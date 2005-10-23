Что такое интерфероны и зачем они нужны в организме

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это многочисленная группа заболеваний, возбудители которых проникают в организм через дыхательные пути, «окапываются» и размножаются в клетках слизистых оболочек дыхательных путей, повреждают их и вызывают те самые симптомы простуды. По данным ВОЗ, на долю ОРВИ приходится около 90% от всех инфекционных болезней. Подсчитано, что ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты. Картина была бы совсем безрадостной, если бы не противовирусная система защиты нашего организма. Большую роль в ее работе играют интерфероны.



Что такое интерфероны?

В обеспечении противовирусного иммунитета принимают участие механизмы иммунитета, действие которых направлено на нейтрализацию и удаление из организма вирусов, их антигенов и пораженных клеток.

Интерфероны – это особые вещества белковой природы, которые вырабатываются клетками нашего организма в ответ на проникновение вирусов. Эти вещества являются иммуномодуляторами внутреннего происхождения. Их действие направлено на распознавание и удаление чужеродной генетической информации, которая может повредить клеткам организма. Интерфероны стимулируют выработку фермента протеинкиназы, который блокирует процесс образования вирусных белков. Одновременно они активируют специфическую внутриклеточную рибонуклеазу, которая повреждает РНК вируса. Таким образом интерфероны останавливают жизнедеятельность патогенных для человека микроорганизмов. Интерфероны защищают не только от вирусов, но и от бактерий, хламидий, патогенных грибов, опухолевых клеток.



Какие бывают интерфероны?

В организме существует три типа молекул интерферона: α-, β-, и γ- интерфероны, которые различаются по физико-химическим свойствам, механизму действия и оказывают разнообразное влияние на многочисленные функции клеток и тканей. Интерфероны α- и β- вырабатываются первыми, когда заболевание только начинается. Интерферон γ “подключается” в процессе борьбы с инфекцией и не позволяет болезни “разгореться”.

Основные свойства интерферонов:

противовирусное,

иммуномодулирующее,

противоопухолевое,

антибактериальное.

Нарушения выработки интерферонов у ослабленных пациентов приводит к более тяжелому и длительному течению ОРВИ, развитию осложнений в виде присоединения вторичной бактериальной инфекции.



Почему вирусы боятся воздействия интерферонов?

Интерфероны не только сами губительно действуют на возбудителей инфекции, но и активируют другие клетки иммунитета. Например, α-интерферон способствует выработке клеток, которые устраняют повреждения, нанесенные вирусами. β-интерферон способствует выработке вирус-нейтрализующих антител. А γ-интерферон вырабатывается в ответ на проникновение уже знакомой инфекции. Таким образом, именно от своевременной выработки интерферонов зависит, в какой форме будет протекать инфекция, и насколько быстро наступит выздоровление.



Как действуют лекарства на основе интерферонов?

К возбудителям ОРВИ относится более двухсот типов вирусов. При этом специфических препаратов, которые бы воздействовали на каждый из этих возбудителей, не разработано. Исключением являются только противогриппозные препараты. Однако есть ряд лекарств, которые способствуют стимуляции иммунитета и повышению защитных сил организма. Это увеличивает шансы на успех в борьбе с вирусной инфекцией, позволяет ускорить выздоровление, уменьшить выраженность симптоматики, снизить риск осложнений. К таким препаратам относятся:

интерфероны;

индукторы интерферона;

средства растительного происхождения.



Интерфероны и растительные препараты: что общего?

Из растительных лекарств доказанным противовирусным и иммуномодулирующим эффектами обладает немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н. Тонзилгон® Н представляет собой комбинацию экстрактов из корней алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав (хвоща, тысячелистника, одуванчика). Этот препарат применяется как для профилактики простуды, так и для ее лечения с первых признаков: першения, боли в горле и кашля. Этот препарат отличает высокая эффективность при ОРВИ благодаря способности увеличивать выработку α- и γ -интерферонов, повышать фагоцитарную активность лейкоцитов и стимулировать тем самым противовирусный иммунитет. Усиление продукции интерферонов при приеме препарата Тонзилгон® Н наступает уже через 36 часов.

В результате приема этого препарата снижается продолжительность острых респираторных заболеваний. Тонзилгон® Н можно принимать как по-отдельности, так и совместно с другими лекарствами для лечения ОРВИ. Этот препарат – настоящая находка для тех, кому требуется лекарство, которое не просто снимает симптомы простуды, но и естественным путем поддерживает иммунитет.

