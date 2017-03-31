Доказательная медицина в один клик

Что мы знаем о лекарственных препаратах, кроме того, что написано в инструкции? Не так уж и много. А ведь большинство лекарственных средств прежде, чем поступить в продажу, проходят ряд серьезных исследований. Полезно узнать о них и определить, в каких случаях лекарство будет наиболее эффективным, кому подойдет лучше всего, может ли использоваться в профилактических целях. На эти и многие другие вопросы отвечает доказательная медицина.

Зачем нужна доказательная медицина?

Доказательная медицина – это система медицинских знаний, основанная на науке (evidence based medicine). В своей практике она использует только лучшие и надежные исследования для выбора лечения каждого пациента. Доказательная медицина интегрирует научные доказательства и практический опыт, чтобы сделать лечение максимально эффективным.

Доказательная медицина базируется на:

Современных научных доказательствах эффективности препарата;

Клиническом опыте применения лекарственного средства.

Научные исследования проводятся на большом количестве пациентов для того, чтобы результаты были максимально достоверными. В статистике величину (значение) переменной называют достоверной, если мала вероятность случайного возникновения этой или еще более крайних величин. Иными словами, если лекарство помогло большому количеству пациентов, тем более вероятно, что оно в данном случае поможет и вам.

Только тогда, когда эффективность препарата научно доказана при определенной патологии, когда он помогает большинству пациентов в конкретной ситуации и соответствует запросам и предпочтениям заболевших, можно считать, что лечение построено на принципах доказательной медицины. Естественно, научно обоснованный подход будет иметь большую эффективность в лечении, а таким препаратам будет доверять большее количество врачей и пациентов.



Доказательный фундамент. Полезные ресурсы. Где искать информацию?

Огромное количество научных исследований содержат в себе международные экспертные издания. Основными из них являются:

PubMed.gov

PubMed® — бесплатный онлайн-архив научных исследований, который содержит более 34 миллионов ссылок на биомедицинскую литературу из MEDLINE, журналов по биологическим наукам и онлайн-книг. Цитаты могут включать ссылки на контент из PubMed Central и веб-сайтов издателей. Он создан и хранится Национальной медицинской библиотекой США (National Library of Medicine – NLM) и Национальным центром информации о биотехнологиях (National Center for Biotechnological Information (NCBI)). Этот сервис дает доступ к огромному количеству научных трудов по медицине, опубликованных в журналах и иных печатных изданиях. На начало 2021 года в электронной базе PubMed® собрано более чем 30 млн. публикаций.

Cochrane.org

Cochrane — это международное сообщество со штаб-квартирой в Великобритании, зарегистрированное как некоммерческая организация, являющееся членом Национального совета добровольных организаций Великобритании.

Cochrane анализирует результаты научных исследований так, что люди, принимающие важные решения – пациенты, врачи, работники аптеки, специалисты, которые разрабатывают клинические рекомендации – могут использовать современную объективную информацию. Кокрейновские доказательства являются серьезным инструментом для улучшения знаний и принятия решений в здравоохранении.

Сотрудники Cochrane работают в более чем 190 странах мира. Это исследователи, профессионалы здравоохранения, пациенты, ухаживающие за ними и все, стремящиеся улучшить состояние здоровья людей. Cochrane собирает и обобщает наиболее значимые доказательства из исследований уже в течение 28 лет. Деятельность организации осуществляется без коммерческого или конфликтного финансирования. Это дает возможность предоставлять пользователям только объективную и надежную информацию.

Современную и интересную информацию можно найти на национальных специализированных медицинских ресурсах. Примерами могут быть:

Mediasphera.ru

Это крупнейший российский медиа-холдинг, специализирующийся в области продвижения профессиональных медицинских знаний и информационных услуг, объединяющий широкую читательскую аудиторию и врачей различных специальностей в России и за ее рубежами.

Rmj.ru

«РМЖ» (Русский Медицинский Журнал) – многопрофильный рецензируемый журнал для практикующих врачей, издаваемый с 1996 г. На сайте РМЖ представлено более 100 тысяч статей, распределенных по рубрикам, где собрана ​​современная информация о диагностике, обзоры случаев из клинической практики, медицинские новости, репортажи с конференций, публикации в разделе «Блог». Что особенно приятно, журнал распространяется бесплатно не только на конференциях, симпозиумах и крупных выставках, но и по онлайн-подписке.

Health-ua.com

Это специализированный профессиональный медицинский портал, где публикуются самые свежие новости о научных исследованиях лекарственных препаратов, методах обследования и диагностики, достижениях медицины.

Umedp.ru

Это медицинский портал для врачей, включающий в себя медицинские журналы по различным тематикам, исследования, интервью, описание клинических случаев, медицинский форум, информацию о конференциях, выставках, симпозиумах. На сегодняшний день ресурс содержит 5640 медицинских статей.

Cyberleninka.ru

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science). Ее основными задачами являются популяризация науки и научной деятельности, развитие междисциплинарных исследований и современного института научной рецензии. Поисковая система очень простая, и вы можете получить много информации по интересующему вас предмету в том числе и из смежных систем знаний. На сегодняшний день в библиотеке находится более 2,5 млн. публикаций.

