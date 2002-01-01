Часто задаваемые вопросы по препарату Тонзилгон® Н.

Какая форма Тонзилгона® Н самая эффективная для лечения?

Все формы лекарственного препарата одинаково эффективны. Их следует принимать в соответствии с дозировкой и назначением врача или описанием в инструкции. Следует обратить внимание, что капли можно применять детям с 2-х лет, а таблетки – с 6-ти лет 1.

Чем отличается Тонзилгон® Н в таблетках от капель по эффекту?

Тонзилгон® Н – это комбинированное лекарственное средство растительной природы. Он выпускается в каплях для приема внутрь и таблетках. И капли, и таблетки имеют одинаковый состав: экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Благодаря этому составу обе формы Тонзилгона® Н обладают противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим действием. Активные компоненты ромашки, алтея и хвоща способствуют повышению активности неспецифических факторов защиты организма. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея и тысячелистника, танины коры дуба оказывают противовоспалительное и вяжущее действие, способствуют уменьшению отека слизистой оболочки дыхательных путей. Именно поэтому Тонзилгон® Н так эффективен для лечения острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле.

Можно ли применять Тонзилгон® Н в период беременности и кормления грудью?

В период беременности лучше не заниматься самолечением и всегда руководствоваться рекомендациями врача. Поскольку исследования по применению Тонзилгона® Н у беременных не проводились, его обычно не рекомендуется принимать во время беременности и кормления грудью.

Как правильно принимать Тонзилгон® Н - до или после еды?

Прием препарата Тонзилгон® Н не зависит от приема пищи. Его следует проводить с большим количеством жидкости, таблетки не разжевывать. Капли перед проглатыванием целесообразно подержать некоторое время во рту. Также их можно принимать совместно с жидкостью. Для этого требуемое количество капель разводят в кипяченой воде комнатной температуры (1 стакан) 1.

Как долго можно хранить Тонзилгон® Н после вскрытия флакона?

Поскольку в состав препарата входят растительные компоненты, которые подвергаются окислению и микробному воздействию, после вскрытия флакон с каплями можно хранить не дольше 6-ти месяцев. Срок хранения таблеток составляет 4 года 1.

Является ли Тонзилгон® Н гомеопатическим средством?

Не каждое растительное лекарственное средство гомеопатическое. Тонзилгон® Н не является гомеопатическим средством – это фитотерапевтический лекарственный препарат со стандартизированными дозировками лекарственных трав, у которого имеется обширная доказательная база эффективности 1.

Какие формы препарата Тонзилгон® Н подходят для детей?

Согласно инструкции для детей с определенного возраста подходят следующие формы:

Капли – детям с 2-х до 5-ти лет. В остром периоде заболевания назначают по 10 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 10 капель 3 раза в день; детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания по 15 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 15 капель 3 раза в день; детям старше 12-ти лет и взрослым в остром периоде заболевания – по 25 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 25 капель 3 раза в день;

Таблетки – детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 1 таблетке 3 раза в день; детям старше 12-ти лет и взрослым в остром периоде заболевания – по 2 таблетки 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 2 таблетки 3 раза в день 1.

Что входит в состав Тонзилгона® Н?

Растительный препарат из Германии Тонзилгон® Н содержит комплекс из экстрактов 7 лекарственных растений: корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. В твердых формах (таблетки) применяется измельченное лекарственное растительное сырье, а в жидкой (капли) – водно-спиртовой экстракт из смеси этих растений. Вспомогательные вещества, входящие в состав Тонзилгона® Н, уже много десятков лет используются в фармацевтической промышленности и безопасны для организма человека 1.

Можно ли принимать Тонзилгон® Н аллергикам?

Противопоказанием к применению лекарственного средства является повышенная чувствительность к компонентам, входящим в его состав, к растениям семейства сложноцветных 1. В остальных случаях применение лекарства полностью безопасно.

Можно ли принимать Тонзилгон® Н до консультации с врачом?

Тонзилгон® Н применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождаемых першением, болью в горле, затруднением глотания и кашлем. Препарат безрецептурный и при наличии указанных симптомов его можно приобрести в аптеке и начать принимать до консультации с врачом.

В каких случаях нужно принимать Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождаемых першением, болью в горле, затруднением глотания и кашлем. Лекарство хорошо помогает:

При появлении первых симптомов простуды;

При частых и длительных простудах у детей и взрослых;

Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей и их защитной функции;

Для профилактики простудных заболеваний.

Препарат помогает сократить срок течения заболевания, уменьшить степень его тяжести, продлить ремиссию 1,3.

Как долго нужно принимать Тонзилгон® Н?

