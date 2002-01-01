Что нужно знать об остром фарингите?

Как проявляется острый фарингит?

На первый взгляд кажется, что острый фарингит – легкое заболевание. Общее самочувствие при нем страдает мало, температура повышается редко. Основная жалоба, которая беспокоит заболевшего – это боль в горле. Но в этом и заключается коварство заболевания. Боль в горле при остром фарингите имеет свои отличия: она усиливается при «пустом глотке» (при проглатывании слюны) и приеме пищи, часто сопровождается чувством сухости и «царапания», что вызывает сильный дискомфорт. Человек, заболевший острым фарингитом, не может нормально есть, пить, спать и работать.

Подытожим. У взрослого человека основными симптомами острого фарингита являются:

Сухость и першение в горле;

Боль в горле при глотании;

Общее недомогание, изредка – повышение температуры тела;

Возможна иррадиация боли в уши.

У детей, даже младшего возраста, распознать острый фарингит довольно легко. При воспалении горла у ребенка отмечаются:

Слабость;

Головная боль;

Боль в горле;

Отсутствие аппетита;

Затрудненное глотание.

Если заглянуть малышу в горле, можно увидеть, что задняя стенка глотки красная, отечная и покрыта небольшими бугорками. При этом небные миндалины остаются непораженными, розовыми и чистыми. Дети постарше жалуются на царапание и першение в горле, затрудненное глотание, кашель. Обычно острый фарингит развивается на фоне простудных заболеваний.

Обычно заболевание длится 1-2 недели. Его симптомы способны значительно снизить качество жизни. К тому же оно может давать осложнения.

Каковы причины развития острого фарингита?

Причин развития острого фарингита множество. Выделяют инфекционные и неинфекционные причины заболевания. На первом месте, разумеется, находится инфекционный фарингит. В первую очередь он вызывается респираторными вирусами (аденовирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими). На их долю приходится до 90% всей заболеваемости. Значительно реже острый фарингит вызывается патогенными бактериями (стрептококки, стафилококки, пневмококки и другие). Среди бактериальных возбудителей важное значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА-инфекция) ввиду тяжести последствий для здоровья. Среди всех бактериальных фарингитов на долю этой инфекции приходится от 5 до 15% случаев заболеваний у взрослых и до 30% - у детей. Совсем редко острый фарингит может быть вызван грибковой инфекцией, чаще всего грибками рода Кандида.

Острый фарингит может быть первым симптомом таких инфекционных заболеваний, как корь, краснуха и скарлатина. Они нуждаются в иной схеме лечения, нежели обычный фарингит. Также заболевание может развиться путем распространения инфекции из какого-либо близлежащего очага воспаления (например, вследствие синусита, ринита, отита, кариеса зубов). Спровоцировать острый фарингит может затрудненное носовое дыхание и чрезмерно частое применение сосудосуживающих капель.

Наибольшая заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе фарингитом, отмечается у детей раннего возраста, дошкольников и младших школьников. При этом дети первых 3-х лет жизни болеют чаще, чем дети 10-летнего возраста и старше. Ежегодно они могут неоднократно перенести острый фарингит, причем на заболеваемость не влияет тот факт, посещает ребенок детский сад, или нет. При этом при осмотре у ЛОР-врача часто выявляется сопутствующий отит, тонзиллит, аденоидит. Знание этой статистики помогает понять, насколько важно заботится об укреплении иммунитета у детей и обращаться к врачу даже в том случае, если у малыша «просто болит горлышко».

Распространенные неинфекционные причины фарингита — это вдыхание холодного или загрязненного воздуха, влияние химических раздражителей (поллютанты, спирт, никотин). Слизистая оболочка верхних дыхательных путей первой встречает эти чужеродные вещества, и она должна обеспечивать защиту нашего организма от них. При сбое в работе защитных механизмов (общее переохлаждение организма, местное переохлаждение глотки, раздражение слизистой оболочки агрессивными веществами и патологическими выделениями из носовой полости) развивается местная воспалительная реакция.

Какой еще бывает фарингит?

Помимо инфекционного и неинфекционного фарингита, существуют и другие формы заболевания. В зависимости от длительности болезни врачи выделяют:

Острый фарингит — это внезапно возникающий воспалительный процесс в глотке. Он отличается интенсивным течением и, как правило, является первичным процессом. Заболевание возникает после воздействия патогенов на слизистую оболочку глотки — инфекционных возбудителей, токсинов и других перечисленных выше факторов.

Хронический фарингит — это вторичный процесс, развивающийся на фоне других соматических заболеваний организма, либо следствие недолеченной острой патологии. Болезнь протекает длительно, имеет стадии обострения и ремиссии. Может длительно носить вялотекущий характер.

Опираясь на патологические изменения тканей глотки, выделяют:

Катаральный фарингит. При этой форме заболевания наблюдается воспаление, покраснение, умеренная отечность слизистой оболочки глотки, при этом нет выраженных морфологических изменений глоточных структур.

