Лечение острого тонзиллита у взрослых. Как лечить эффективно?

Как устроены небные миндалины?

Небные миндалины – важнейший защитный орган, который одним из первых контактирует с респираторной инфекцией, попадающей в организм. Они расположены на боковых стенках ротоглотки, в месте перехода респираторного тракта в пищеварительный. Эти структуры небольшие по размерам – примерно 25 мм по высоте и ширине и 15 мм в поперечнике. Однако, несмотря на маленькие размеры, миндалины имеют большое значение в системе иммунитета.

На поверхности каждой миндалины имеется до 20-ти углублений (лакун), в которые открываются ветвящиеся крипты, погруженные в глубину ткани миндалин. Именно в полостях, образованными криптами, и происходят основные физиологические процессы фагоцитоза, направленные на избавление нашего организма от патогенов.

Внутри органа находится лимфоидная ткань, представленная большими скоплениями лимфоцитов, плазмоцитов и макрофагов. Свободная поверхность миндалины покрыта многослойным плоским эпителием. Именно здесь происходит «охота» клеток-защитников на «чужаков» - вирусы, болезнетворные бактерии, частички пыли.

Миндалины хорошо кровоснабжаются. С одной стороны, это позволяет им эффективно выполнять свою защитную функцию. С другой – способствует распространению инфекции в соседние органы и ткани при их воспалении.

Защитная функция миндалин заключается в активном формировании местного и общего иммунитета. Место расположения миндалин и их особая структура (наличие лакун и крипт) делает этот орган своеобразным фильтром на пути чужеродных веществ и возбудителей различных заболеваний. Именно в миндалинах вырабатываются специфические и неспецифические биологически активные вещества и клеточные элементы, имеющие защитную функцию (лизоцим, интерферон, интерлейкин, иммуноглобулины А, M, G, лимфоциты, плазмоциты, макрофаги). Эти элементы выделяются в просвет глотки и разносятся с током крови по всему организму.

Как возникает острый тонзиллит?

Заболевание вызывает самая разнообразная респираторная инфекция. Она проникает в организм преимущественно воздушно-капельным или контактным путем от заболевших и инфицированных людей. Заразиться острым тонзиллитом можно, употребляя пищу из одной тарелки с простывшим человеком, контактным путем при тесном общении с болеющим (в том числе при поцелуях и объятиях), при совместном использовании бытовых предметов (зубная щетка, полотенце, общая посуда). Возбудители также могут попасть внутрь ткани миндалин с током крови из очагов хронической инфекции в организме и стать причиной развития тонзиллита.

Наиболее часто острый тонзиллит вызывают следующие возбудители:

Вирусы. Основными возбудителями тонзиллита являются аденовирусы, цитомегаловирусы, вирусы простого герпеса. Могут вызывать тонзиллит также вирусы мононуклеоза и Коксаки.

Бактерии. Воспалительный процесс в миндалинах вызывают многие микроорганизмы. Чаще происходит заражение стафилококками, стрептококками, гемофильными палочками. Кроме этого, по последним данным зарубежных и отечественных публикаций, бета-гемолитический стрептококк группы А, которого больше всего опасаются врачи и пациенты, встречается у взрослых только в 10–15% случаев. Реже возбудителями заболевания становятся специфические микроорганизмы. Это бактерии туберкулеза, дифтерии, возбудители гонореи.

Грибки. Возбудителями воспалительного процесса в ткани миндалин чаще всего становятся грибы рода Кандида. Это поражение встречается преимущественно у взрослых с сопутствующим иммунодефицитом.

Внутриклеточные патогены. К ним относят микоплазмы и хламидии.

Микст-инфекции. Нередко причиной острого и хронического тонзиллита считают смешанные инфекции. Наиболее часто объединяются инфекции стрептококков и грибов рода Кандида.

В развитии тонзиллита значительную роль играют факторы, вызывающие ослабление местного иммунитета:

Общее и местное переохлаждение;

Стресс и психоэмоциональное перенапряжение;

Плохая экологическая обстановка, сильная запыленность и загазованность;

Нерациональное питание, дефицит в организме витаминов;

Травмирование тканей глотки и миндалин, в том числе и микротравмы грубой пищей;

Искривление носовой перегородки;

Нарушение функции вегетативной и центральной нервной системы;

Хронические очаги воспаления в носоглотке и ротовой полости.

Большую роль в развитии тонзиллита играет наследственность, которая способствует снижению адаптации к изменениям условий окружающей среды и повышенной восприимчивости к инфекции.

Учеными доказано, что в возникновении инфекционно–воспалительных заболеваний глотки, таких как острый тонзиллит, значительную роль играет дисбаланс местного и системного иммунитета.

Исследования, проведенные учеными в последние десятилетия, показали, что поверхности человеческого организма, контактирующие с внешней средой, в том числе и миндалины, покрыты тончайшей биопленкой, состоящей из разнообразных микроорганизмов. В состав нормальной микрофлоры организма человека входит от 1014 до 1015 микробных клеток из более 1000 видов. В состав постоянной микрофлоры ротоглотки входят представители нескольких групп микроорганизмов. Это:

Бактерии;

Спирохеты;

Грибы;

Простейшие.

Среди бактерий наиболее часто встречаются лакто- и бифидобактерии. Наилучшие условия для развития бактерий создаются как раз в лакунах миндалин. Значение полезной микрофлоры огромно. Она способствует сохранению постоянства внутренней среды организма, препятствуют обсеменению миндалин патогенными микроорганизмами. Для того, чтобы бороться с чужеродными болезнетворными бактериями, лакто- и бифидобактерии продуцируют перекись водорода и вещества, обладающие антибактериальной активностью. Также они способны встраиваться в слизистую оболочку миндалин, формируя еще один биологический барьер, через который патогены не могут проникнуть в организм в обычных условиях.

В норме нахождение полезной микрофлоры на миндалинах не провоцирует воспалительную реакцию и протекает бессимптомно. При этом взаимодействии болезнетворные микробы своевременно уничтожаются силами иммунитета, рост условно-патогенной флоры эффективно сдерживается, а миндалины остаются в обычном, здоровом состоянии. При воспалительном процессе в миндалинах защитные свойства полезной микрофлоры также страдают. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы начинают размножаться и внедряться вглубь миндалин, усиливая их воспаление.

Особенно часто изменение биоценоза ротоглотки наступает после приема антибиотиков, которые убивают не только патогенную, но и собственную полезную микрофлору организма. Это способствует повторному инфицированию миндалин и формированию в последующем хронического воспалительного процесса в них. Именно поэтому так важно правильно лечить острый тонзиллит и обращать внимание на то, какие медикаменты вы планируете принимать для этого.

Как проявляется острый тонзиллит?

С воспалением миндалин (латинское название tonsillae - поэтому и заболевание называется тонзиллит) и болью в горле хотя бы один раз в жизни сталкивался каждый человек. Это, на первый взгляд безобидное заболевание, может стать причиной серьезных проблем. Статистика говорит о том, что острым тонзиллитом страдают около 5-10% взрослого населения. Причина заболевания – вирусная (30-65%) или бактериальная (30-40%) инфекция. Характерным признаком острого тонзиллита является боль в горле. Часто она бывает сильно выраженной. Заболевший человек испытывает ощутимый дискомфорт во время еды или питья при глотании. Также острый тонзиллит сопровождается следующими симптомами:

Повышение температуры тела;

Увеличение лимфоузлов;

Гнойные налеты на миндалинах;

Покраснение, отечность миндали;

Неприятный запах изо рта;

Ощущение дискомфорта в мышцах и суставах;

Симптомы интоксикации (головная боль, утомляемость, слабость).

Острый тонзиллит у взрослых является довольно распространенным заболеванием несмотря на то, что взрослые болеют им реже, чем дети. У взрослого человека воспаление небных миндалин бывает первичным и вторичным. Первичная патология развивается у изначально здоровых людей после контакта с инфекцией (чаще всего – с заболевшим человеком). Вторичное воспаление возникает при сопутствующих заболеваниях – ослаблении иммунитета, заболеваниях крови.

У взрослых пациентов острый тонзиллит не относится к сезонным патологиям, но все же он чаще развивается в холодную пору года. Это связывают с вероятным переохлаждением и ослаблением защитных сил организма на этом фоне. Часто острым тонзиллитом заболевают люди с нарушенным носовым дыханием (имеющие нелеченный насморк на фоне ОРВИ, искривление носовой перегородки).

