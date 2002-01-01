Что делать, если ребенок уже заболел?

Довольно часто мамы обращаются с вопросом: «Что делать, если ребенок уже заболел? Какие должны быть первые шаги?»

Прежде всего необходимо помнить, что дети дошкольного возраста, в виду своих возрастных особенностей, редко придут с жалобами на першение и боль в горле, на чихание и зуд в полости носа. Главные симптомы, помогающие заподозрить, что Ваш ребенок заболел, заключаются в изменении его поведения и аппетита. Так, ребенок становится капризным, вялым, не хочет играть, не интересуется новыми играми и подарками, прикладывается полежать и отказывается от любимой еды. Такие изменения должны насторожить в отношении начинающегося недуга. Доктора не рекомендуют заставлять малыша кушать, однако обязателен обильный питьевой режим. Попробуем разобраться почему.

Самым частым и самым ранним симптомом простудного заболевания является лихорадка. Температура тела повышается как результат действия как вирусов и бактерий на организм, так и в результате работы иммунной системы. В последние годы отношение медицинского сообщества к повышению температуры тела в острый период простудного заболевания претерпело значительные изменения. Известно, что лихорадка выше 38°С стимулирует деятельность иммунной системы, а также замедляет скорость размножения вирусов и бактерий в организме ребенка. Поэтому для детей старше одного года жизни главным критерием для снижения температуры тела является не сама цифра температуры, а то, как ребенок себя чувствует при этой температуре. В ряде случаев даже при лихорадке 38.5-39.0°С малыш продолжает играть, смотреть мультфильмы, хотя и двигательная активность его снижается.

Степень повышения температуры тела зависит от содержащихся в крови веществ, называемых пирогенами (от греческого pyr - огонь, жар + genos – происхождение). Эти вещества с током крови попадают в головной мозг, где изменяют в центре терморегуляции порог «нормальной» температуры тела. То есть мозг малыша уверен, что только температура, например, 39°С, является его нормой. Это и объясняет тот факт, что при даче жаропонижающего при лихорадке в 39°С после окончания действия лекарства температура вновь поднимается до прежнего уровня. Ведь мозг продолжает думать, что только такая цифра является нормой. Чтобы снизить количество пирогенов в крови, и таким образом, уменьшить выраженность лихорадки, имеется единственный способ – повышение их выведения из организма с мочой. Таким образом, давая ребенку обильное теплое (не горячее!) питье, мы, увеличив количество крови, снизим концентрацию этих веществ, а стимулировав работу почек и образование мочи – поможем вывести их из организма. В результате – температура не будет подниматься до высоких цифр. Это называется дезинтоксикацией.

Если с первого дня температуры параллельно с питьевым режимом ребенок будет получать капли Тонзилгон® Н в возрастной дозировке, то этим мы дополнительно будем влиять на саму причину простуды, т.е. вирус. Важно давать Тонзилгон® Н 5-6 раз в сутки, т.к. это поможет вырабатывать малышу его собственный интерферон. Важно обучать иммунную систему это делать самой.

Важным механизмом теплоотдачи организма является оптимальное потоотделение. На испарение пота с нашей кожи организм расходует энергию в виде тепла, что снижает температуру тела. Помните, что пот в основном состоит из воды, поэтому для адекватной работы потовых желез необходимо достаточное количество жидкости.

И наконец, при лихорадке как с поверхности кожи, так и с дыханием испаряется достаточно много воды. Поэтому достаточный питьевой режим – залог скорейшего выздоровления Вашего малыша!

Будьте здоровы!

Автор: Горбачевский Павел Ромуальдович

Кандидат медицинских наук, доцент 2-й кафедры детских болезней УО «ГрГМУ»

Врач высшей квалификационной категории

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки