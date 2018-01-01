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О препарате
Детям с 2-х лет и взрослым
Состав
Инструкции
Технология производства
Фармаконадзор
Где купить?
Статьи
Полезные советы
Ответ специалиста
Публикации
Cпециалистам
Купить
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Полезные советы
Как правильно полоскать горло? Важные советы
Как правильно полоскать горло?
Почему болит горло?
Чем хороши полоскания при боли в горле?
Как правильно полоскать горло?
Какие растворы можно применять для полосканий?
Что лучше: местные препараты (спреи и леденцы) или полоскания?
С какого возраста можно полоскать горло детям?
Тонзилгон
®
Н – препарат выбора при боли в горле.
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