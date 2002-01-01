Что такое комплексное лечение простуды?

Простуда – заболевание, с которым периодически сталкивается каждый человек. Для этого заболевания не имеет значения пол и возраст. Простудные заболевания отличаются сезонностью – с ними люди чаще сталкиваются в холодное время года. Что делать, если вы почувствовали першение в горле, головную боль, заложенность носа, повышение температуры, а надо идти на работу, сдавать экзамены, ехать в поездку? Выход один – взять небольшую паузу и применить комплексный подход к лечению простуды, чтобы быстрее встать на ноги.



Почему возникает простуда и как она проявляется?

В подавляющем большинстве причиной простуды являются вирусы (в 90% случаев) и лишь в небольшой части случаев – бактерии. Высокая частота заболевания объясняется широкой распространенностью респираторных вирусов в природе, их более 200 видов и постоянно появляются новые. А тот факт, что простудными заболеваниями выше вероятность заболеть именно в осенне-зимне-весенний период объясняется повышенной циркуляцией вирусов в эти времена года и воздушно-капельным механизмом передачи. Вирусы проникают в организм человека через слизистую оболочку полости носа и глотки. Поэтому для ОРВИ характерны такие симптомы, как насморк, боль и першение в горле, кашель. Вызванное вирусами воспаление нередко приводит к общей интоксикации организма. Появляются недомогание, слабость, разбитость, головная боль, повышение температуры.



Что такое комплексное лечение простуды?

Возбудители острого респираторного заболевания запускают целый каскад патологических процессов в организме, который врачи называют патогенезом. Результатом этого являются все вышеперечисленные симптомы, которые ощущает заболевший человек: боль в горле, кашель, насморк, головная боль и другие. Комплексным является лечение, действующее на все эти моменты: и на причину, и на патогенез, и на вызванные возбудителями проявления болезни. В случае ОРВИ это препараты с противовирусной активностью и противовоспалительным действием, а также симптоматическое лечение:

При повышении температуры тела – применение жаропонижающих лекарственных средств;

При насморке – промывание полости носа солевыми растворами, применение сосудосуживающих капель;

При боли в горле – рассасывание обезболивающих леденцов или пастилок, орошение глотки антисептическими спреями;

При кашле – прием противокашлевых или отхаркивающих препаратов.

При всей эффективности этого подхода нужно отметить тот факт, что за большое количество медикаментов придется отдать круглую сумму. А что делать, если болеют все члены семьи? И это, не говоря о существенной медикаментозной нагрузке на организм. Выходом из ситуации может стать применение комплексных фитотерапевтических лекарственных средств, позволяющих эффективно и безопасно для всего организма воздействовать сразу и на причину, и на симптомы простуды: остановить размножение вирусов, уменьшить уже запущенный воспалительный процесс, облегчить течение и тяжесть заболевания, ускорить выздоровление. К таким комплексным препаратам относится Тонзилгон® Н (производство компании «Бионорика СЕ», Германия).



Обязательно ли обращаться к врачу при простуде?

Разумеется, не все и не всегда обращаются к врачу при обычной простуде. Нередко бывает так, что люди начинают лечиться самостоятельно. При этом стоит напомнить, что в случае неэффективности самостоятельного лечения простуды на начальных этапах нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Особенно важно довериться специалисту, если заболел ребенок. Только врач сможет правильно поставить диагноз, ведь среди детских заболеваний есть много патологий с симптомами, как у простуды, но лечащихся совершенно по-другому.

Если же есть подозрение, что вы заболели гриппом или новой коронавирусной инфекцией, сразу вызывайте врача на дом и не занимайтесь самолечением! Не шутите с серьезными заболеваниями!

Одного приема лекарственных препаратов мало. Дополнительно рекомендуются:

Обильное питье. Оно необходимо, чтобы справиться с интоксикацией. Предпочтение стоит отдавать травяным чаям, компотам, морсам, минеральной воде.

Регулярное проветривание.

Коррекция питания. Если при простуде нет аппетита, не нужно заставлять себя или ребенка есть. В рацион рекомендовано включить супы, бульоны, каши.

Постельный или домашний режим, в зависимости от тяжести состояния. После приема медикаментов состояние может значительно улучшиться, но это еще не выздоровление. Организму потребуется несколько дней, чтобы полностью восстановиться.



Комплексный растительный препарат Тонзилгон® Н в лечении простуды и боли в горле

Многие пациенты предпочитают синтетическим медикаментам растительные лекарственные средства. Они отличаются высокой безопасностью и хорошей переносимостью. Некоторые препараты, такие, как Тонзилгон® Н, могут помочь быстрее справиться как с вирусами, так и последствием их действия в организме: воспалением, болью в горле, благодаря своему разноплановому действию. В частности, Тонзилгон® Н благодаря своему составу (экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика) обладает противовоспалительным, вяжущим, противовирусным и мягким иммуномодулирующим действием. Лекарство способствует уменьшению воспаления, боли, першения в горле, ослаблению кашля, поддерживает иммунитет. Тонзилгон® Н повышает противовирусный иммунитет за счет повышения α и особенно γ интерферона. В результате его приема сокращается длительность заболевания (в среднем на 3 дня), снижается вероятность развития осложнений и повторных простуд. В отличие от антибиотиков, Тонзилгон® Н не нарушает баланс полезной микрофлоры, оберегая тем самым защитную функцию слизистой оболочки. При необходимости же антибиотикотерапии Тонзилгон® Н повышает ее эффективность и ускоряет процесс выздоровления.

Для лучшего эффекта рекомендуется начинать лечение с самого первого дня от момента заболевания.

Литература:

Тонзилгон® Н: Профилактика и лечение ОРВИ и воспалительных заболеваний ротоглотки у часто болеющих детей и взрослых. https://medi.ru/info/12445/ В. П. Вавилова, Т. А. Вавилова, А. Х. Черкаева. Рецидивирующие острые респираторные инфекции у детей: эффективность и безопасность фитотерапии. «Педиатрическая фармакология» №5, том 12, 2015 Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермилова, М. Р. Богомильский, Е. А. Царевская. Возможности препаратов природного происхождения в симптоматической терапии и профилактике воспалительных заболеваний глотки у детей. «Вопросы современной педиатрии», №5, том 10, 2011 В. С. Пискунов, Н. А. Никитин. Симптоматическая терапия тонзиллофарингита при острой респираторной вирусной инфекции у часто болеющих детей. «Consilium Medicum» №1, 2019 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки