла – это явно недостаточная мера. Ведь таким образом невозможно в полной мере повлиять ни на возбудителя, ни на уже запущенный воспалительный процесс. Поэтому, от боли в горле более эффективным будет лечение, направленное на вирусы и воспаление, которое они вызвали. Обычные средства от боли в горле с этими задачами справляются не в полной мере. К тому же многие из местных антисептических средств при превышении рекомендованной дозировки могут проявлять токсические свойства (хлоргексидин) и вызывать аллергические реакции (препараты йода). Разрешенные для местного применения средства часто включают в себя антибактериальные вещества, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства. Нередко в своем составе лекарственные препараты содержат ментол и эвкалипт, природные антисептики (экстракты растений, продукты пчеловодства), синтезированные факторы неспецифической защиты слизистой оболочки (интерферон, лизоцим), лизаты бактерий, витамины (группы В, С). Как правило, эти средства «работают» только местно, никак не влияя на продолжительность простуды как таковой. К тому же ряд перечисленных препаратов имеют возрастные ограничения.

Оптимальным при лечении фарингитов и тонзиллитов был бы выбор препарата природного происхождения, сочетающего в себе противовоспалительное и обезболивающее действие. Было бы неплохо, чтобы еще он стимулировал локальный иммунитет, не оказывал токсического влияния, аллергических реакций, местно-раздражающего действия. При этом лекарство должно быть удобным в применении и приятным или нейтральным на вкус. Конечно, снижение боли, происходящее за счет противовоспалительного и противоотечного действия, может быть не таким моментальным как у анестетиков, но гораздо более надежным и долговременным. Примером такого растительного препарата является Тонзилгон® Н производства Бионорика СЕ, Германия.

Какой состав имеет Тонзилгон® Н?

В состав Тонзилгона® Н входит сырье семи лекарственных растений:

корень алтея (Althaeae radix);

трава хвоща (Equiseti herba);

листья грецкого ореха (Juglandis folia);

трава тысячелистника (Millefolii herba);

кора дуба (Quercus cortex);

трава одуванчика (Taraxaci herba);

цветки ромашки (Matricariae flores).

Разнообразные компоненты в составе Тонзилгон® Н формируют широкий спектр фармакологической активности средства. Это в том числе и обезболивающее, и противовоспалительное, и иммуностимулирующее действие. Экстракты этих растений усиливают внутриклеточное уничтожение микроорганизмов благодаря повышению образования бактерицидных веществ. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды оказывают противовоспалительное действие и способствуют уменьшению отека слизистой оболочки. Таким образом Тонзилгон® Н действует не только на боль в горле, но и на ее непосредственную причину. При этом лекарственные растения в составе препарата «Тонзилгон® Н» имеют минимум противопоказаний и побочных действий.

Как Тонзилгон® Н способствует укреплению иммунитета?

Каждое простудное заболевание – это результат взаимодействия вирусов или бактерий и нашего организма. И то, что появилась боль в горле, уже говорит о том, что силы местного первичного иммунитета оказалось недостаточно. Поэтому нужно помочь организму активировать следующий этап иммунного ответа в достаточном объеме. Это очень важно! Тонзилгон® Н – эффективное лекарственное средство комплексного действия для лечения простуды с болью в горле или першением. Важнейшим свойством лекарства является способность укреплять иммунитет. Его положительное лечебное действие научно доказано. В частности, противовирусный и иммуностимулирующий эффекты препарата были оценены в группе часто болеющих детей. Было установлено, что прием препарата способствовал повышению противовирусного иммунитета в данной группе детей за счет увеличения продукции альфа- и гамма-интерферонов. На фоне лечения отмечен иммуномодулирующий эффект в виде повышения фагоцитарной активности лейкоцитов, улучшения функционального состояния иммунитета за счет увеличения уровня секреторного иммуноглобулина A и лизоцима в слюне, повышения концентрации антител в сыворотке крови (Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермилова, М. Р. Богомильский, Е. А. Царевская).

