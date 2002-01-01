Болит горло. От чего? Почему? Что делать?

Боль в горле всегда наступает не вовремя. Она нарушает самочувствие, аппетит и сон, снижает работоспособность. Чаще всего мы связываем это состояние с простудой, но на самом деле существует множество других причин боли в горле. Поэтому при появлении этого симптома важно обращаться к врачу, чтобы не пропустить действительно серьезное заболевание.



Почему болит горло и больно глотать?

Основная причина боли в горле – это острый или хронический воспалительный процесс, вызванный разными факторами. Наиболее часто это – острая респираторная инфекция. Внедрение вирусов и бактерий в слизистую оболочку глотки вызывает отек, расширение сосудов, покраснение и, соответственно, боль. Но помимо простудных и инфекционных факторов, которые, как известно, чаще всего вызывают боль в горле, этот симптом также может возникнуть из-за воздействия многих физических и химических факторов: аллергенов, курения, постоянного напряжения голосовых связок. И это далеко не полный перечень состояний, вызывающих боль в горле. Ее причиной могут стать такие опасные заболевания, как туберкулез, сифилис, сердечно-сосудистая патология и патология системы пищеварения, рак гортани. Поэтому важно отличать простудную боль в горле от других причин ее появления.



Как по симптомам отличить причину возникновения боли в горле?

Боль в горле при острых респираторных заболеваниях возникает наиболее часто. Как правило, она вызывается патогенными микроорганизмами и сопровождается другими проявлениями простуды – насморком, кашлем, першением, недомоганием, повышением температуры. Боль в горле при аллергии может быть вызвана пыльцой цветущих растений, лекарствами, комнатной пылью, плесенью, табачным дымом, продуктами питания, шерстью домашних животных, средствами бытовой химии. Она проходит без следа при прекращении воздействия аллергена. Боль в горле при перенапряжении голосовых связок сопровождается першением и потерей голоса. В этом случае здоровье возвращает голосовой покой. Характерными признаками отличается боль в горле при травме (острая по характеру, может сопровождаться кровотечением). Как видим, симптом боли в горле многолик и отличается по проявлениям в зависимости от причины, его вызвавшей.



В каких случаях при боли в горле стоит обращаться к врачу?

Когда у человека сильно болит горло, не рекомендуется заниматься самолечением, какой бы безобидной эта боль не выглядела. Даже если вам кажется, что вы в силах справиться с ней самостоятельно, обязательно обращайтесь к врачу, если симптом не проходит в течение 3-х дней активного лечения. Ведь даже при инфекционной природе боль в горле может быть различной степени тяжести. Она может вызываться опасными возбудителями, такими как бета-гемолитический стрептококк группы А (вызывает ангину) и COVID-19 (нередко сопровождается фарингитом). Настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу, если боль в горле возникла у беременной или кормящей женщины или у ребенка.



Стоит ли принимать антибиотики при боли в горле?

Если бактериальная инфекция подтверждена с помощью микробиологического исследования (посева на флору и чувствительность к антибиотикам), общего анализа крови, и у человека болит горло, увеличены лимфоузлы, сохраняется высокая температура, то да, в этом случае нужны антибиотики. В остальных случаях, как бы сильно не болело горло, важно понимать, что антибиотиками этот вопрос не решается. Большинство простудной боли в горле вызвано респираторными вирусами, против которых антибиотики не действуют. Лечить боль в горле нужно, исходя из причины, ее вызвавшей. При аллергии это – полоскания горла, исключение воздействия аллергена и прием противоаллергических препаратов, при воспалении голосовых связок – теплое питье и голосовой покой, при травме – при необходимости хирургическая помощь и применение репарантов.



Что хорошо помогает при боли в горле?

Существует множество лекарств, применяемых при боли в горле, которые можно разделить на три большие группы:

• растворы для полоскания;

• аэрозоли и спреи;

• таблетки, драже, леденцы и пастилки для рассасывания.

В большинстве случаев они обладают обезболивающим и антисептическим эффектом. Но при боли в горле препарат должен также воздействовать на ее основную причину – инфекцию и воспаление, а также укреплять иммунитет. При этом большинство людей (75%) хотели бы справляться с болью в горле с помощью натуральных растительных препаратов. И такое средство есть на полках аптек.



Какое растительное средство выбрать при боли в горле на фоне ОРЗ?

При острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем хорошим выбором является немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н. В его составе – экстракты семи наиболее эффективных и часто применяемых при простуде растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Они взаимно усиливают и дополняют лекарственные свойства друг друга и оказывают противовоспалительное, вяжущее, обезболивающее, противовирусное и мягкое иммуномодулирующее действие.

Лекарство воздействует не только на один отдельно взятый симптом – боль в горле, но и на само респираторное заболевание в целом. Важно и то, что в отличие от антибиотиков, Тонзилгон® Н бережет естественную микрофлору глотки и стимулирует местную защиту слизистой оболочки. Выбирая Тонзилгон® Н, вы способствуете восстановлению здоровья и предупреждению повторных простудных заболеваний. При этом благодаря комплексному действию препарата отпадает необходимость принимать большое количество разнообразных лекарств, а до назначения антибиотиков дело, как правило, не доходит. Препарат выпускается в двух удобных формах – каплях и таблетках и подходит для взрослых и детей с 2-х лет (жидкая форма препарата).

Литература:

Ю. Ю. Орлова. Современная этиопатогенетическая терапия острого фарингита. «Ремедиум Приволжье» №4 (134), 2015 От дифференциальной диагностики боли в горле к дифференцированному лечению. Круглый стол. «Медицинский совет» №16, 2-17 В. В. Кугач, Е. Н. Тарасова, В. С. Куницкий. Фармацевтическое консультирование посетителей аптек при рините и боли в горле. «Вестник фармации» №3 (65), 2-14 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки