Мой ребенок часто болеет. Как ему помочь?

Простуда у ребенка – катастрофа для родителей. А частые простуды – неприятность вдвойне. Ведь получается, что ребенок болеет несмотря на все усилия родителей и многократное дорогостоящее лечение, и конца и края этому не видно. Взрослым постоянно приходится менять свои планы, идти на больничный и посещать медицинские учреждения. Дети часто пропускают занятия в детском саду и школе и начинают отставать от сверстников в своем развитии. А как хочется, чтобы ребенок был и умным, и здоровым! Как добиться полного восстановления после бесконечных простуд и при этом свести к минимуму количество принимаемых медикаментов?



Почему простуда встречается так часто?

Острые респираторные заболевания – самые частые из всех недугов, с которыми приходится сталкиваться родителям. Тем, что ребенок начинает часто болеть с момента посещения детского сада, мы обязаны в первую очередь вирусам. Среди всех инфекций распространенность гриппа и ОРВИ составляет 90-95%. Широкая распространенность обусловлена обилием разновидностей респираторных вирусов, легкостью передачи источника инфекции воздушно-капельным путем и незрелостью детского иммунитета.



Неизменное проявление простуды

При попадании вирусов в верхние дыхательные пути происходит их размножение в эпителиальных клетках прежде всего носоглотки. Пораженные эпителиальные клетки погибают, из-за чего происходит нарушение целостности слизистой оболочки носа и горла и появляется отек. Он способствует присоединению бактериальной флоры и развитию ринита и фарингита. Именно поэтому самыми частыми и постоянными признаками ОРВИ являются насморк и боль в горле.



Нужны ли антибиотики при ОРВИ?

Частый вопрос, который беспокоит многих родителей – когда нужно давать ребенку антибиотики, ведь это совсем не безобидные препараты? Мнение специалистов однозначно: при вирусной инфекции они бесполезны. Их назначение целесообразно при развитии бактериальных осложнений. Признаки, наводящие на мысль о бактериальном процессе:

Длительное течение заболевания. Вирусная простуда длится 7-10 дней, после чего полностью излечивается. Бактериальные осложнения лечатся гораздо дольше.

Высокая температура, которая держится более 3-х дней.

Характер мокроты и отделяемого из носа становится гнойным.

Вирусная и бактериальная простуда имеет много сходных признаков, поэтому в любом случае лучше довериться специалисту и обратиться к врачу. Если, например, отделяемое из носа слизистого характера, и при этом длительность простуды не более 5-ти дней, то антибиотики, скорее всего, не требуются.

Так как же все-таки сделать так, чтобы ребенок быстрее выздоровел? Какое лечение можно применять с первых дней простуды, чтобы избавиться от нее как можно скорее?



Противовирусные свойства фитопрепаратов

Доказанным противовирусным действием обладают некоторые растительные препараты, среди которых Тонзилгон Н®. Исследование, подтверждающее противовирусную активность лекарственного фитопрепарата Тонзилгон® Н в отношении вирусов, вызывающих респираторные инфекции, было проведено российскими учеными на базе научного центра здоровья РАМН, Москва. В ходе этого исследования была доказана высокая эффективность лекарства Тонзилгон® Н в отношении гриппа и ОРВИ в организованных школьных коллективах. Заболеваемость простудными инфекциями в группе детей, получавших Тонзилгон® Н, уменьшилась в 3,6 раза, а количество пропущенных занятий снизилось в 6,5 раза. Значительно сократилась доля тяжелого течения ОРВИ - с 48 до 12,5%. Тонзилгон Н® обладает иммуномодулирующим действием и «тренирует» иммунную систему ребенка на предмет устойчивости к простудам, увеличивая выработку фагоцитов и собственного интерферона, которые непосредственно борются с инфекцией.



Снизить частоту ОРВИ – реально!

Под воздействием препарата Тонзилгон® Н активируются как местные, так и общие факторы иммунной защиты организма, восстанавливается целостность слизистой оболочки горла, уменьшается отек и воспаление, снижается продолжительность респираторного заболевания, уменьшается риск развития осложнений. Поэтому все родители, которые хотят, чтобы их дети реже болели, должны взять этот препарат на заметку, особенно с учетом того, что холодный сезон только начинается.



Как принимать Тонзилгон® Н?

Лекарственное средство Тонзилгон® Н выпускается в 2-х различных формах: каплях для детей 2-х лет и взрослых, таблетках для детей с 6 лет и взрослых. Каждый может выбрать форму выпуска Тонзилгон® Н, которая подходит именно для его ребенка или его самого.

Схема приема препарата Тонзилгон® Н:

Капли.

Возраст

Дети от 2 до 5 лет

Дети от 6 до 11 лет

Подростки старше 12 лет и взрослые

Дозировка

В острый период по 10 капель 5-6 раз в день; после уменьшения выраженности симптомов 10 капель 3 раза в день.

В острый период по 15 капель 5-6 раз в день; после уменьшения выраженности симптомов 15 капель 3 раза в день.

В острый период по 25 капель 5-6 раз в день; после уменьшения выраженности симптомов 25 капель 3 раза в день.

Таблетки.

Возраст

Дети от 6 до 11 лет

Подростки старше 12 лет и взрослые

Дозировка

В острый период по 1 таблетке 5-6 раз в день;

после уменьшения выраженности симптомов - по 1 таблетке 3 раза в день

В острый период по 2 таблетке 5-6 раз в день;

после уменьшения выраженности симптомов по 2 таблетки 3 раза в день.

При необходимости допустима комбинация фитопрепарата Тонзилгон® Н с другими медикаментами для лечения ОРВИ.

Литература:

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов А. А. Баранов, Л. С. Намазова. Эффективность методов альтернативной терапии у детей. «Педиатрическая фармакология» №1, том 4, 2007 О. И. Пикуза, Е. В. Генералова, И. И. Закиров. Фитотерапия в реабилитации подростков с рекуррентными респираторными заболеваниями. «Медицинский альманах» №3, 2008

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки