Что нужно знать об остром фарингите?
- Как проявляется острый фарингит?
- Каковы причины развития острого фарингита?
- Какой еще бывает фарингит?
- В чем заключается опасность этого заболевания?
- Как определить бактериальную этиологию острого фарингита?
- К чему может привести отсутствие лечения или неправильное лечение острого фарингита?
- Чем лечить острый фарингит?
- Тонзилгон® Н – важный шаг в лечении острого фарингита.
Как проявляется острый фарингит?
На первый взгляд кажется, что острый фарингит – легкое заболевание. Общее самочувствие при нем страдает мало, температура повышается редко. Основная жалоба, которая беспокоит заболевшего – это боль в горле. Но в этом и заключается коварство заболевания. Боль в горле при остром фарингите имеет свои отличия: она усиливается при «пустом глотке» (при проглатывании слюны) и приеме пищи, часто сопровождается чувством сухости и «царапания», что вызывает сильный дискомфорт. Человек, заболевший острым фарингитом, не может нормально есть, пить, спать и работать.
Подытожим. У взрослого человека основными симптомами острого фарингита являются:
- Сухость и першение в горле;
- Боль в горле при глотании;
- Общее недомогание, изредка – повышение температуры тела;
- Возможна иррадиация боли в уши.
У детей, даже младшего возраста, распознать острый фарингит довольно легко. При воспалении горла у ребенка отмечаются:
- Слабость;
- Головная боль;
- Боль в горле;
- Отсутствие аппетита;
- Затрудненное глотание.
Если заглянуть малышу в горле, можно увидеть, что задняя стенка глотки красная, отечная и покрыта небольшими бугорками. При этом небные миндалины остаются непораженными, розовыми и чистыми. Дети постарше жалуются на царапание и першение в горле, затрудненное глотание, кашель. Обычно острый фарингит развивается на фоне простудных заболеваний.
Обычно заболевание длится 1-2 недели. Его симптомы способны значительно снизить качество жизни. К тому же оно может давать осложнения.
Каковы причины развития острого фарингита?
Причин развития острого фарингита множество. Выделяют инфекционные и неинфекционные причины заболевания. На первом месте, разумеется, находится инфекционный фарингит. В первую очередь он вызывается респираторными вирусами (аденовирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими). На их долю приходится до 90% всей заболеваемости. Значительно реже острый фарингит вызывается патогенными бактериями (стрептококки, стафилококки, пневмококки и другие). Среди бактериальных возбудителей важное значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА-инфекция) ввиду тяжести последствий для здоровья. Среди всех бактериальных фарингитов на долю этой инфекции приходится от 5 до 15% случаев заболеваний у взрослых и до 30% - у детей. Совсем редко острый фарингит может быть вызван грибковой инфекцией, чаще всего грибками рода Кандида.
Острый фарингит может быть первым симптомом таких инфекционных заболеваний, как корь, краснуха и скарлатина. Они нуждаются в иной схеме лечения, нежели обычный фарингит. Также заболевание может развиться путем распространения инфекции из какого-либо близлежащего очага воспаления (например, вследствие синусита, ринита, отита, кариеса зубов). Спровоцировать острый фарингит может затрудненное носовое дыхание и чрезмерно частое применение сосудосуживающих капель.
Наибольшая заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе фарингитом, отмечается у детей раннего возраста, дошкольников и младших школьников. При этом дети первых 3-х лет жизни болеют чаще, чем дети 10-летнего возраста и старше. Ежегодно они могут неоднократно перенести острый фарингит, причем на заболеваемость не влияет тот факт, посещает ребенок детский сад, или нет. При этом при осмотре у ЛОР-врача часто выявляется сопутствующий отит, тонзиллит, аденоидит. Знание этой статистики помогает понять, насколько важно заботится об укреплении иммунитета у детей и обращаться к врачу даже в том случае, если у малыша «просто болит горлышко».
Распространенные неинфекционные причины фарингита — это вдыхание холодного или загрязненного воздуха, влияние химических раздражителей (поллютанты, спирт, никотин). Слизистая оболочка верхних дыхательных путей первой встречает эти чужеродные вещества, и она должна обеспечивать защиту нашего организма от них. При сбое в работе защитных механизмов (общее переохлаждение организма, местное переохлаждение глотки, раздражение слизистой оболочки агрессивными веществами и патологическими выделениями из носовой полости) развивается местная воспалительная реакция.
Какой еще бывает фарингит?
Помимо инфекционного и неинфекционного фарингита, существуют и другие формы заболевания. В зависимости от длительности болезни врачи выделяют:
- Острый фарингит — это внезапно возникающий воспалительный процесс в глотке. Он отличается интенсивным течением и, как правило, является первичным процессом. Заболевание возникает после воздействия патогенов на слизистую оболочку глотки — инфекционных возбудителей, токсинов и других перечисленных выше факторов.
- Хронический фарингит — это вторичный процесс, развивающийся на фоне других соматических заболеваний организма, либо следствие недолеченной острой патологии. Болезнь протекает длительно, имеет стадии обострения и ремиссии. Может длительно носить вялотекущий характер.
