Что такое комплексное лечение простуды?

Простуда – заболевание, с которым периодически сталкивается каждый человек. Для этого заболевания не имеет значения пол и возраст. Простудные заболевания отличаются сезонностью – с ними люди чаще сталкиваются в холодное время года. Что делать, если вы почувствовали першение в горле, головную боль, заложенность носа, повышение температуры, а надо идти на работу, сдавать экзамены, ехать в поездку? Выход один – взять небольшую паузу и применить комплексный подход к лечению простуды, чтобы быстрее встать на ноги.
В подавляющем большинстве причиной простуды являются вирусы (в 90% случаев) и лишь в небольшой части случаев – бактерии. Высокая частота заболевания объясняется широкой распространенностью респираторных вирусов в природе, их более 200 видов и постоянно появляются новые. А тот факт, что простудными заболеваниями выше вероятность заболеть именно в осенне-зимне-весенний период объясняется повышенной циркуляцией вирусов в эти времена года и воздушно-капельным механизмом передачи. Вирусы проникают в организм человека через слизистую оболочку полости носа и глотки. Поэтому для ОРВИ характерны такие симптомы, как насморк, боль и першение в горле, кашель. Вызванное вирусами воспаление нередко приводит к общей интоксикации организма. Появляются недомогание, слабость, разбитость, головная боль, повышение температуры.
Возбудители острого респираторного заболевания запускают целый каскад патологических процессов в организме, который врачи называют патогенезом. Результатом этого являются все вышеперечисленные симптомы, которые ощущает заболевший человек: боль в горле, кашель, насморк, головная боль и другие. Комплексным является лечение, действующее на все эти моменты: и на причину, и на патогенез, и на вызванные возбудителями проявления болезни. В случае ОРВИ это препараты с противовирусной активностью и противовоспалительным действием, а также симптоматическое лечение:
При повышении температуры тела – применение жаропонижающих лекарственных средств;
При насморке – промывание полости носа солевыми растворами, применение сосудосуживающих капель;
При боли в горле – рассасывание обезболивающих леденцов или пастилок, орошение глотки антисептическими спреями;
При кашле – прием противокашлевых или отхаркивающих препаратов.
При всей эффективности этого подхода нужно отметить тот факт, что за большое количество медикаментов придется отдать круглую сумму. А что делать, если болеют все члены семьи? И это, не говоря о существенной медикаментозной нагрузке на организм. Выходом из ситуации может стать применение комплексных фитотерапевтических лекарственных средств, позволяющих эффективно и безопасно для всего организма воздействовать сразу и на причину, и на симптомы простуды: остановить размножение вирусов, уменьшить уже запущенный воспалительный процесс, облегчить течение и тяжесть заболевания, ускорить выздоровление. К таким комплексным препаратам относится Тонзилгон® Н (производство компании «Бионорика СЕ», Германия).
Разумеется, не все и не всегда обращаются к врачу при обычной простуде. Нередко бывает так, что люди начинают лечиться самостоятельно. При этом стоит напомнить, что в случае неэффективности самостоятельного лечения простуды на начальных этапах нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Особенно важно довериться специалисту, если заболел ребенок. Только врач сможет правильно поставить диагноз, ведь среди детских заболеваний есть много патологий с симптомами, как у простуды, но лечащихся совершенно по-другому.
Если же есть подозрение, что вы заболели гриппом или новой коронавирусной инфекцией, сразу вызывайте врача на дом и не занимайтесь самолечением! Не шутите с серьезными заболеваниями!
Одного приема лекарственных препаратов мало. Дополнительно рекомендуются:
Обильное питье. Оно необходимо, чтобы справиться с интоксикацией. Предпочтение стоит отдавать травяным чаям, компотам, морсам, минеральной воде.
Регулярное проветривание.
Коррекция питания. Если при простуде нет аппетита, не нужно заставлять себя или ребенка есть. В рацион рекомендовано включить супы, бульоны, каши.
Постельный или домашний режим, в зависимости от тяжести состояния. После приема медикаментов состояние может значительно улучшиться, но это еще не выздоровление. Организму потребуется несколько дней, чтобы полностью восстановиться.
Многие пациенты предпочитают синтетическим медикаментам растительные лекарственные средства. Они отличаются высокой безопасностью и хорошей переносимостью. Некоторые препараты, такие, как Тонзилгон® Н, могут помочь быстрее справиться как с вирусами, так и последствием их действия в организме: воспалением, болью в горле, благодаря своему разноплановому действию. В частности, Тонзилгон® Н благодаря своему составу (экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика) обладает противовоспалительным, вяжущим, противовирусным и мягким иммуномодулирующим действием. Лекарство способствует уменьшению воспаления, боли, першения в горле, ослаблению кашля, поддерживает иммунитет. Тонзилгон® Н повышает противовирусный иммунитет за счет повышения α и особенно γ интерферона. В результате его приема сокращается длительность заболевания (в среднем на 3 дня), снижается вероятность развития осложнений и повторных простуд. В отличие от антибиотиков, Тонзилгон® Н не нарушает баланс полезной микрофлоры, оберегая тем самым защитную функцию слизистой оболочки. При необходимости же антибиотикотерапии Тонзилгон® Н повышает ее эффективность и ускоряет процесс выздоровления.
Для лучшего эффекта рекомендуется начинать лечение с самого первого дня от момента заболевания.
Тонзилгон® Н: Профилактика и лечение ОРВИ и воспалительных заболеваний ротоглотки у часто болеющих детей и взрослых. https://medi.ru/info/12445/
В. П. Вавилова, Т. А. Вавилова, А. Х. Черкаева. Рецидивирующие острые респираторные инфекции у детей: эффективность и безопасность фитотерапии. «Педиатрическая фармакология» №5, том 12, 2015
Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермилова, М. Р. Богомильский, Е. А. Царевская. Возможности препаратов природного происхождения в симптоматической терапии и профилактике воспалительных заболеваний глотки у детей. «Вопросы современной педиатрии», №5, том 10, 2011
В. С. Пискунов, Н. А. Никитин. Симптоматическая терапия тонзиллофарингита при острой респираторной вирусной инфекции у часто болеющих детей. «Consilium Medicum» №1, 2019
Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов
Инструкция Тонзилгон Н Капли
Инструкция Тонзилгон Н Таблетки