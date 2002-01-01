Tonsilgon logo ru/by

Как морской климат воздействует на здоровье?

Как морской климат воздействует на здоровье?

Отпуск на море — это не только приятно, но и полезно. Морской воздух насыщен йодом, калием, магнием, кальцием и отрицательными ионами молекул кислорода. 

Чем полезен морской воздух?

  • Ускоряются обменные процессы в организме.
  • Повышаются гемоглобин и эритроциты в крови.
  • Укрепляется иммунитет.
  • Улучшается общее состояние, активизируются умственные и физические способности.

Ионизированный морской воздух благоприятно влияет на состояние верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов. Озон и кислород очищают слизистые оболочки органов дыхания и оказывают оздоравливающее воздействие при различных заболеваниях дыхательной системы.

Терапия заболеваний органов дыхания в сочетании с морским климатом помогает избежать осложнений в будущем. Специалист сможет дать рекомендации, какой климат больше подойдет для профилактики и ослабления симптомов заболевания.

Серия средств для лечения респираторных заболеваний от немецкой компании Bionorica включает в себя 4 препарата:

При насморке — Синупрет®

При острых и хронических воспалениях околоносовых пазух. Он разжижает слизь, очищает носовые пазухи и восстанавливает нормальную функцию слизистой оболочки.

При кашле и бронхите — Бронхипрет®

Разжижает мокроту в бронхах, уменьшает воспаление и эффективно справляется с кашлем.

При простуде с першением и  болью в горле — Тонзилгон® Н

Укрепляет иммунную систему организма, смягчает течение вирусного заболевания и защищает от повторных инфекций или осложнений. Препарат на основе лекарственных растений борется с вирусами и воспалением в горле. 

Отдыхайте с пользой для здоровья!

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Тонзилгон® Н (Tonsilgon® N).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.