Как укрепить иммунитет ребенка в период повышенной заболеваемости ОРВИ?

Все родители искренне желают, чтобы их дети росли сильными и здоровыми. Но дети, так или иначе, болеют. Самое частое заболевание у малышей — это острая респираторная вирусная инфекция, которая особенно часто встречается у посещающих детский сад или начальную школу.



Почему дети чаще болеют простудными заболеваниями осенью?

Установлено, что в холодный период года дети болеют простудными заболеваниями чаще почти в 2 раза. Во многом это связано с огромным количеством респираторных вирусов, которые наиболее часто вызывают эту группу заболеваний. Их более 200 видов, и постоянно появляются новые. Среди них – энтеро-, адено-, корона-, рино-, респираторно-синтициальные вирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Пик их циркуляции в природе как раз попадает на осенне-зимний период.

Несомненно также и то, что в холодное время года организм ребенка получает меньше витаминов и микроэлементов, необходимых для оптимального обмена веществ, синтеза ферментов и защитных клеток. Людям, проживающих в северных широтах, осенью начинает не хватать солнца. В частности, без ультрафиолета невозможно образование витамина Д, который необходим для нормальной работы иммунной системы. А еще без него не усваивается кальций, главный строительный материал для костной ткани, так необходимый для роста детского организма.

И, наконец, похолодание. Холод сам по себе не является причиной подъема заболеваемости ОРВИ. Но у не закаленных детей, чувствительных к низким температурам, при переохлаждении система иммунитета начинает работать в напряженном режиме, что нередко приводит к простудным заболеваниям.



Как связаны между собой простуда и иммунитет?

Чем младше ребенок, тем чаще он может болеть простудными заболеваниями, особенно, если он посещает организованный коллектив (до 8-10 раз в год в детском саду, и до 4-5 раз в год в начальных классах школы). Высокая заболеваемость ОРВИ связана с постепенным развитием защитной иммунной системы ребенка и ее последовательным «знакомством» с различными штаммами респираторных вирусов. Только «запомнив» определенные виды возбудителей, иммунитет начинает эффективно бороться с вирусами и бактериями, предотвращая или уменьшая тяжесть течения заболевания.

Надо понимать, что возможности иммунитета растущего организма различны в разном возрасте. В становлении иммунитета особенно важны пять критических периодов развития.

Первый критический период приходится на возраст до 28 дней жизни, второй – в 4–6 месяцев, третий – в 2 года, четвертый – в 4–6 лет, пятый – в 12–15 лет. Именно в эти периоды иммунная система наиболее чувствительна к изменениям внешних и внутренних факторов и работает нестабильно.

Респираторные вирусы чаще проникают в организм воздушно-капельным путем. На пути проникновения инфекции в организм находится естественный защитный барьер – слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Существует ряд факторов, обеспечивающих местную неспецифическую защиту. К ним относятся секреторный иммуноглобулин А, нормальная микрофлора, мукоцилиарный клиренс.

Секреторный иммуноглобулин А – это белок, который содержится на слизистой оболочке и один из первых препятствует проникновению в организм вирусов, бактерий и их токсинов. Благодаря ему патогены не могут прикрепиться к слизистой оболочке и просто соскальзывают с нее. Нормальная микрофлора не позволяет болезнетворным бактериям заселять слизистую оболочку и размножаться в организме, а также вырабатывает антибактериальные вещества, губительно действующие именно на инфекцию. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей также способна самоочищаться от патогенов. Она выстлана мерцательным эпителием, покрытым слоем слизи, реснички которого движутся по направлению к выходу. Эта система носит название «мукоцилиарный клиренс». Он способствует выведению слизистого секрета и осевших на нем вирусов и бактерий, их токсинов, частичек пыли, других загрязнителей. Важнейшим механизмом неспецифической защиты также является фагоцитоз. Слаженная работа всех этих структур слизистой оболочки не дает нам заболеть. В случае «прорыва» вирусов через это препятствие в действие вступают различные механизмы иммунной защиты, которые позволяют более или менее эффективно бороться с возбудителями заболеваний.

Но проблема в том, что, если простуда все же возникает, неправильным лечением можно значительно ослабить эту защиту. Нерациональная антибиотикотериапия, длительное или неправильное применение сосудосуживающих капель, продолжительное нахождение в помещении с сухим и спертым воздухом негативно влияют на слизистую оболочку.



Как поддержать иммунитет в период повышенной заболеваемости ОРВИ?

Заботливые родители всегда помнят об общих способах укрепления и поддержания иммунитета ребенка в период повышенной заболеваемости ОРВИ. К таким мероприятиям относятся:

Прием витаминно-минеральных комплексов.

Традиционно для профилактики простуды используется витамин С. Он укрепляет клеточную стенку и не дает респираторным вирусам проникнуть внутрь клетки. Эффективен также прием витамина Д, но только в случаях его недостатка в организме. Полезны также другие витамины и минералы (в частности, кальций и цинк). Оптимально перед их применением все же посоветоваться с педиатром, который подберет препарат с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Рациональный режим питания.

Важно применение сбалансированного рациона питания, необходимо также ежедневное добавление в меню фруктов и овощей, ограничение сладостей и фастфуда. Растущему организму необходим достаточный запас питательных веществ для борьбы с инфекциями.

Соблюдение гигиены, режима сна и отдыха, регулярные физические нагрузки по возрасту, избегание стрессов.

Достаточный сон и снижение уровня стресса способны улучшить состояние иммунной системы.



Какова роль Тонзилгона® Н в лечении и профилактике ОРВИ?

Необходимо своевременно лечить начинающуюся простуду, не ожидая, пока она «пройдет через семь дней» или «организм справиться сам». Для этого идеально подходит немецкий фитотерапевтический препарат Тонзилгон® Н. Его прием позволяет на несколько дней ускорить выздоровление от простуды, облегчить течение заболевания и предупредить повторное заболевание. Важными достоинствами препарата являются его природный состав, хорошая переносимость и возможность применения у детей с 2-х лет.

Тонзилгон® Н содержит в составе экстракты ромашки, коры дуба, одуванчика, корня алтея, хвоща, тысячелистника, листьев грецкого ореха. Препарат предназначен для лечения простуды с кашлем, болью или першением в горле. Он оказывает противовоспалительное, вяжущее, противовирусное и иммуномодулирующее действие.

Комбинация растительных компонентов Тонзилгона® Н активирует неспецифические факторы иммунной защиты организма. Эти свойства проявляются как в отношении факторов врожденного (естественная цитотоксическая активность и фагоцитоз), так и приобретенного (стимуляция выработки антител) иммунитета. Надо отметить и тот факт, что прием Тонзилгона® Н, в отличие от антибиотиков, не угнетает полезную микрофлору организма, способствуя поддержанию защитных сил организма и предотвращению бактериальных осложнений простуды.



Как предотвратить частые простуды?

Для того, чтобы в полной мере использовать все возможности натурального лекарственного растительного средства, Тонзилгон® Н необходимо принимать курсом не менее 2-х недель. Лекарство действует быстро, и всегда есть соблазн перестать его давать, если симптомы стали меньше. Этого не стоит делать. Лучше всего в острый период заболевания давать Тонзилгон® Н 5 раз в день в возрастных дозировках согласно инструкции, а по мере стихания симптомов перейти на 3-х кратный прием.

При этом важно помнить и о проведении профилактических мероприятий. К ним относятся: ношение маски в местах большого скопления людей, одежда по погоде и предупреждение переохлаждений, мытье рук с мылом, применение антисептиков, вакцинация.