Гипертрофический или гранулезный фарингит. При этой форме заболевания выражен отек тканей глотки, в результате чего происходит их гранулематозное разрастание.

Атрофический фарингит. При атрофии слизистая оболочка глотки истончается, становится сухой, отмечаются дистрофические изменения тканей. Они могут затрагивать сосудистую и лимфоидную сеть ткани вплоть до глубинных слоев.

Несвоевременное обращение к врачу, отсутствие правильного лечения ведет к серьезным осложнениям острого фарингита — присоединению тяжелой бактериальной инфекции дыхательных путей.

В чем заключается опасность этого заболевания?

Основная проблема, с которой можно столкнуться при остром фарингите – это вовлечение в воспалительный процесс соседних областей глотки. Например, при воспалении боковых (тубофарингеальных) валиков глотки боль может отдавать в уши или провоцировать сухой кашель. Это может стать первым «звоночком» начинающегося отита. При сопутствующем поражении миндалин развивается тонзиллит, который при наличии бактериальных осложнений может привести к другим более серьезным заболеваниям. Кроме этого, инфекция может распространяться на нижележащие отделы респираторного тракта и вызывать ларингит, трахеит и бронхит.

Кроме того, есть существенные трудности в том, чтобы отличить вирусный фарингит от бактериального на основании только внешних проявлений. Симптомы и результаты фарингоскопии (внешнего осмотра задней стенки глотки) при остром вирусном и бактериальном фарингите абсолютно одинаковы. Специалистами создано несколько клинических шкал для дифференциальной диагностики стрептококковой инфекции с балльной системой оценок. Однако даже на их основании установить диагноз можно только с вероятностью 53%. Поэтому самой надежной диагностикой этой инфекции являются:

Посев материала на флору и чувствительность к антибиотикам;

Экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк.

Острые вирусные фарингиты и фаринготонзиллиты тоже могут протекать достаточно бурно – с длительным (5-7 дней) повышением температуры и высоким уровнем лейкоцитов в общем анализе крови. В данном случае результаты анализов отражают тяжесть течения болезни, а не ее причину. Поэтому никогда не нужно начинать лечение с применения антибиотиков. Эта группа препаратов никак не влияет на интенсивность боли в горле и скорость выздоровления при вирусном фарингите. Более того, при длительном необоснованном применении антибиотики способны нарушать микробиоценоз кишечника и глотки, вызывая диспепсические проявления и диарею, а также снижать иммунитет, способствуя повторным фарингитам и другим респираторным заболеваниям.

Как определить бактериальную этиологию острого фарингита?

В связи с этим подтверждение БГСА-инфекции с помощью бактериологического исследования или экспресс-тестов является «золотым стандартом» в диагностике бактериальных фарингитов. Для этого необходимо обратиться к врачу и соблюсти ряд правил для проведения корректного анализа. Для получения материала для проведения бактериологического исследования или экспресс-теста необходимо соблюдать следующие условия:

Выполнить анализ до начала антибиотикотерапии;

Провести исследование до утренней гигиены полости рта;

Натощак или через 2 часа после еды;

Под контролем фарингоскопии;

Следует избегать контакта с зубами и языком;

Материал получают со слизистой оболочки задней стенки глотки.

При несоблюдении этих условий информативность диагностических методов снижается. В результате врачу приходится руководствоваться анамнезом и клинической картиной заболевания для назначения лечения.

К чему может привести отсутствие лечения или неправильное лечение острого фарингита?

Во-первых, при игнорировании заболевания могут развиваться вышеперечисленные осложнения острого фарингита. Во-вторых, процесс может стать рецидивирующим (повторяющимся). В этом случае глотка становиться «слабым местом» или «органом-мишенью», и будет постоянно реагировать на простуды и переохлаждение. В-третьих, начинает страдать иммунитет. Организм перестает справляться с местным воспалением, и воспаленная глотка становится рассадником инфекции. Поэтому принцип «потерплю пару дней и все само пройдет» при остром фарингите не работает. Заболевание обязательно нужно лечить!

Подход к лечению острого фарингита должен быть последовательным и взвешенным. Особенно это касается применения антибиотиков. Помните, что фарингиты вирусной этиологии, при которых назначения антибактериальных препаратов не требуется – в абсолютном большинстве! Исследования, основанные на принципах доказательной медицины, рекомендуют избегать применения антибиотиков при лечении фарингитов нестрептококковой этиологии. Такое лечение не только не эффективно в отношении вирусной инфекции, но и опасно в отношении развития антибиотикорезистентности и возникновения бактериальной суперинфекции, тяжело поддающейся терапии. В то же время лечение антибиотиками, помимо описанных выше рисков, сопровождается явными побочными реакциями в 25 – 30% случаев. При этом важно понимать, что до 70% врачей перестраховываются и назначают антибактериальные препараты даже в тех случаях, когда в них нет явной необходимости, что нередко приводит к неблагоприятным явлениям. Поэтому принимать антибиотики рекомендуется только в случае доказанной бактериальной природы острого фарингита. Если нет возможности выполнить посев на флору и чувствительность к антибиотикам, руководствуются клиническими проявлениями. В большинстве случаев на бактериальную природу заболевания и развитие осложнений указывают следующие признаки:

Длительное, более 3-х дней, повышение температуры тела выше 38,5 0 С;

Одышка без явлений бронхоспазма;

Асимметричные крепитирующие хрипы;

Появление гнойных налетов в глотке;

Наличие лейкоцитоза и нейтрофилеза со сдвигом влево в общем анализе крови.

Нарушение биоценоза глотки из-за предшествовавшего приема антибиотиков может быть причиной неэффективности даже правильно назначенной антибактериальной терапии. Поэтому так актуально применение альтернативных препаратов в лечении острого фарингита и других инфекций верхних дыхательных путей.

Чем лечить острый фарингит?

Согласно результатам научных исследований, проведенных у 90% заболевших острым фарингитом, при активном лечении симптомы заболевания проходят в течение 1 недели и обычно не требуют назначения антибиотиков. Несмотря на это, 45-60% пациентов с острым фарингитом все же их получают. Однако антибиотикотерапия не сокращает продолжительность заболевания и не предупреждает вероятные осложнения. Необоснованное лечение антибиотиками способствует развитию устойчивости к ним болезнетворных микроорганизмов и осложняется возможными побочными реакциями. Кроме этого, антибиотики угнетают собственный иммунитет. Надо отметить, что чаще всего они назначаются не из-за того, что подтверждена бактериальная природа воспаления горла, а именно из-за выраженной боли. Поэтому на самом деле для лечения острого фарингита нужно средство, которое бы устраняло воспаление и боль в горле, ускоряло выздоровление и активировало иммунитет. К таким лекарствам относится Тонзилгон® Н.

В дополнение к приему Тонзилгона® Н рекомендуются общие мероприятия и местное лечение воспаленной глотки.

Общие мероприятия.

Перечень общего воздействия на организм подбирается индивидуально, в зависимости от результатов обследования у врача и причин, спровоцировавших острый фарингит. В большинстве случаев потребуется пролечить очаги хронической инфекции в организме – провести санацию верхних дыхательных путей и полости рта (вылечить сопутствующий аденоидит, риносинусит, кариес и другую патологию). Также важно вылечить заболевания желудочно-кишечного тракта, которые нередко являются причиной развития фарингита.

Рекомендуется уменьшить воздействие негативных факторов внешней среды на слизистую оболочку глотки (исключить курение, запыление, воздействие химических и токсичных веществ).

Также назначаются мероприятия, направленные на повышение иммунитета (закаливающие процедуры, витаминотерапия). Медикаментозная терапия включает противовирусные препараты и антибиотикотерапию по показаниям.

Местное лечение.

Включает в себя орошение глотки лекарственными аэрозолями и спреями, смазывание слизистой задней стенки глотки антисептическими растворами, рассасывание обезболивающих леденцов и пастилок.

Очень эффективны в лечении острого фарингита щелочные и растительные ингаляции. Облегчение приносят также частые полоскания горла антисептическими растворами (их можно проводить дома самостоятельно).

Тонзилгон® Н – важный шаг в лечении острого фарингита.

Тонзилгон® Н – это немецкий растительный препарат с комплексным составом. Он содержит экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Комплексный состав Тонзилгона® Н эффективно борется с воспалением и боль в глотке. При его применении улучшение наступает уже на 2-е сутки приема. Кроме использования в острый период заболевания, Тонзилгон, благодаря укрепляющему действию на иммунитет, можно применять с профилактической целью. Например, в исследовании, проведенном Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермиловой, М. Р. Богомильским, Е. А. Царевской на базе Российского государственного медицинского университета и детских городских поликлиник №99 и №102 г. Москвы, установлено, что заболеваемость ОРВИ и острым фарингитом на фоне приема препарата Тонзилгон® Н была достоверно ниже в 2,3 раза. При этом отмечается отличная переносимость средства в 98% случаев.

Благодаря природному противовоспалительному, противовирусному и антисептическому действию, Тонзилгон® Н борется не только с симптомами острого фарингита, но и с патогенами, которые его вызывают. При этом лекарство не оказывает негативного влияния на естественную микрофлору организма. Тонзилгон® Н эффективен как в качестве монотерапии при вирусном фарингите, так и в комплексном лечении совместно с антибиотиками при бактериальной форме заболевания.

Для достижения положительного эффекта лекарство рекомендуется принимать в течение 2-х недель. Поэтому прежде, чем приобретать массу дорогостоящих препаратов для лечения острого фарингита, стоит обратить свое внимание на одно эффективное комплексное средство – Тонзилгон® Н.