Почему так важно сразу начать лечение острого тонзиллита?

Еще одна особенность течения тонзиллита у взрослого человека обусловлена большей склонностью к самолечению. Это происходит ввиду самых разных ситуаций: склонностью считать воспаление миндалин и сопутствующую боль в горле легким и несерьезным заболеванием, загруженностью рабочими и домашними делами, невозможностью взять талон к врачу в поликлинике на удобное время. В результате заболевание нередко лечится неправильно. Миндалины после первого улучшения могут оставаться увеличенными и воспаленными. В лакунах и криптах могут сохраняться гнойные пробки, в результате чего защитная функция миндалин нарушается. Миндалины становятся очагом инфекции в организме, которая способна периодически активироваться и распространяться в соседние органы и ткани.

Воспаление глотки и миндалин может сопровождаться отитами, синуситами, бронхитами. Основной причиной этого являются вирусы-возбудители большинства инфекций дыхательных путей, которые ослабляют защитные свойства организма. Они понижают способность макрофагов и гранулоцитов бороться с инфекцией. Ослабление местных защитных механизмов во многих случаях приводит к присоединению бактериальной инфекции и развитию серьезных осложнений: отёка гортани, флегмоны шеи, окологлоточного абсцесса, острого шейного лимфаденита.

Одним из наиболее тяжелых последствий острого тонзиллита стрептококковой этиологии является ревматизм. Нередки другие осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, спровоцированные острым тонзиллитом. Не долеченный стрептококковый тонзиллит приводит также к заболеваниям почек.

Давайте посчитаем. Длительность острого тонзиллита при правильном его лечении составляет от нескольких дней до 2-х недель. Если вы сразу же обратились к врачу и выполнили все его рекомендации, то, скорее всего, заболевание закончится выздоровлением в указанные сроки. Если же вы начали лечиться самостоятельно, и к тому же нерегулярно, есть вероятность, что заболевание затянется или даст осложнения. На их лечение добавляем еще 2 недели. И хорошо, если за это время иммунитет не дал сбой и организм полностью справился с инфекцией. Если этого не произошло, есть вероятность развития хронического тонзиллита, который будет выбивать вас из колеи несколько раз в год. Если же при этом осталась нераспознанной БГСА-инфекция, то лечить ее возможные последствия придется всю жизнь.

Чтобы не допустить эти осложнения и сохранить здоровье, важно начинать комплексное лечение острого тонзиллита с первых дней заболевания.

В чем заключается лечение заболевания?

Самолечение при остром тонзиллите недопустимо! Лечить тонзиллит у взрослых необходимо под контролем терапевта или ЛОР-врача. Это позволит быстро справиться с неприятными болезненными симптомами и послужит профилактикой неблагоприятного (осложненного или хронического) течения болезни.

Тактика при остром тонзиллите предполагает комплексное лечение. Применяются лекарственные препараты, обладающие противовоспалительным, обезболивающим, иммуностимулирующим действием. Широко используются также обезболивающие таблетки для рассасывания и антисептические спреи. При необходимости назначаются жаропонижающие и антибактериальные препараты.

На первый взгляд, дома самостоятельно применяется такое же лечение. Однако практика показывает, что оно зачастую является бессистемным, проводится от случая к случаю и обрывается при первых же признаках улучшения. Любое лечение должно проводится под наблюдением врача, ведь даже у таких, казалось бы, проверенных и надежных методов есть свои ограничения и недостатки. В их числе:

Антисептические и обезболивающие местные средства от боли в горле действуют поверхностно и непродолжительно, к тому же быстро смываются слюной. При их использовании сложно добиться полноценного очищения крипт и лакун миндалин. К тому же местные препараты не проникают в глубоко расположенные очаги воспаления.

Местное лечение острого тонзиллита у взрослых часто сопряжено с некоторыми сложностями. Например, выполнять частые полоскания глотки нет возможности из-за того, что человек продолжает ходить на работу, а на промывание миндалин в условиях ЛОР-кабинета не хватает решительности или времени. Кроме того, некоторые пациенты негативно относятся к использованию антибиотиков для системного применения и антибактериальных спреев.

В большинстве случаев лечения острого тонзиллита врач не ограничивается применением только одного препарата. Комплексная терапия требует времени, соблюдения определенной лечебной схемы и существенных финансовых затрат.

В каком случае стоит принимать антибиотики при остром тонзиллите?

Антибиотики применяются при бактериальной (обычно стрептококковой) этиологии острого тонзиллита. При назначении лечения нужно принимать во внимание возможное негативное воздействие антибиотиков на организм человека: угнетение иммунитета, нарушение микробиоценоза кишечника, аллергические реакции. Антибактериальные препараты следует принимать исключительно при наличии строгих показаний. И, если они все-таки назначены, нельзя самовольно изменять дозировку препарата и, тем более, прерывать курс лечения. Разберем подробнее основные «подводные камни» антибиотикотерапии.

Применение антибиотиков обычно угнетает собственную полезную микрофлору полости рта, кишечника, половых органов. Развивающийся дисбактериоз отражается на состоянии здоровья всего организма. Он негативно сказывается на общем самочувствии и пищеварении, нарушает работу иммунной системы. Поэтому многие люди предпочитают лечить острый тонзиллит без применения антибиотиков, повышая риск осложнений в ситуации, где они все же необходимы.

Для того, чтобы снизить эти риски, подбирать противомикробные препараты нужно с учетом чувствительности выделенной из миндалин микрофлоры. При этом необходимый бактериологический анализ выполняется в течении нескольких суток, а результаты не доступны в первый же день лечения. Это вынуждает многих врачей перестраховываться и назначать антибиотики даже в тех случаях, когда без них можно было бы обойтись. По данным статистики, это происходит в 80% случаев.

Еще один «подводный камень» антибиотикотерапии – это то, что пациенты часто заканчивают лечение сразу после исчезновения боли в горле, не выдерживая рекомендованные сроки антибиотикотерапии. Это чревато формированием хронического инфекционного очага, что создает условия для повторения тонзиллита и развития резистентности микрофлоры к антибиотикам.

В случае же вирусной этиологии острого тонзиллита применение системных «химических» препаратов не обосновано.

Отличным решением для лечение острого вирусного тонзиллита могут стать средства растительного происхождения, в первую очередь в связи с их комплексным механизмом действия, хорошей переносимостью, практически полным отсутствием противопоказаний, «мягким» иммунокорригирующим действием. Примером такого лекарства является немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н.

Почему важно принимать Тонзилгон® Н при остром тонзиллите?

В состав Тонзилгона® Н входит оригинальная комбинация экстрактов корня алтея, цветков ромашки, травы хвоща полевого, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, вспомогательные вещества.

Эффективность Тонзилгона® Н обусловлена комплексным действием: противовирусным, противовоспалительным, обволакивающим, противоотечным, общим иммунокорригирующим действием. Благодаря этим эффектам лекарство борется как с причиной заболевания - вирусами, так и с причиной всей симптоматики - воспалением. Благодаря его действию происходит быстрая мобилизация собственных защитных сил иммунитета. За счет противовоспалительной активности уменьшается раздражение, ощущение инородного тела, першение, боль в глотке, улучшается общее самочувствие.

Сила препарата Тонзилгон® Н заключается в его растительном составе. Полисахариды ромашки, хвоща способствуют активизации иммунитета. Они повышают фагоцитарную активность макрофагов и других лейкоцитов, увеличивают продукцию a– и b–интерферона, и других факторов призванных сдержать распространение вирусной инфекции в организме. Эфирные масла, полисахариды и флавоноиды ромашки, одуванчика и алтея уменьшают отек и воспаление слизистой оболочки глотки. Важное значение имеет вяжущее свойство и противовирусная активность препарата, обусловленная танинами коры дуба. Тысячелистник оказывает бактериостатическое действие на стрепто- и стафилококковую флору.

Тонзилгон® Н выпускается в каплях и таблетках. В острый период заболевания взрослым необходимо принимать по 25 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 25 капель 3 раза в день. Тонзилгон® Н в таблетках в начале заболевания принимают по 2 таблетки 5-6 раз в день, по мере стихания симптомов – по 2 таблетке 3 раза в день.

Тонзилгон® Н можно комбинировать с другими лекарственными средствами, в том числе с антибактериальными препаратами. Применение Тонзилгона® Н в комплексном лечении острого тонзиллита повышает эффективность терапии, сокращает сроки заболевания и снижает лекарственную нагрузку на организм.

