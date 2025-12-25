Эффективное лечение ОРВИ у взрослых

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) из всех заболеваний являются самыми частыми. Именно вирусы становятся причиной острого респираторного заболевания в 90-95% случаях. ОРВИ – это серьезная экономическая проблема не только в масштабах страны (ущерб от простудных заболеваний составляет 86% от наносимого урона всеми инфекциями), но и для каждого отдельно взятого человека. Ведь простудившийся человек не может ходить на работу, вынужден покупать лекарства и следить, чтобы не заболели другие домочадцы. К тому же «безобидная» простуда может дать осложнения, и тогда заболевание может затянуться. Почему ОРВИ так подвержены взрослые люди, у которых уже сформирована система иммунитета, и как восстановиться быстро и эффективно?

• Как часто взрослые болеют ОРВИ?

• Каковы особенности течения ОРВИ у взрослых?

• Как долго протекает ОРВИ?

• Как лечить ОРВИ?

• Что делать при первых признаках простуды?



Как часто взрослые болеют ОРВИ?

В современных условиях, когда большинство людей живет в городах, все тесно общаются и взаимодействуют друг с другом, респираторные вирусы широко распространяются воздушно-капельным путем и вызывают различные заболевания. По расчетам британских ученых, которые сделаны еще в 2010 г., клинически важные ОРВИ появляются с частотой 2-5 эпизодов в год на 1 взрослого человека. При небольшой температуре и умеренно выраженных симптомах многие люди считают заболевание несерьезным и относятся к его лечению легкомысленно, нередко перенося его «на ногах». Однако известно, что случаи инвалидности и гибели от ОРВИ составляет 6%.



Каковы особенности течения ОРВИ у взрослых?

Взрослые переносят ОРВИ обычно значительно реже, чем дети. ОРВИ у взрослых проявляется следующими симптомами:

подъем температуры;

недомогание, апатия, сильная слабость;

боли, сухость и першение в горле;

насморк с обильными водянистыми выделениями, заложенность носа;

кашель.

Нередко респираторная вирусная инфекция распространяется на слизистую глаз, вызывая конъюнктивит. Особенную опасность представляют собой ОРВИ у беременных, поскольку они могут приводить к кислородному голоданию и внутриутробному поражению плода, в особенности опасному в первом триместре беременности. ОРВИ у пожилых людей протекают на фоне многочисленных хронических заболеваний и снижения иммунитета, из-за чего нередко возникают осложнения.



Как долго протекает ОРВИ?

Обычно неосложненные ОРВИ длятся относительно недолго - от одной до двух недель. В целом это зависит от того, каким именно вирусом вызвано заболевание, есть ли бактериальные осложнения и сопутствующие хронические заболевания. Например, риновирусная инфекция излечивается за 7 дней, а аденовирусная инфекция может длиться три недели и больше. Чем лучше у человека работает иммунитет, тем больше вероятности, что сроки течения ОРВИ будут короче.



Как лечить ОРВИ?

Для лечения ОРВИ используется ряд медикаментов:

• Антипиретики (в том числе симптоматические комбинированные средства);

• Противовирусные лекарства;

• Местные средства (лекарства от насморка, боли в горле);

• Муколитики, противокашлевые и отхаркивающие средства;

• Антигистаминные препараты;

• Растительные иммуномодуляторы (Тонзилгон® Н, «Бионорика», Германия).

При необходимости лечения бактериальных осложнений ОРВИ назначаются антибиотики. Однако многие люди, испытывая не очень приятные симптомы, например, боль в горле, назначают себе антибиотики самостоятельно. Причем принимают их часто без системы, не стремясь закончить полный курс приема этих препаратов. Часто через 1-2 дня становится легче, и человек прекращает их принимать. А это – прямой путь к антибиотикорезистентности. Ведь после нескольких таких «курсов» эффективность препарата падает, а когда он пригодится на самом деле, то уже окажется бесполезным. Другая крайность – приобретение большого количества синтетических препаратов для симптоматического лечения ОРВИ. Потом возникают вопросы, откуда появилась аллергия, ведь ее раньше никогда не было? Поэтому для лечения ОРВИ оптимально выбирать безопасные подходы, например, фитотерапию. Неудивительно, что лечиться растительными препаратами предпочитает 50% населения. Например, применение такого комплексного растительного средства, как Тонзилгон® Н, хорошо помогает при простуде, сопровождающейся болью в горле, хорошо переносится и способно заменить несколько синтетических симптоматических средств. Растения для лекарства Тонзилгон® Н выращиваются в экологически чистых местах, а сбор, хранение сырья и производство самого препарата осуществляется в соответствии с Правилами надлежащей практики.



Что делать при первых признаках простуды?

При повышении температуры выше 38,5 0 С желателен постельный режим. В период заболевания рекомендуется диетическое питание, прием витаминов, например, витамина С. Нужно пить достаточное количество жидкости, ограничить употребление кофе, исключить алкоголь. Важно поддержать иммунитет, ведь именно от его состояния будет зависеть, как быстро организм поправится, и разовьются ли осложнения. С этой целью можно принять Тонзилгон® Н. Он содержит в составе 7 лекарственных растений (корень алтея, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба, трава одуванчика, цветки ромашки) и оказывает комплексное действие: противовоспалительное, противовирусное и иммуномодулирующее. Препарат может использоваться в качестве монотерапии при нетяжелых ОРВИ, сопровождающихся першением и болью в горле, либо входить в состав комплексного лечения простуды. Каждый может выбрать ту форму лекарства, которая ему больше подходит – капли или таблетки.