Боль в горле при простуде обычно беспокоит человека несколько дней. При этом воспаление слизистой оболочки сохраняется несколько дольше. Поэтому Тонзилгон® Н рекомендуется принимать в течение 2-х недель. В острый период заболевания лекарство принимают 5-6 раз в сутки, по мере стихания симптомов – 3 раза в день 1.

Существуют ли аналоги препарата Тонзилгон® Н?

У растительных препаратов не может быть аналогов, поскольку состав сырья, выращенного на разных почвах, может существенно отличаться и, разумеется, влиять на эффективность готового лекарства. Компания «Бионорика» производит растительные препараты в соответствии с концепцией фитониринга – научного подхода к созданию лекарств из растений. Все растения, входящие в состав Тонзилгона® Н, проходят тщательный отбор, а дозировки компонентов стандартизируются. Состав Тонзилгона® Н запатентован и не имеет аналогов.

Можно ли применять Тонзилгон® Н совместно с антибиотиками и другими лекарствами?

Тонзилгон® Н может применяться для лечения простуды и боли в горле как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии. При необходимости разрешена комбинация Тонзилгона® Н с другими медикаментами, например, антибиотиками. Прием лекарства одновременно с антибиотиком усиливает его действие 2. При комплексном применении Тонзилгона® Н с другими медикаментами негативных последствий обнаружено не было 1.

Можно ли водить автомобиль во время лечения препаратом Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н выпускается в двух формах: таблетках и каплях. Таблетки не содержат спирт, поэтому можно беспрепятственно водить автомобиль во время их приема. Капли же спирт содержат. В растворе содержится 19% этанола, то есть до 0,21 мг на разовую дозу для взрослых 25 капель, что соответствует 5 мл пива или 2 мл вина. Поэтому все же лучше быть осторожными и учитывать это при вождении автомобиля и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой концентрации внимании и быстроты реакций. Если в период лечения необходимо работать или водить автомобиль, и вы опасаетесь влияния этанола, лучше принимать Тонзилгон® Н в таблетках.

Как долго применяется Тонзилгон® Н в практике врачей?

Тонзилгон® Н – растительный лекарственный препарат, известный с 1933 года. В состав входит кора дуба, цветки ромашки, алтей, одуванчик лекарственный, тысячелистник и грецкий орех. Лекарство оказывает противовоспалительное воздействие, улучшает работу иммунной системы. Российскими и белорусскими медиками это лекарство, произведенное в Германии, применяется уже более 20 лет и за это время успело подтвердить свою эффективность.

Возникают ли побочные реакции при приеме препарата Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н – это препарат растительного происхождения. Он обладает мягким действием, хорошо переносится и редко вызывает аллергические реакции. Они более вероятны у лиц с повышенной чувствительностью к растениям семейства сложноцветных (например, полынь, хризантема, маргаритка, тысячелистник), поскольку содержит цветки ромашки. Это происходит из-за так называемых перекрестных аллергических реакций. Изредка могут отмечаться нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Пациентам с непереносимостью галактозы, фруктозы, сахарозы-изомальтозы, лактазной недостаточностью не следует принимать этот препарат. Тонзилгон® Н в каплях из-за содержания спирта противопоказан лицам, имеющим повышенную тягу к алкоголю. С осторожностью принимают препарат при сахарном диабете. Поэтому перед использованием Тонзилгона® Н желательно получить консультацию у лечащего врача 1.

Может ли прием Тонзилгона® Н заменить спрей для горла?

Спреи действуют только местно, непосредственно в очаге воспаления. Они оказывают антисептический и временный обезболивающий эффект. Эти лекарства применяются для быстрой помощи при боли в горле. Тонзилгон® Н действует медленнее, но его эффект более стойкий, к тому же лекарство не только способствует уменьшению симптомов, но и лечит простуду, укрепляет иммунитет. Тонзилгон® Н эффективен как в составе комплексного лечения, так и при монотерапии. В исследовании, проведенном в Ростове-на Дону среди детей 3-7-ми лет, установлено, что в группе пациентов, получавших Тонзилгон® Н, уменьшение боли и воспаления в горле было наиболее значимым по сравнению с пациентами, которые его не получали. Кроме того, эта форма препарата может применяться у детей с 2-х лет, а спреи в этом возрасте противопоказаны из-за риска развития бронхоспазма 1,5,6.

Где производится Тонзилгон® Н?

Лекарственный препарат Тонзилгон® Н производится в Германия. Растительные компоненты выращиваются на экологически чистых плантациях.

Благодаря тщательному отбору семян, оптимальному времени сбора растительного сырья, строгому контролю на всех этапах производства и особой запатентованной технологии производства лекарства сохраняют свои фармакологические свойства.

Дополнение к ответу, если поднимается вопрос производственных площадок.