Опираясь на патологические изменения тканей глотки, выделяют:
- Катаральный фарингит. При этой форме заболевания наблюдается воспаление, покраснение, умеренная отечность слизистой оболочки глотки, при этом нет выраженных морфологических изменений глоточных структур.
- Гипертрофический или гранулезный фарингит. При этой форме заболевания выражен отек тканей глотки, в результате чего происходит их гранулематозное разрастание.
- Атрофический фарингит. При атрофии слизистая оболочка глотки истончается, становится сухой, отмечаются дистрофические изменения тканей. Они могут затрагивать сосудистую и лимфоидную сеть ткани вплоть до глубинных слоев.
Несвоевременное обращение к врачу, отсутствие правильного лечения ведет к серьезным осложнениям острого фарингита — присоединению тяжелой бактериальной инфекции дыхательных путей.
В чем заключается опасность этого заболевания?
Основная проблема, с которой можно столкнуться при остром фарингите – это вовлечение в воспалительный процесс соседних областей глотки. Например, при воспалении боковых (тубофарингеальных) валиков глотки боль может отдавать в уши или провоцировать сухой кашель. Это может стать первым «звоночком» начинающегося отита. При сопутствующем поражении миндалин развивается тонзиллит, который при наличии бактериальных осложнений может привести к другим более серьезным заболеваниям. Кроме этого, инфекция может распространяться на нижележащие отделы респираторного тракта и вызывать ларингит, трахеит и бронхит.
Кроме того, есть существенные трудности в том, чтобы отличить вирусный фарингит от бактериального на основании только внешних проявлений. Симптомы и результаты фарингоскопии (внешнего осмотра задней стенки глотки) при остром вирусном и бактериальном фарингите абсолютно одинаковы. Специалистами создано несколько клинических шкал для дифференциальной диагностики стрептококковой инфекции с балльной системой оценок. Однако даже на их основании установить диагноз можно только с вероятностью 53%. Поэтому самой надежной диагностикой этой инфекции являются:
- Посев материала на флору и чувствительность к антибиотикам;
- Экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк.
Острые вирусные фарингиты и фаринготонзиллиты тоже могут протекать достаточно бурно – с длительным (5-7 дней) повышением температуры и высоким уровнем лейкоцитов в общем анализе крови. В данном случае результаты анализов отражают тяжесть течения болезни, а не ее причину. Поэтому никогда не нужно начинать лечение с применения антибиотиков. Эта группа препаратов никак не влияет на интенсивность боли в горле и скорость выздоровления при вирусном фарингите. Более того, при длительном необоснованном применении антибиотики способны нарушать микробиоценоз кишечника и глотки, вызывая диспепсические проявления и диарею, а также снижать иммунитет, способствуя повторным фарингитам и другим респираторным заболеваниям.
Как определить бактериальную этиологию острого фарингита?
В связи с этим подтверждение БГСА-инфекции с помощью бактериологического исследования или экспресс-тестов является «золотым стандартом» в диагностике бактериальных фарингитов. Для этого необходимо обратиться к врачу и соблюсти ряд правил для проведения корректного анализа. Для получения материала для проведения бактериологического исследования или экспресс-теста необходимо соблюдать следующие условия:
- Выполнить анализ до начала антибиотикотерапии;
- Провести исследование до утренней гигиены полости рта;
- Натощак или через 2 часа после еды;
- Под контролем фарингоскопии;
- Следует избегать контакта с зубами и языком;
- Материал получают со слизистой оболочки задней стенки глотки.
При несоблюдении этих условий информативность диагностических методов снижается. В результате врачу приходится руководствоваться анамнезом и клинической картиной заболевания для назначения лечения.
К чему может привести отсутствие лечения или неправильное лечение острого фарингита?
Во-первых, при игнорировании заболевания могут развиваться вышеперечисленные осложнения острого фарингита. Во-вторых, процесс может стать рецидивирующим (повторяющимся). В этом случае глотка становиться «слабым местом» или «органом-мишенью», и будет постоянно реагировать на простуды и переохлаждение. В-третьих, начинает страдать иммунитет. Организм перестает справляться с местным воспалением, и воспаленная глотка становится рассадником инфекции. Поэтому принцип «потерплю пару дней и все само пройдет» при остром фарингите не работает. Заболевание обязательно нужно лечить!