Эффективность и безопасность препарата «Тонзилгон® Н» установлена и в ряде крупных исследований, включая постмаркетинговые наблюдения и отчет о результатах 10-летнего применения в Германии (Wagner H., 2000).

Разумеется, Тонзилгон® Н при боли в горле можно принимать и взрослым, и детям. Для этого подойдут как капли, которые показаны с 2-х летнего возраста, так и таблетки, которые могут применяться с 6-ти лет (препарат выпускается в обеих формах).

Чем лечить боль в горле у детей?

При боли в горле маленький ребенок капризничает, его трудно накормить и уложить спать, он не хочет лечиться и не дает обработать воспаленное горло. Особенно сложно дается лечение у детей 2-3-х летнего возраста. Ведь маленькие дети не умеют полоскать горло, а использовать спрей и аэрозоль еще рано. То же можно сказать и о драже, таблетках, леденцах и пастилках. Поэтому неудивительно, что многие родители перестраховываются и самостоятельно «назначают» ребенку антибиотики. Однако это не выход и не решение проблемы. Доказано, что прием антибиотиков никак не влияет на интенсивность болевых ощущений. А вот вызвать устойчивость бактериальной флоры к компонентам препарата ему вполне по силам. Это очень опасная тенденция. У людей, которые часто получают антибиотики, бактерии приспосабливаются к их действию и лечение становится не эффективным. Более того, в результате приема антибиотиков начинает страдать собственная микрофлора ротовой полости и кишечника, снижается местный и общий иммунитет. Давать антибиотики при боли в горле нужно только в том случае, если подтверждена бактериальная причина заболевания.

Что же делать в этой ситуации? Ведь помимо местного воздействия на горло надо бороться с ее причиной и помогать организму в целом. Тогда и другие симптомы будут предостережены, и простуда завершится быстрее, возможно даже и не перейдя в активную фазу. Для этих целей хорошо подходит лекарственное средство на растительной основе Тонзилгон® Н в каплях.

Что делать, чтобы горло реже болело?

Лучший способ борьбы с воспалением глотки — это профилактика. Конечно, не всегда можно предотвратить ОРВИ. Но можно постараться сделать так, чтобы у инфекции было меньше шансов поразить организм. Для этого нужно:

Отказаться от курения. Сигаретный дым снижает местный иммунитет глотки и является дополнительным раздражающим фактором, а никотин суживает сосуды, мешая кровоснабжению. Поэтому у курильщиков риск простудить горло намного выше. Наладить здоровое питание – основу крепкого иммунитета. Ежедневный рацион обязательно должен включать свежие овощи и фрукты, достаточное количество витаминов. Кроме того, острая, жареная и солёная пища раздражает слизистую оболочку и усиливает отек, поэтому такие продукты рекомендуется ограничивать. Увлажнять воздух. Сухой воздух затрудняет очищение слизистой оболочки и мешает бороться с инфекциями. Относительная влажность воздуха должна составлять 50–70%. Регулярно проветривать помещение. Это позволит снизить концентрацию патогенов в воздухе и нормализовать микроклимат в квартире или в офисе. При этом при проветривании нужно избегать сквозняков. Соблюдать гигиену – тщательно мыть руки, применять дезинфицирующие средства, избегать контакта с простуженными людьми.

Если вы все-таки заболели, главное – это не ждать, когда болезнь пройдет сама, а лечить сразу и основательно. На прием такого лекарственного средства, как Тонзилгон® Н, стоит обратить внимание особенно тогда, когда горло – это «орган-мишень», к которому так и «липнет» инфекция. Поможет дополнительный прием Тонзилгона® Н и в тех случаях, когда нужно как можно быстрее поправиться. И, конечно, тогда, когда есть желание полностью восстановиться после простуды, чтобы не заболеть снова. Ведь Тонзилгон® Н – это не просто лекарственное средство для устранения боли в горле. Его действие направлено в том числе и на укрепление иммунитета. При необходимости Тонзилгон® Н можно применять в дополнение к спреям, пастилкам, антибиотикам от боли в горле. Это обеспечит ускорение выздоровления. Приобрести Тонзилгон® Н в аптеке можно без рецепта.