Производителем лекарственного препарата является компания Бионорика СЕ. Все производственные площадки Бионорика СЕ, Rottendorf Pharma GmbH и Wiewelhove GmbH, Германия соответствуют стандартам GMP Германии, ЕАЭС и имеют лицензии на производство растительных лекарственных препаратов.

Какую форму Тонзилгона® Н лучше всего выбрать взрослому?

Тонзилгон® Н выпускается в двух лекарственных формах: драже и каплях. Обе формы препарата одинаково эффективны и могут применяться у взрослых. Поэтому форму лекарства можно выбрать в зависимости от личных предпочтений. Если вы лечитесь дома, можно принимать Тонзилгон® Н в каплях, а если ходите на работу и вам необходимо незаметно принять лекарство, лучше выбрать таблетки. Главное, соблюдать рекомендуемую дозировку и длительность лечения 1.

Насколько эффективен Тонзилгон® Н при боли в горле?

Главной причиной боли в горле является вирусная инфекция. Благодаря комплексному составу, Тонзилгон® Н оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее и противовирусное действие. Поэтому препарат не просто снимает болезненность в горле, но и помогает справиться с причиной боли в горле - вирусами, сдерживая их размножение, а также поддерживая иммунитет, давая возможность организму самому справиться с инфекцией, и воспалением. Проведенные клинические исследование показывают, что уже со 2- 3-их -суток заметна существенная разница между обычным лечением и применением Тонзилгона Н.

Тонзилгон® Н нужно принимать в комплексном лечении или как самостоятельный препарат?

Тонзилгон® Н представляет собой лекарственный препарат растительного происхождения, предназначенный для облегчения симптомов и ускорения выздоровления при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающиеся болью и першением в горле. Это лекарство обладает комплексным действием: уменьшает воспаление, снимает боль в горле, борется с вирусной инфекцией, укрепляет иммунитет. Поэтому Тонзилгон® Н может применяться как в качестве самостоятельного препарата для лечения неосложненных ОРВИ, так и в составе комплексной терапии.

Какими эффектами обладает Тонзилгон® Н?

В состав Тонзилгона® Н входят кора дуба, цветки ромашки, корни алтея, трава одуванчика лекарственного, тысячелистника и листья грецкого ореха. Эффекты этих растений гармонично дополняют друг друга, благодаря чему Тонзилгон® Н обладает комплексным действием: противовоспалительным, обволакивающим, противовирусным и иммуномодулирующим. Это помогает быстро справиться с ОРВИ, а также при необходимости провести профилактику простудных заболеваний глотки1,8 .

Можно ли применять Тонзилгон® Н при хроническом тонзиллите?

Важнейшими свойствами Тонзилгона® Н являются способность активировать защитные силы организма, уменьшать воспаление в глотке и облегчать боль в горле. Эти свойства подтверждены многочисленными исследованиями и многолетним опытом применения. Большинство пациентов с хроническим тонзиллитом (96%) высоко оценивают эффективность Тонзилгона® Н, а медики отмечают пользу этого препарата в составе комплексной терапии в случаях хронических процессов. Поэтому стоит добавить Тонзилгон® Н в комбинированную терапию хронического тонзиллита9.

Поможет ли Тонзилгон® Н при ангине?

Растительный препарат из Германии Тонзилгон® Н хорошо зарекомендовал себя в лечении острого тонзиллита и ангины. Он содержит комплекс из экстрактов 7 лекарственных растений: корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Препарат применяется для укрепления местного и общего иммунитета при воспалении горла, эффективно уменьшает воспалительный процесс, снижает болевые ощущения и способствует устранению инфекции. Учеными доказано, что Тонзилгон® Н эффективен не только при вирусной ангине, но и бактериальной, в том числе вызванной БГСА-инфекцией 6.

С какого дня заболевания можно принимать Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н можно принимать с любого дня заболевания. Но он наиболее эффективен при его приеме с самого начала симптомов, с первого дня болезни. В этом случае он позволяет быстро купировать воспаление при ОРИ, и не дает разболеться 1,6,9.

Может ли прием Тонзилгона® Н предотвратить осложнения при воспалении горла?

Благодаря комплексному действию, Тонзилгон® Н способствует восстановлению иммунитета слизистой оболочки горла и предупреждает повторное инфицирование и вероятные осложнения простуды и боли в глотке. Практикующие врачи отмечают, что лекарство эффективно даже при тяжелом течении ОРИ и тонзиллита. В этом помогают выраженный противовоспалительный эффект Тонзилгона® Н и его способность оказывать заживляющее действие на слизистую оболочку миндалин. Поэтому если вы хотите, чтобы простуда с болью в горле или ангина прошли без осложнений, посоветуйтесь со своим врачом по поводу приема Тонзилгона® Н 8.

С какого возраста можно давать Тонзилгон® Н детям?

