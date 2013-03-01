Что сделать, чтобы реже болеть простудными заболеваниями?

Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости по-прежнему занимает патология респираторного тракта. Среди всех этих заболеваний лидируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Их удельный вес составляет 80-90% у взрослых и не менее 70% - у детей. При этом ОРВИ можно перенести не один раз за год.
Профилактика ОРВИ – актуальный вопрос, особенно в осенне-зимне-весенний период. Многие взрослые люди минимум раз в год переносят простуду. Дети, иммунитет которых более чувствителен к внешним воздействиям, чем у взрослых, могут болеть еще чаще.
Причиной простудных заболеваний являются вирусы и бактерии, а источником инфекции – заразившийся или заболевший человек. ОРИ с легкостью передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Проникая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глотки, патогены внедряются внутрь и начинают размножаться. Этот процесс сопровождается воспалением и отеком слизистой оболочки, нарушением работы мукоцилиарного транспорта, повышенной выработкой слизистого секрета. Как следствие, развиваются вполне ощутимые симптомы – насморк, першение и боль в горле, кашель, повышение температуры тела. Поэтому заболевший человек должен позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Он должен находиться дома, свести к минимуму социальные контакты и носить защитную маску, чтобы не инфицировать окружающих. Однако при этом здоровые люди не должны полагаться только на сознательность простывших и тоже защищать себя. Для этого разработаны специальные методы профилактики респираторных заболеваний. Их можно разделить на два направления: профилактика инфицирования и повышение иммунитета.
Когда начинается период подъема заболеваемости ОРВИ, в детских садах, школах, общественных учреждениях начинают активно применяться противоэпидемические мероприятия. Они направлены на снижение активности респираторных вирусов и их концентрации в окружающей среде. К ним относятся:
Проветривание. Регулярный доступ свежего воздуха уменьшает количество вирусов в помещении, а вместе с этим и вероятность простуды. Если кто-то из домочадцев болен, проветривать нужно чаще.
Кварцевание. УФ-лучи губительно действуют на вирусы.
Регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
Частое мытье рук с мылом и применение антисептиков.
Ношение защитной маски в людных местах или при контакте с простывшим человеком.
Взять на вооружение эти методы защиты от вирусов может каждый.
Важно помнить, что заниматься укреплением иммунитета нужно заблаговременно, а не в самый опасный в отношении ОРИ сезон. Воздействовать на иммунитет можно несколькими способами:
Вакцинация. Нужно понимать, что существуют сотни вирусов и привиться от всех невозможно. Но все же лучше всего защититься от самых опасных из них – гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Поддержание местного иммунитета (регулярные прогулки на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены, поддержание оптимального микроклимата в жилом и рабочем помещении – уровня влажности, температуры, чистоты, проводить увлажнение слизистой оболочки носа солевыми растворами).
Прием иммунотропных и витаминно-минеральных препаратов. Для этого лучше всего заранее проконсультироваться с врачом, чтобы определить, какой препарат лучше всего подойдет именно вам.
Используя эти простые рекомендации, можно во много раз снизить вероятность возникновения простуды.
Если вы или ваш ребенок почувствовали недомогание, насморк, боль в горле и кашель, лечение нужно начинать немедленно. Ожидание ни к чему хорошему не приведет. Оно чревато дальнейшим снижением защитных сил организма и присоединением бактериальной флоры. В результате справиться с простудой станет сложнее. Поэтому лучше всего начать лечение с применения эффективных и безопасных (оптимально – растительных) препаратов с иммуномодулирующим действием.
Заслуживает внимания лекарственное средство растительного происхождения Тонзилгон® Н производства компании «Бионорика», Германия. Лекарство имеет полностью натуральный состав, его компоненты издавна зарекомендовали свою эффективность при лечении простудных и воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и глотки. Это экстракты ромашки, коры дуба, одуванчика, корня алтея, хвоща, тысячелистника, листьев грецкого ореха. Тонзилгон® Н, благодаря правильно подобранному составу, обладает тройным механизмом действия: борется с вирусами и бактериями, поддерживает иммунитет и уменьшает воспаление.
Благодаря тройному действию Тонзилгон® Н подходит как для лечения острых респираторных заболеваний, так и для их профилактики. Применяя препарат с первых дней простуды, можно ускорить выздоровление и облегчить течение болезни (уменьшится период высокой температуры, боль в горле, мышечная боль). Для этого препарат принимают 5-6 раз в день в возрастной дозировке. В исследовании Т. Н. Гаращенко, Л. И. Ильенко, М. В. Геращенко изучалась эффективность Тонзилгона® Н для профилактики гриппа и ОРВИ у школьников. Было установлено, что при включении фитопрепарата в схему лечения заболеваемость респираторными инфекциями уменьшилась в 3,6 раза, снизилась доля тяжелых форм заболевания (с 48 до 12,5%). Кроме того, было продемонстрировано, что, продлив прием препарата после улучшения самочувствия еще на 2-3 недели, можно получить его профилактический эффект. За счет укрепления врожденного иммунитета повышается устойчивость к простудным заболеваниям. У детей, в том числе у склонных к частым простудам, получавших Тонзилгон® Н с профилактической целью, в последующем уменьшилась частота острых респираторных вирусных заболеваний.
Тонзилгон® Н подходит для применения как детям с 2-х лет, так и взрослым. Сильный иммунитет, устойчивый к вирусным заболеваниям, хорошо иметь как детям, так и их родителям.
