Как морской климат воздействует на здоровье?

Отпуск на море — это не только приятно, но и полезно. Морской воздух насыщен йодом, калием, магнием, кальцием и отрицательными ионами молекул кислорода.

Чем полезен морской воздух?

Ускоряются обменные процессы в организме.

Повышаются гемоглобин и эритроциты в крови.

Укрепляется иммунитет.

Улучшается общее состояние, активизируются умственные и физические способности.

Ионизированный морской воздух благоприятно влияет на состояние верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов. Озон и кислород очищают слизистые оболочки органов дыхания и оказывают оздоравливающее воздействие при различных заболеваниях дыхательной системы.

Терапия заболеваний органов дыхания в сочетании с морским климатом помогает избежать осложнений в будущем. Специалист сможет дать рекомендации, какой климат больше подойдет для профилактики и ослабления симптомов заболевания.

Серия средств для лечения респираторных заболеваний от немецкой компании Bionorica включает в себя 4 препарата:

При насморке — Синупрет®

При острых и хронических воспалениях околоносовых пазух. Он разжижает слизь, очищает носовые пазухи и восстанавливает нормальную функцию слизистой оболочки.

При кашле и бронхите — Бронхипрет®

Разжижает мокроту в бронхах, уменьшает воспаление и эффективно справляется с кашлем.

При простуде с першением и болью в горле — Тонзилгон® Н

Укрепляет иммунную систему организма, смягчает течение вирусного заболевания и защищает от повторных инфекций или осложнений. Препарат на основе лекарственных растений борется с вирусами и воспалением в горле.

Отдыхайте с пользой для здоровья!

