Что делать, когда вокруг все болеют?

Чем ближе сезон холодов, тем чаще мы прислушиваемся к советам по профилактике ангин и ОРВИ, ведь простужаться не хочется никому!

Одни говорят, что лучший способ не заболеть – специальное питание, другие предлагают различные процедуры, дыхательные упражнения, иммуномодуляторы…

Что же предпочесть?

Специалисты рекомендуют комплексный подход, который состоит из нескольких частей.

Диета от простуд

Есть целый ряд продуктов, повышающих защитные свойства организма. В него входит пища, обладающая выраженными антибактериальными и противовирусными свойствами (мед, чеснок, лук). Это также продукты, богатые витамином С (цитрусовые, брокколи, ягоды), улучшающие работу кишечника, а следовательно, и иммунную защиту (кисломолочные продукты, овсянка, свекла). Повысить общий тонус организма поможет пища, богатая антиоксидантами (виноград, шпинат, какао, чернослив, корица).

Промывание носа и горла

Инфекция попадает в организм через дыхательные пути. Если их регулярно промывать соленой водой, то это на порядок снизит риск инфицирования. Для этого чайную ложку морской соли надо развести в стакане теплой воды.

Нос промывают с помощью специального приспособления или просто втягивают воду одной ноздрей, зажав другую (чередуя несколько раз). Чтобы хорошо прополоскать горло, надо произнести звук «ы». В этом положении соленая вода достигает миндалин.

Проветривание помещения

Чем выше концентрация вирусов и бактерий в помещении, тем выше риск заразиться. Именно поэтому так опасен в сезон простуд общественный транспорт и другие места скопления людей. Жилые и офисные помещения можно сделать более здоровыми, проветривая их каждые 2–3 часа по 15–20 минут. Если погода позволяет, то форточку лучше держать открытой. Воздух в помещении не должен быть перегретым, оптимальная температура в комнате днем – 22–23 °С.

Дыхательные упражнения

Повысить местный иммунитет горла можно, обеспечив прилив крови к миндалинам и усилив работу дыхательной системы. Для этого есть простые упражнения, доступные каждому: сесть в позу лотоса, выдохнуть весь воздух и, задержав дыхание, как можно сильнее высунуть язык, пытаясь достать им до подбородка. При этом нужно широко открыть рот и напрячь мышцы шеи. Задержаться так на несколько секунд, вдохнуть, выдохнуть, повторить упражнение 2–3 раза.

Фитотерапия для горла и иммунитета

Здоровье горла имеет ключевое значение для поддержания местного иммунитета дыхательной системы и защиты организма в целом. Для профилактики простудных заболеваний нужно позаботиться о защите горла с помощью лекарственного растительного препарата . Сбалансированная формула из 7 растений обладает оптимальным комплексным действием: устраняет воспаление и боль в горле, повышает местный и общий иммунитет, обеспечивает профилактику и лечение заболеваний горла в опасный простудный сезон.

Чтобы не заболеть в сезон простуд, используйте комплексную защиту и будьте здоровы!

