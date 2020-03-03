Какие могут быть последствия простуды у ребенка?

Казалось бы, простуда – не такая уж и серьезная болезнь. Подумаешь, почихал ребенок, покашлял, и снова здоров. Но, к сожалению, не все так просто. Некоторые детские инфекции, если не начать лечить их вовремя, могут оставить последствия на всю оставшуюся жизнь. Поэтому к детским простудам необходимо относиться серьезно.



Что является причиной простуды у детей?

Острые респираторные инфекции (ОРИ) – настоящий бич среди всех заболеваний у детей во многих регионах мира. Наиболее часто сталкиваются с простудами дети раннего возраста, дошкольники и младшие школьники. Замечено, что дети дошкольного возраста болеют в 2-2,5 раза чаще, чем более старшие дети. Ежегодно практически все дети переносят эти инфекции повторно, причем они вовсе небезопасны.

Основными возбудителями простуды являются респираторные вирусы. На их долю приходится более 90%. Самыми частыми из них являются риновирусы. Они – причина от 25 до 40% всех ОРВИ. Остальные места делят между собой вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы, энтеровирусы, аденовирусы, респираторно-синтициальные вирусы и многие другие.

Среди бактериальных возбудителей важнейшее значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы А (так называемая БГСА-инфекция). С этим возбудителем связано до 20-30% острых тонзиллофарингитов у детей. Определенную роль играют также гемофильная палочка, хламидии и микоплазмы.



Что будет, если не лечить простуду?

Есть мнение, что с простудой организм должен справляться сам. На самом деле это редко подтверждается на практике. К тому же у детей до 3-х лет еще не все защитные механизмы до конца сформированы. У них отмечается естественное снижение способности лейкоцитов к синтезу альфа-интерферонов, которые первыми вырабатываются в ответ на вирусную инфекцию. В особой группе риска по нарушениям иммунитета дети, матери которых имели патологии беременности или переносили простуду в этот период. Это приводит к развитию иммунологических нарушений у плода и появлению сбоя иммунной системы у ребенка после рождения. Такие дети с большой вероятностью в последующем формируют группы ЧДБ. У детей не леченая простуда может приводить к длительному течению болезни, бактериальным осложнениям, обострению хронических заболеваний.



Какие могут быть осложнения простуды?

Практически все респираторные вирусы негативно влияют на иммунитет, лишая организм ребенка защищаться от повторных простуд. После попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей вирусы внедряются в клетки и начинают размножаться. В кровь попадают вирусные токсины и продукты распада клеток, вызывая интоксикацию и характерные симптомы (повышение температуры, головную и мышечную боль). Респираторные вирусы нарушают слаженную работу врожденного иммунитета, вызывают воспаление, нарушают работу мукоцилиарного транспорта и провоцируют застой слизистого отделяемого. Все это создает хорошие условия для размножения патогенных бактерий. Они часто являются причиной осложнений. Рассмотрим эту ситуацию на простом примере.

У ребенка 3-5-ти лет насморк, небольшая заложенность носа и боль в горле. Родители, посчитав простуду несерьезной, думают: само пройдет. И не лечат. Через неделю заложенность носа не только не проходит, но даже перерастает в более серьезное заболевание - бактериальный риносинусит, которое нуждается в более длительном комплексном лечении с применением антибиотиков.



Как понять, что у ребенка осложнения простуды?

Осложнения простуды бывают ранними и поздними. Ранние осложнения на фоне протекающего заболевания: отит, паратонзиллярный абсцесс, менингит. Примером поздних осложнений могут быть последствия перенесенной стрептококковой инфекции – ревматическая лихорадка, гломерулонефрит, формирование пороков сердца, которые придется лечить всю жизнь.

О вероятности осложнений и необходимости срочного обращения к врачу говорят следующие проявления:

насморк длится больше 1 недели, появились головная боль, шум или боль в ушах, боль в проекции околоносовых пазух, повышение температуры тела;

кашель длительно не проходит, сопровождается повышением температуры, болью в груди, хрипами, одышкой;

боль в горле становится более интенсивной, заболевший не может нормально глотать и пить жидкость;

лихорадка длится дольше 3-х дней, сопровождается одышкой и учащенным дыханием.

Если температура сначала снижается, но через несколько дней повышается снова и появляются новые симптомы заболевания, вероятно, возникло бактериальное осложнение, которое требует приема антибиотиков. Но не стремитесь назначать их самостоятельно. У детей это может быть опасным! Если у вашего ребенка возникли осложнения простуды, срочно обратитесь к врачу.



Как укрепить иммунитет для эффективной борьбы с простудой?

Во-первых, необходимо своевременно начинать лечение простуды, чтобы не позволить вирусам «захватить пальму первенства». Для этого необходимо использовать эффективные и безопасные препараты для лечения простуды. К таким лекарствам относится немецкий фитопрепарат Тонзилгон® Н. Он оказывает комплекс лечебных эффектов, направленных не только на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, но и на организм в целом. Он обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, противовирусным и местным вяжущим действием. Такое разноплановое действие Тонзилгона® Н обусловлено растительными компонентами, входящими в его состав – корнем алтея, цветками ромашки, травой хвоща, листьями грецкого ореха, травой тысячелистника, корой дуба, травой одуванчика лекарственного. Благодаря содержанию флавоноидов, эфирных масел, фенольных кислот, применение этих растений способствует активации неспецифических факторов защиты организма. Таким образом организм вовремя реагирует на вирусное вторжение и блокирует инфекцию. Лекарственные компоненты ромашки, алтея, тысячелистника оказывают противовоспалительное действие и купируют отек слизистой оболочки глотки. Дуб и орех содержат танины, обладающие противовирусной активностью и вяжущим действием. Поэтому препарат не только укрепляет иммунитет и борется с вирусами, но и эффективно снимает воспаление, устраняет боль.

Во-вторых, необходимо проводить посильную профилактику повторных ОРВИ. Это возможно также с помощью применения Тонзилгона® Н. В клинических рекомендациях Минздрава РФ по лечению острого тонзиллофарингита (в редакции 2021 года) этот препарат представлен в перечне лекарственных средств, утвержденных к применению при остром тонзиллофарингите как не стрептококкового, так и стрептококкового генеза. В том числе Тонзилгон® Н показан при рецидивирующих простудных заболеваниях, сопровождающихся болью в горле. Также отмечена необходимость приема Тонзилгона® Н с профилактической целью.

Важными преимуществами препарата являются его возможность применения у детей с 2-х лет и удобная форма выпуска в виде капель и таблеток (для более старших детей с 6-ти лет). Не ждите осложнений простуды, начинайте лечение с приема Тонзилгона® Н!

Литература:

И. М. Кириченко. Болевой синдром в горле у детей: диагностика, лечение, профилактика. «Медицинский совет» №16 (12), 2022 В. С. Пискунов, Н. А. Никитин. Симптоматическая терапия тонзиллофарингита при острой респираторной вирусной инфекции у часто болеющих детей. «Педиатрия. Consilium Medicum» №1, 2019 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов Никаких осложнений! Как избежать последствий ОРВИ. 03.03.2020. https://www.sechenov.ru/pressroom/news/nikakikh-oslozhneniy-kak-izbezhat-posledstviy-orvi/

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки