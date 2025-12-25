Микробиом как часть иммунитета. Что нужно знать, перед тем как использовать антибиотики?

В организме человека обитают миллионы бактерий, которые в совокупности известны как микробиом. Роль полезной микрофлоры настолько велика, что многие исследователи считают ее особой системой организма. Содружественное взаимодействие человека и полезных бактерий – это не только здоровый кишечник, хорошее пищеварение и отличный аппетит, но и крепкий иммунитет. Сегодня ученые уверенно говорят, что устойчивость к острым респираторным заболеваниям напрямую зависит от нашей микрофлоры.



Для чего нужен микробиом и как он связан с иммунной системой организма?

Согласно данным проекта «Микробиом человека» (The Human Microbiome Project), в кишечнике содержится до 10 тысяч различных видов микроорганизмов, насчитывающих триллионы клеток: полезные комменсальные бактерии, такие как Bifidobacterium и Lactobacillus, нейтральные штаммы, а также некоторые условно патогенные бактерии, такие как Clostridia. Их численность и многообразие на протяжении желудочно-кишечного тракта постепенно увеличивается, составляя в тонкой кишке 102-10 7КОЕ/г и достигая максимума в толстой кишке – до 1011 КОЕ/г. Функции нормальной микрофлоры разнообразны. Она:

Участвует в обмене веществ (жиров, жирных и желчных кислот, билирубина, водно-солевом обмене);

Участвует в синтезе некоторых незаменимых аминокислот и витаминов, прежде всего группы В и витамин К, который синтезируется именно микрофлорой кишечника и с пищей поступить в организм не может, поэтому при дисбиозе может развиться его дефицит);

Стимулирует перистальтику кишечника и улучшает состояние его слизистой оболочки;

Выводит токсины;

Регулирует клеточный и гуморальный иммунитет.

Присутствие на слизистой оболочке естественной микрофлоры уже само по себе полезно – патогенам не остается места для прикрепления и внедрения в организм. Также полезная микрофлора вырабатывает антисептические вещества, уничтожающие патогенные микроорганизмы. Bifidobacterium и Lactobacillus принимают участие в регуляции иммунной системы: конкурируют за биологические вещества, поддерживают развитие иммунных клеток, борются с воспалением, защищают кишечный барьер, вырабатывают продукты метаболизма и способствуют формированию правильного иммунного ответа.



К чему может привести бесконтрольное применение антибиотиков?

Пищеварительная система – это первичный барьер иммунной защиты. Она является основной границей между внешней средой и внутренними системами нашего организма. При этом иммунная система и микробиом находятся в симбиотических отношениях, поддерживают и регулируют друг друга. Не удивительно, что 70–80 % иммунных клеток организма находятся именно в кишечнике.

Микробиом формируется в периоде новорожденности и сохраняется на протяжении всей жизни. По мере развития организма полезные бактерии участвуют в формировании иммунной системы, которая, в свою очередь, влияет на состав микробиоты. Здоровый пищеварительный тракт защищает организм от вредных внешних факторов. Но это благополучие могут пошатнуть различные заболевания желудочно-кишечного тракта и частый, порой необоснованный прием антибиотиков. Последний фактор с одной стороны приводит к развитию антибиотикорезистентности у многих патогенных бактерий, которые становятся из-за этого еще более опасными, и с другой стороны – к нарушению баланса полезной кишечной микрофлоры и снижению иммунитета.

Избыточный бактериальный рост развивается в тех случаях, когда нарушены механизмы, контролирующие стабильность популяции бактерий в кишечнике. Часто это наблюдается при вирусных и бактериальных инфекциях, когда нерационально применяются антибактериальные препараты, или когда люди начинают заниматься самолечением. Определенную роль в развитии антибиотикорезистентности также играет роль широкое применение антибиотиков в промышленном животноводстве и птицеводстве.

Итогом дисбактериоза становятся не только нарушение функции кишечника, но и череда частых и длительных простудных заболеваний.



Как восстановить свой микробиом после приема антибиотиков?

Дисбактериоз может увеличить риск развития воспалительных заболеваний кишечника, аутоиммунной патологии и других болезней. К счастью, баланс нормальной кишечной микрофлоры можно восстановить и предотвратить тем самым развитие воспалительных реакций.

Наш микробиом – живая структура и реагирует на диету и образ жизни. Для восстановления количества и качества полезной микрофлоры широко применяются такие препараты, как пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это препараты на основе полезных для человека микроорганизмов, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору и губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Пребиотики – это пищевые компоненты, стимулирующие рост и биологическую активность защитной микрофлоры человека. Они способствуют ее размножению и поддерживают ее нормальный состав при регулярном поступлении в организм с пищей. Иными словами, пробиотики - это сами полезные бактерии, а пребиотики - питательный субстрат для роста собственной естественной микрофлоры. Применение пребиотиков и пробиотиков необходимо для улучшения функции кишечной микробиоты.

Поэтому можно поддержать иммунное здоровье, соблюдая диету с низким содержанием жиров, богатую пребиотическими растительными волокнами, дополнительно принимая пробиотики и ограничивая использование антибактериальных препаратов.



Как уменьшить побочные эффекты антибиотиков?

Но бывают ситуации, когда назначение антибиотиков все же необходимо. Это подтвержденные бактериальные инфекции, в том числе респираторного тракта. В этом случае всегда нужно стараться уменьшить негативные последствия приема этой группы препаратов. Хорошо помогают пробиотические препараты, содержащие бифидо- и лактобактерии. Многие производители выпускают пробиотики, которые не разрушаются при совместном применении с антибактериальными препаратами.

Но в первую очередь необходимо сосредоточиться на ускорении выздоровления и укреплении иммунитета. В случае острой респираторной инфекции, сопровождающейся воспалением и болью в горле, першением и кашлем оптимально применять такое средство, как Тонзилгон® Н. Это растительное средство быстро купирует воспалительные явления, помогает организму бороться с вирусами и поддерживает иммунитет. При необходимости возможна комбинация Тонзилгона® Н с другими медикаментами, например, антибиотиками, при этом Тонзилгон® Н не нарушает микробиом и бережно относится к естественной микрофлоре слизистой оболочки, позволяя ей в полной мере реализовывать свои защитные свойства.



Можно ли вылечить респираторную инфекцию без антибиотиков?

Лекарственная формула Тонзилгона® Н основана на действии семи целебных трав: ромашки, коры дуба, одуванчика, корня алтея, хвоща, тысячелистника, листьев грецкого ореха. Эти растения в комплексе эффективно справляются с первыми симптомами простуды, уменьшают воспаление, поддерживают иммунитет. Препарат помогает ускорить выздоровление, уменьшить степень тяжести острого респираторного заболевания, продлить ремиссию при хроническом фарингите или тонзиллите. В случае вирусной природы заболевания можно ограничиться приемом только этого растительного средства. Применение Тонзилгона® Н благотворно влияет на микрофлору полости рта и глотки, а также благотворно влияет на иммунитет.

