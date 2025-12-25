Tonsilgon logo ru/by

Какие лекарственные растения эффективно лечат простуду с болью в горле?

Важнейшими критериями выбора лекарственного средства от простуды с болью в горле являются:

  • Комплексный механизм действия;

  • Хорошая переносимость;

  • Способность воздействовать как на симптомы, так и на заболевание в целом.

Им полностью соответствует немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н. Он способствует уменьшению воспаления и боли в горле, поддерживает иммунитет и предупреждает развитие осложнений при респираторных инфекциях. Формула препарата из 7-ми компонентов, производство основано на современной концепции фитониринга, которая подразумевает глубокое изучение лекарственных свойств растений и создание эффективных лекарств на их основе. В состав Тонзилгона® Н входят: 

  • корень алтея (способствует восстановлению поврежденной слизистой оболочки, уменьшению воспаления и отека);

  • трава хвоща (обладает противопростудным действием, содержит в составе витамин С, уменьшает воспаление);

  • листья грецкого ореха (оказывают противовирусное действие, способствуют заживлению слизистой оболочки);

  • трава тысячелистника (снимает все симптомы воспаления, уменьшает боль);

  • кора дуба (дезинфицирует, способствует восстановлению поврежденных тканей);

  • трава одуванчика (хорошее средство от воспаления);

  • цветки ромашки (оказывает антисептическое и противовоспалительное действие).

Все травы, входящие в состав Тонзилгона® Н, дополняют и усиливают действие друг друга. Алтей, ромашка и хвощ способствуют укреплению иммунитета за счет повышения защитной активности макрофагов и гранулоцитов, оказывают противовоспалительное действие. Его дополняет одуванчик, тысячелистник, кора дуба и листья грецкого ореха. Также они оказывают вяжущее и обволакивающее действие, способствуют уменьшению отека слизистой оболочки. 

По данным научных исследований, Тонзилгон® Н хорошо переносится детьми (в каплях можно давать деткам с 2-х лет) и взрослыми, и помогает надолго забыть о простуде.

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Тонзилгон® Н (Tonsilgon® N).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.