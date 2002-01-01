Мифы об иммунитете

Продолжаем подборку самых распространенных мифов о здоровье. На этот раз речь пойдет о заблуждениях, связанных с иммунитетом.

Миф №1. У детей слабый иммунитет.

Формирование иммунитета начинается внутриутробно, на 8-10 неделе беременности. К моменту появления на свет ребенок уже готов встретиться и защититься от многих инфекций. В созревании иммунитета у детей выделяют определенные периоды, во время которых возрастает вероятность простудных и аллергических заболеваний. Постепенно организм приобретает «иммунологическую память» и быстро ликвидирует «знакомые» инфекции.

Миф №2. Укрепить иммунитет можно с помощью иммуномодуляторов.

Широкий выбор препаратов этой группы на полках аптек предназначен в основном для лечения иммунодефицитных состояний. Обычно их рекомендует врач-иммунолог после тщательного обследования пациента. Самостоятельный прием этих средств может привести к тому, что иммунитет без лекарственной поддержки перестанет справляться со своими защитными функциями.

Миф №3. Со всеми простудными заболеваниями организм должен бороться с помощью иммунитета.

При простуде должно назначаться лечение, направленное на подавление возбудителя и поддержание иммунитета. Это важно, поскольку респираторные вирусы способны ослаблять иммунитет.

