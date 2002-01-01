Мифы о простуде

У каждого, кто переносил простуду, есть свои взгляды на это заболевание. Некоторые из них помогают быстрее справиться с недомоганием, а некоторые могут навредить. Разбираемся с наиболее частыми заблуждениями.

Миф №1. Простуда – «детская» болезнь.

Дети болеют простудой чаще (до 4-5 раз в год). Но и взрослые не застрахованы от респираторных заболеваний. Это нужно учитывать, если приходится контактировать с простывшими домочадцами или коллегами, и соблюдать все возможные меры предосторожности.

Миф №2. Простудой болеют только зимой.

На самом деле заболеть можно и летом. Это связано с сезонным распространением определенных вирусов. В теплое время года выше риск «встретиться» с риновирусами, аденовирусами, энтеровирусами.

Миф №3. Главное при простуде – сбить температуру.

Подъем температуры тела при ОРВИ – показатель, отражающий работу иммунитета. Это значит, что иммунная система уничтожает проникшие внутрь организма вирусы, и ей нужно в этом помочь. Сбивают температуру, когда она выше 38,5 0 С.

Миф №4. Чтобы вылечить простуду, нужно принимать антибиотики.

Антибиотики не действуют на вирусы и не предупреждают осложнения при ОРВИ. Их нельзя принимать для профилактики!

Миф №5. Простуду лечить не обязательно, организм должен справиться с ней сам.

В результате человек прекращает лечение, как только намечается некоторое улучшение. Итогом прерванной терапии часто становится развитие осложнений: бронхита, отита и других.

Подытожим:

Используйте средства профилактики при контакте с простывшим человеком – медицинскую маску, антисептик для обработки рук.

Выполняйте назначения врача в полном объеме.