Подход к лечению острого фарингита должен быть последовательным и взвешенным. Особенно это касается применения антибиотиков. Помните, что фарингиты вирусной этиологии, при которых назначения антибактериальных препаратов не требуется – в абсолютном большинстве! Исследования, основанные на принципах доказательной медицины, рекомендуют избегать применения антибиотиков при лечении фарингитов нестрептококковой этиологии. Такое лечение не только не эффективно в отношении вирусной инфекции, но и опасно в отношении развития антибиотикорезистентности и возникновения бактериальной суперинфекции, тяжело поддающейся терапии. В то же время лечение антибиотиками, помимо описанных выше рисков, сопровождается явными побочными реакциями в 25 – 30% случаев. При этом важно понимать, что до 70% врачей перестраховываются и назначают антибактериальные препараты даже в тех случаях, когда в них нет явной необходимости, что нередко приводит к неблагоприятным явлениям. Поэтому принимать антибиотики рекомендуется только в случае доказанной бактериальной природы острого фарингита. Если нет возможности выполнить посев на флору и чувствительность к антибиотикам, руководствуются клиническими проявлениями. В большинстве случаев на бактериальную природу заболевания и развитие осложнений указывают следующие признаки:
- Длительное, более 3-х дней, повышение температуры тела выше 38,5 0 С;
- Одышка без явлений бронхоспазма;
- Асимметричные крепитирующие хрипы;
- Появление гнойных налетов в глотке;
- Наличие лейкоцитоза и нейтрофилеза со сдвигом влево в общем анализе крови.
Нарушение биоценоза глотки из-за предшествовавшего приема антибиотиков может быть причиной неэффективности даже правильно назначенной антибактериальной терапии. Поэтому так актуально применение альтернативных препаратов в лечении острого фарингита и других инфекций верхних дыхательных путей.
Чем лечить острый фарингит?
Согласно результатам научных исследований, проведенных у 90% заболевших острым фарингитом, при активном лечении симптомы заболевания проходят в течение 1 недели и обычно не требуют назначения антибиотиков. Несмотря на это, 45-60% пациентов с острым фарингитом все же их получают. Однако антибиотикотерапия не сокращает продолжительность заболевания и не предупреждает вероятные осложнения. Необоснованное лечение антибиотиками способствует развитию устойчивости к ним болезнетворных микроорганизмов и осложняется возможными побочными реакциями. Кроме этого, антибиотики угнетают собственный иммунитет. Надо отметить, что чаще всего они назначаются не из-за того, что подтверждена бактериальная природа воспаления горла, а именно из-за выраженной боли. Поэтому на самом деле для лечения острого фарингита нужно средство, которое бы устраняло воспаление и боль в горле, ускоряло выздоровление и активировало иммунитет. К таким лекарствам относится Тонзилгон® Н.
В дополнение к приему Тонзилгона® Н рекомендуются общие мероприятия и местное лечение воспаленной глотки.
Общие мероприятия.
Перечень общего воздействия на организм подбирается индивидуально, в зависимости от результатов обследования у врача и причин, спровоцировавших острый фарингит. В большинстве случаев потребуется пролечить очаги хронической инфекции в организме – провести санацию верхних дыхательных путей и полости рта (вылечить сопутствующий аденоидит, риносинусит, кариес и другую патологию). Также важно вылечить заболевания желудочно-кишечного тракта, которые нередко являются причиной развития фарингита.
Рекомендуется уменьшить воздействие негативных факторов внешней среды на слизистую оболочку глотки (исключить курение, запыление, воздействие химических и токсичных веществ).
Также назначаются мероприятия, направленные на повышение иммунитета (закаливающие процедуры, витаминотерапия). Медикаментозная терапия включает противовирусные препараты и антибиотикотерапию по показаниям.
Местное лечение.
Включает в себя орошение глотки лекарственными аэрозолями и спреями, смазывание слизистой задней стенки глотки антисептическими растворами, рассасывание обезболивающих леденцов и пастилок.
Очень эффективны в лечении острого фарингита щелочные и растительные ингаляции. Облегчение приносят также частые полоскания горла антисептическими растворами (их можно проводить дома самостоятельно).
Тонзилгон® Н – важный шаг в лечении острого фарингита.
Тонзилгон® Н – это немецкий растительный препарат с комплексным составом. Он содержит экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Комплексный состав Тонзилгона® Н эффективно борется с воспалением и боль в глотке. При его применении улучшение наступает уже на 2-е сутки приема. Кроме использования в острый период заболевания, Тонзилгон, благодаря укрепляющему действию на иммунитет, можно применять с профилактической целью. Например, в исследовании, проведенном Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермиловой, М. Р. Богомильским, Е. А. Царевской на базе Российского государственного медицинского университета и детских городских поликлиник №99 и №102 г. Москвы, установлено, что заболеваемость ОРВИ и острым фарингитом на фоне приема препарата Тонзилгон® Н была достоверно ниже в 2,3 раза. При этом отмечается отличная переносимость средства в 98% случаев.
Благодаря природному противовоспалительному, противовирусному и антисептическому действию, Тонзилгон® Н борется не только с симптомами острого фарингита, но и с патогенами, которые его вызывают. При этом лекарство не оказывает негативного влияния на естественную микрофлору организма. Тонзилгон® Н эффективен как в качестве монотерапии при вирусном фарингите, так и в комплексном лечении совместно с антибиотиками при бактериальной форме заболевания.
Для достижения положительного эффекта лекарство рекомендуется принимать в течение 2-х недель. Поэтому прежде, чем приобретать массу дорогостоящих препаратов для лечения острого фарингита, стоит обратить свое внимание на одно эффективное комплексное средство – Тонзилгон® Н.
