Что сделать, чтобы реже болеть простудными заболеваниями?

Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости по-прежнему занимает патология респираторного тракта. Среди всех этих заболеваний лидируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Их удельный вес составляет 80-90% у взрослых и не менее 70% - у детей. При этом ОРВИ можно перенести не один раз за год.



Как избежать контакта с респираторными вирусами?

Профилактика ОРВИ – актуальный вопрос, особенно в осенне-зимне-весенний период. Многие взрослые люди минимум раз в год переносят простуду. Дети, иммунитет которых более чувствителен к внешним воздействиям, чем у взрослых, могут болеть еще чаще.

Причиной простудных заболеваний являются вирусы и бактерии, а источником инфекции – заразившийся или заболевший человек. ОРИ с легкостью передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Проникая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глотки, патогены внедряются внутрь и начинают размножаться. Этот процесс сопровождается воспалением и отеком слизистой оболочки, нарушением работы мукоцилиарного транспорта, повышенной выработкой слизистого секрета. Как следствие, развиваются вполне ощутимые симптомы – насморк, першение и боль в горле, кашель, повышение температуры тела. Поэтому заболевший человек должен позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Он должен находиться дома, свести к минимуму социальные контакты и носить защитную маску, чтобы не инфицировать окружающих. Однако при этом здоровые люди не должны полагаться только на сознательность простывших и тоже защищать себя. Для этого разработаны специальные методы профилактики респираторных заболеваний. Их можно разделить на два направления: профилактика инфицирования и повышение иммунитета.



Что входит в понятие «профилактика ОРВИ»?

Когда начинается период подъема заболеваемости ОРВИ, в детских садах, школах, общественных учреждениях начинают активно применяться противоэпидемические мероприятия. Они направлены на снижение активности респираторных вирусов и их концентрации в окружающей среде. К ним относятся:

Проветривание. Регулярный доступ свежего воздуха уменьшает количество вирусов в помещении, а вместе с этим и вероятность простуды. Если кто-то из домочадцев болен, проветривать нужно чаще.

Кварцевание. УФ-лучи губительно действуют на вирусы.

Регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Частое мытье рук с мылом и применение антисептиков.

Ношение защитной маски в людных местах или при контакте с простывшим человеком.

Взять на вооружение эти методы защиты от вирусов может каждый.



Как повысить устойчивость организма к вирусным инфекциям?

Важно помнить, что заниматься укреплением иммунитета нужно заблаговременно, а не в самый опасный в отношении ОРИ сезон. Воздействовать на иммунитет можно несколькими способами:

Вакцинация. Нужно понимать, что существуют сотни вирусов и привиться от всех невозможно. Но все же лучше всего защититься от самых опасных из них – гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Поддержание местного иммунитета (регулярные прогулки на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены, поддержание оптимального микроклимата в жилом и рабочем помещении – уровня влажности, температуры, чистоты, проводить увлажнение слизистой оболочки носа солевыми растворами).

Прием иммунотропных и витаминно-минеральных препаратов. Для этого лучше всего заранее проконсультироваться с врачом, чтобы определить, какой препарат лучше всего подойдет именно вам.

Используя эти простые рекомендации, можно во много раз снизить вероятность возникновения простуды.



Что делать при первых симптомах простуды?

Если вы или ваш ребенок почувствовали недомогание, насморк, боль в горле и кашель, лечение нужно начинать немедленно. Ожидание ни к чему хорошему не приведет. Оно чревато дальнейшим снижением защитных сил организма и присоединением бактериальной флоры. В результате справиться с простудой станет сложнее. Поэтому лучше всего начать лечение с применения эффективных и безопасных (оптимально – растительных) препаратов с иммуномодулирующим действием.

Заслуживает внимания лекарственное средство растительного происхождения Тонзилгон® Н производства компании «Бионорика», Германия. Лекарство имеет полностью натуральный состав, его компоненты издавна зарекомендовали свою эффективность при лечении простудных и воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и глотки. Это экстракты ромашки, коры дуба, одуванчика, корня алтея, хвоща, тысячелистника, листьев грецкого ореха. Тонзилгон® Н, благодаря правильно подобранному составу, обладает тройным механизмом действия: борется с вирусами и бактериями, поддерживает иммунитет и уменьшает воспаление.



Тонзилгон® Н - эффективный препарат для лечения и профилактики простудных заболеваний

Благодаря тройному действию Тонзилгон® Н подходит как для лечения острых респираторных заболеваний, так и для их профилактики. Применяя препарат с первых дней простуды, можно ускорить выздоровление и облегчить течение болезни (уменьшится период высокой температуры, боль в горле, мышечная боль). Для этого препарат принимают 5-6 раз в день в возрастной дозировке. В исследовании Т. Н. Гаращенко, Л. И. Ильенко, М. В. Геращенко изучалась эффективность Тонзилгона® Н для профилактики гриппа и ОРВИ у школьников. Было установлено, что при включении фитопрепарата в схему лечения заболеваемость респираторными инфекциями уменьшилась в 3,6 раза, снизилась доля тяжелых форм заболевания (с 48 до 12,5%). Кроме того, было продемонстрировано, что, продлив прием препарата после улучшения самочувствия еще на 2-3 недели, можно получить его профилактический эффект. За счет укрепления врожденного иммунитета повышается устойчивость к простудным заболеваниям. У детей, в том числе у склонных к частым простудам, получавших Тонзилгон® Н с профилактической целью, в последующем уменьшилась частота острых респираторных вирусных заболеваний.

Тонзилгон® Н подходит для применения как детям с 2-х лет, так и взрослым. Сильный иммунитет, устойчивый к вирусным заболеваниям, хорошо иметь как детям, так и их родителям.

Литература:

Т. Н. Гаращенко, Е. Ю. Радциг. Тонзилгон® Н: Профилактика и лечение ОРВИ и воспалительных заболеваний ротоглотки у часто болеющих детей и взрослых. https://medi.ru/info/12445/ 01.03.2013 М. В. Субботина, И. А. Букша, О. И. Платоненко. Тонзилгон® Н как противовоспалительный и иммуномодулирующий препарат при острой ЛОР-патологии. «Пульмонология и оториноларингология» № https://umedp.ru/articles/tonzilgon\_n\_kak\_protivovospalitelnyy\_i\_immunomoduliruyushchiy\_preparat\_pri\_ostroy\_lorpatologii.html В. П. Вавилова, Т. А. Вавилова, А. Х. Черкаева. Рецидивирующие острые респираторные инфекции у детей: эффективность и безопасность фитотерапии. «Педиатрическая фармакология» №5, том 12, 2015 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки