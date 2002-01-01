Как морской климат воздействует на здоровье?

Отпуск на море — это не только приятно, но и полезно. Морской воздух насыщен йодом, калием, магнием, кальцием и отрицательными ионами молекул кислорода.
Ионизированный морской воздух благоприятно влияет на состояние верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов. Озон и кислород очищают слизистые оболочки органов дыхания и оказывают оздоравливающее воздействие при различных заболеваниях дыхательной системы.
Терапия заболеваний органов дыхания в сочетании с морским климатом помогает избежать осложнений в будущем. Специалист сможет дать рекомендации, какой климат больше подойдет для профилактики и ослабления симптомов заболевания.
Серия средств для лечения респираторных заболеваний от немецкой компании Bionorica включает в себя 4 препарата:
При насморке — Синупрет®
При острых и хронических воспалениях околоносовых пазух. Он разжижает слизь, очищает носовые пазухи и восстанавливает нормальную функцию слизистой оболочки.
При кашле и бронхите — Бронхипрет®
Разжижает мокроту в бронхах, уменьшает воспаление и эффективно справляется с кашлем.
При простуде с першением и болью в горле — Тонзилгон® Н
Укрепляет иммунную систему организма, смягчает течение вирусного заболевания и защищает от повторных инфекций или осложнений. Препарат на основе лекарственных растений борется с вирусами и воспалением в горле.
Отдыхайте с пользой для здоровья!