Тонзилгон® Н имеет природный состав, это препарат растительного происхождения. Он эффективен, безопасен и хорошо переносится. Тонзилгон® Н в каплях можно давать детям с 2-х лет, он очень удобен в применении и быстро уменьшает воспаление и боль в глотке. Детям постарше (с 6-ти лет) можно давать Тонзилгон® Н в таблетках. Обе формы лекарства можно применять у подростков и взрослых в соответствующих дозировках 1.

Можно ли купить Тонзилгон® Н без рецепта?

Тонзилгон® Н имеет безрецептурный отпуск. Однако всегда важно помнить о необходимости консультации врача или работника аптеки перед покупкой препарата, ведь Тонзилгон® Н имеет определенные показания и различные формы выпуска. К тому же в ряде случаев самолечение может приводить к нежелательным последствиям. Лечение должен назначать врач!

Является ли Тонзилгон® Н иммуномодулятором?

Иммуномодуляторы – это препараты, влияющие на работу иммунной системы человека, восстанавливающие ее функции и стимулирующие либо угнетающие иммунную активность. Эти препараты назначаются, как правило, при серьезных нарушениях иммунной системы и только врачом-иммунологом. Тонзилгон® Н относится к лекарственным средствам, применяемых при простудных заболеваниях, и его назначение не требует прохождения специальных обследований. При этом, помимо вяжущего, противовоспалительного и противовирусного действия лекарство обладает мягким иммуномодулирующим действием. Тонзилгон® Н способствует повышению иммунитета за счет стимуляции фагоцитоза и синтеза организмом собственных интерферонов, которые помогают бороться с инфекцией и предупреждает рецидивы простудных заболеваний 1, 8.

Можно ли применять Тонзилгон® Н для профилактики простуды?

Тонзилгон® Н используют для предупреждения и лечения простуды, которая сопровождается воспалением дыхательных путей. Это возможно благодаря его природному составу и комплексному противопростудному и общеукрепляющему влиянию на организм. Если же простуда вас все же настигнет, под влиянием Тонзилгона® Н она пройдет легче и без осложнений. Фитопрепарат эффективно устранит симптомы и предотвратит опасные последствия 1,6,8.

Действительно ли Тонзилгон® Н укрепляет иммунитет?

Действие лекарственного средства обусловливают его активные компоненты:

хвощ, алтей и ромашка способствуют укреплению местного иммунитета слизистой оболочки дыхательных путей;

грецкий орех обладает вяжущим и дезинфицирующим действием;

кора дуба повышает защитные силы организма для борьбы с вирусами;

одуванчик, алтей, ромашка устраняют воспалительный процесс, отек слизистой оболочки носа, глотки, трахеи, гортани, бронхов.

Как следствие, исчезают неприятные симптомы заболевания (першение, кашель, болезненные ощущения в горле) и повышается противовирусная и противомикробная защита слизистой оболочки глотки и органов дыхания.

Тонзилгон® Н поддерживает иммунную систему ответственную за первичный иммунный ответ (неспецифическая иммунная система). Препарат модулирует активность естественных клеток-киллеров (NK-клетки), усиливает фагоцитоз (поглощение и уничтожение чужеродных микроорганизмов), работает как антиоксидант.

Учеными доказано, что благодаря иммуномодулирующим свойствам Тонзилгона® Н простудные заболевания проходят быстрее и реже рецидивируют 1,6,8.

Верно ли то, что после приема Тонзилгона® Н дети реже болеют простудами?

Это абсолютно верно! Многочисленные исследования уверенно говорят об этом. В частности, исследование, проведенное врачами в Москве в 2011 году, показало, что на фоне приема Тонзилгона® Н заболеваемость сезонными ОРИ у детей снизилась в 1,71 раза. А у 64% детей, принимавших Тонзилгон® Н, заболеваемость простудами в текущем году снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отличная и хорошая переносимость препарата отмечена в 98% случаев. Благодаря растительному составу и комплексному действию Тонзилгон® Н может применяться как безопасное средство для лечения и профилактики простудных заболеваний 1,8.

34. Где производится сырье для препарата?

Действующие компоненты Тонзилгона® Н — 7 лекарственных растений: корень алтея, цветы ромашки, листья ореха, кора дуба, травы хвоща, тысячелистника, одуванчика. Эти растения выращиваются на собственных экологически чистых плантациях на острове Майорка, Испания. Там же, на новом заводе, растительное сырье переводится в сухие или жидкие экстракты. На всех участках своей работы компания придерживается Надлежащей практики земледелия и сбора урожая (GACP) и Надлежащей производственной практики (GMP), а также внутренних стандартов качества. Строгий контроль за селекцией, выращиванием и производством растений, входящих в состав Тонзилгона® Н, дает уверенность пациентам в качестве и эффективности препарата 7.

