Чем могут быть полезны растительные препараты для восстановления после COVID-19?

Ежегодно с приходом холодов нас атакуют более 200 видов респираторных вирусов: коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и множество других. Осложняет ситуацию пандемия COVID-19. У людей, перенесших инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, наблюдается:

истощение иммунной системы,

системная воспалительная реакция,

повреждение ткани легких,

длительный кашель,

постинфекционная астения.

Поэтому многих интересует вопрос, как быстрее восстановиться после COVID-19. Ведь нарушение работы иммунной системы может повлечь за собой рецидив заболевания или присоединение бактериальной инфекции.

Рассмотрим подробнее тему истощения иммунной системы после COVID-19 и возможностей ее восстановления.

Китайские ученые заметили, что вирус SARS-CoV-2 повреждает клетки иммунной системы – лимфоциты и надолго нарушает их функцию. У заболевших выявлено стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови (лимфопения), которое сохранялось спустя 11 недель после полного выздоровления. Все это время организм оставался беззащитным перед другими вирусами и бактериями.

Как же восстановить иммунитет после COVID-19?

Научное исследование американских ученых, опубликованное в журнале «Cell», говорит о том, что полноценный иммунный ответ со стороны носоглотки на воздействие вируса SARS-CoV-2 помогает локализовать инфекцию.

Российский ученый, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, объясняет, что в слизистой оболочке горла образуются местные иммунные комплексы, которые препятствуют дальнейшему проникновению вируса.

Это означает, что укрепление местного иммунитета носа и горла поможет предупредить тяжелое течение COVID-19 и ускорить восстановление после перенесенного заболевания. Применение фитопрепарата Тонзилгон® Н:

уменьшает риск подхватить другой вирус и снова заболеть,

активирует механизмы местного иммунитета, направленные на подавление патогенов и уменьшение их распространения в нижележащие отделы бронхо-легочной системы,

снижает частоту осложнений после перенесенной респираторной инфекции.

В одном из следующих постов мы познакомим Вас с исследованием о воздействии Тонзилгон® Н при COVID-19.