Описания лекарственных препаратов, информационные страницы фирм-производителей и пресс-релизы можно найти на сайте Vidal.ru/by, специализированные книги и методические материалы для работников аптек и врачей, а также тренинги – на сайте Amm.net.ua/ru. Главное – ваше стремление к саморазвитию, приверженность принципам доказательной медицины и желание повысить уровень здоровья каждого.

Получить информацию о сфере применения каждого конкретного препарата также можно из национальных клинических протоколов разных стран, а также рекомендаций медицинских институтов и обществ.



Узнаем больше о Тонзилгоне® Н. Преимущества Тонзилгона® Н.

В качестве примера воспользуемся этими и некоторыми другими ресурсами, чтобы подробнее узнать о препарате Тонзилгон® Н производства немецкой компании «Бионорика СЕ».

Обнаружено публикаций, посвященных Тонзилгону® Н:

PubMed.gov – 12,

Cochranelibrary.com - 7,

Mediasphera.ru – 9,

Rmj.ru – 15,

Health-ua.com – 242,

Umedp.ru – 18,

Cyberleninka.ru – 136.

Тонзилгон® Н – это оригинальный лекарственный растительный препарат, который разработан для лечения острых респираторных заболеваний с першением или болью в горле у детей с 2-х лет и взрослых. В его состав входят 7 целебных трав: ромашка, кора дуба, одуванчик, корень алтея, хвощ, тысячелистник, листья грецкого ореха. Эти растения эффективно борются с вирусами и бактериями, помогая быстрее справиться с симптомами простуды, уменьшают воспаление, боль в горле, поддерживают иммунитет в борьбе с вирусами.

Тонзилгон® Н входит в некоторые клинические протоколы лечения воспалительных респираторных заболеваний. В их числе:

Национальное руководство по оториноларингологии. Российское общество оториноларингологов, 2016 г. (под ред. В. Т. Пальчуна); Методические рекомендации №54 Департамента здравоохранения города Москвы по Фармакотерапии гнойно-воспалительной патологии ЛОР-органов, 2018 г. (под ред. А. И. Крюкова); Клинические рекомендации по лечению острого тонзиллита и фарингита (острого тонзиллофарингита) у взрослых и детей, РФ, 2021 г. (разработчики - Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Международная общественная организация «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»; Клинические рекомендации по лечению хронического тонзиллита у взрослых и детей, РФ, 2021 г. (разработчики - Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», Межрегиональная общественная организация «Объединение ЛОР-педиатров».

Пользуясь этими руководствами, можно быстро принять решение о применении препарата в каждом конкретном случае. Главные преимущества Тонзилгона® Н:

хорошо переносится (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);

может применяться длительный период;

имеет высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).



Тонзилгон® Н – признания и награды

Тонзилгон® Н справляется с различными воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей на любом этапе заболевания. Благодаря уникальному составу он обладает целым рядом лечебных эффектов: снимает воспаление, укрепляет иммунитет, активно борется с вирусами, оказывает вяжущее действие. Если человек переносит простудное заболевание, Тонзилгон® Н не только поможет его быстрее излечить, но и облегчит тяжесть течения ОРВИ, предупредит повторные простуды. Кроме этого, препарат безопасен и хорошо переносится. Тонзилгон® Н знают и ценят не только врачи, но и пациенты. Поэтому по итогам премии «Номер один» 2022 года в Беларуси в номинации «Препарат для лечения верхних отделов дыхательных путей» Тонзилгон® Н получил звание «№1».



Статусы Тонзилгона® Н в других странах

Эффективность Тонзилгона® Н неоднократно подтверждена в ряде исследований, проводившихся в Германии, России и Украине. Препарат имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях). Тонзилгон® Н успешно применяется уже более 18-ти лет в Беларуси и России, 25-ти лет на Украине и 86-ти лет в Германии. Учитывая тот факт, что важным эффектом Тонзилгона® Н является иммуномодулирующее действие, в 2007 году препарат был перерегистрирован в Украине под новым торговым наименованием — Имупрет®. Поэтому в настоящее время в этом регионе препарат доступен под двумя названиями — Имупрет® и Тонзилгон® Н.

На пике инноваций

Анализ рынка безрецептурных препаратов – 2022, проведенный берлинской исследовательской компанией Aposcope, показал, что компания «Бионорика» занимает первое место в четвертый раз подряд как производитель наиболее продаваемых безрецептурных препаратов в Германии. И это не единственное достижение компании. Бионорика в 2022 году в очередной раз награждена знаком «Инновации благодаря исследованиям».

Также компания стала лауреатом премии Bavarian SME Award 22021/2022 гг. как лучший производитель лекарственных растительных препаратов; получила очередную награду за аптечное сотрудничество с фармацевтами Германии в категории «Лекарственные препараты растительного происхождения»; в 2021 году трижды получила звание «Любимец аптеки».

Деятельность компании «Бионорика» направлена не только на создание эффективных лекарственных средств, но и на безопасное для окружающей среды фармацевтическое производство. За концепцию устойчивой переработки растений Бионорика была награждена сертификатом Баварской региональной ассоциации «VCI».

