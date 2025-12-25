Какие лекарственные растения эффективно лечат простуду с болью в горле?
Важнейшими критериями выбора лекарственного средства от простуды с болью в горле являются:
Комплексный механизм действия;
Хорошая переносимость;
Способность воздействовать как на симптомы, так и на заболевание в целом.
Им полностью соответствует немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н. Он способствует уменьшению воспаления и боли в горле, поддерживает иммунитет и предупреждает развитие осложнений при респираторных инфекциях. Формула препарата из 7-ми компонентов, производство основано на современной концепции фитониринга, которая подразумевает глубокое изучение лекарственных свойств растений и создание эффективных лекарств на их основе. В состав Тонзилгона® Н входят:
корень алтея (способствует восстановлению поврежденной слизистой оболочки, уменьшению воспаления и отека);
трава хвоща (обладает противопростудным действием, содержит в составе витамин С, уменьшает воспаление);
листья грецкого ореха (оказывают противовирусное действие, способствуют заживлению слизистой оболочки);
трава тысячелистника (снимает все симптомы воспаления, уменьшает боль);
кора дуба (дезинфицирует, способствует восстановлению поврежденных тканей);
трава одуванчика (хорошее средство от воспаления);
цветки ромашки (оказывает антисептическое и противовоспалительное действие).
Все травы, входящие в состав Тонзилгона® Н, дополняют и усиливают действие друг друга. Алтей, ромашка и хвощ способствуют укреплению иммунитета за счет повышения защитной активности макрофагов и гранулоцитов, оказывают противовоспалительное действие. Его дополняет одуванчик, тысячелистник, кора дуба и листья грецкого ореха. Также они оказывают вяжущее и обволакивающее действие, способствуют уменьшению отека слизистой оболочки.
По данным научных исследований, Тонзилгон® Н хорошо переносится детьми (в каплях можно давать деткам с 2-х лет) и взрослыми, и помогает надолго забыть о простуде.