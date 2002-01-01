Tonsilgon logo ru/by

Что надо делать, чтобы не заболеть?

Давайте рассмотрим некоторые рекомендации:

🔹️ Соблюдение личной гигиены.

Регулярное и тщательное мытье рук чистой водой с мылом – эффективный способ защиты от вирусных инфекций. Согласно CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), правильное мытье рук снижает на 16–21% риск распространения респираторных заболеваний, таких как простуда и грипп.

Если мыло недоступно, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

🔹️ Ежедневные упражнения повышают иммунитет и, как следствие, минимизирует риск заболеть. По словам доктора Дэвида С. Нимана: «У людей, которые занимаются спортом от 30 до 45 минут в день, количество дней, в течение которых они болеют, сокращается на 40-50%».

🔹️ Еще одна необычная рекомендация - занятия медитацией. Доктор Брюс Барретт, профессор семейной медицины и общественного здоровья в Университете Висконсина, в своем исследовании обнаружил, что медитация осознанности может снизить риск респираторных инфекций до 60% за счет борьбы со стрессом, наносящим вред иммунной системе.

🔹️ Дезинфекция поверхностей. Вирусы могут выживать на самых разных поверхностях.

Нитле ван Дорелман, вирусолог в Национальном институте здоровья США, и ее коллеги в Лаборатории Роки Маунтин в городе Гамильтон в штате Монтана, провели исследования выживаемости коронавируса на различных типах поверхностей.

Исследование показывает, что этот вирус сохраняется в виде капель в воздухе в течение 3 часов после выделения при кашле.

Это же исследование показало, что коронавирус при оседании на картон жизнеспособен до 24 часов, и до 2-3 дней на пластмассовых и металлических поверхностях.

То есть вирус может в течение этого времени оставаться на дверных ручках, столах и на других видах поверхностей.

Дезинфекции часто используемых предметов, таких как столы, телефон и клавиатуры, снизит риск заражения.

🔹️Растительный лекарственный препарат Тонзилгон Н.

Он состоит из травы одуванчика, хвоща, корня шалфея, цветков ромашки, коры дуба, листьев грецкого ореха и травы тысячелистника, которые борются с первыми симптомами простуды и укрепляют иммунитет.

Сохранить здоровье - это главная задача в сезон простуд и вирусов. Неважно коронавирус это или простуда, здоровье на первом месте!

