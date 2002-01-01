Можно ли избавиться от хронического тонзиллита раз и навсегда?

Что такое хронический тонзиллит?

Хронический тонзиллит – это общее заболевание с локализацией очага инфекции в небных миндалинах. От острого процесса заболевание отличается периодически возникающими обострениями в виде ангин. Главная причина хронического тонзиллита – это дисбиоз глотки, связанный со снижением иммунологической реактивности миндалин. Как он возникает?

Как правило, условно-патогенная флора на миндалинах до поры находится в «спящем» состоянии. При воздействии неблагоприятных факторов (например, при переохлаждении организма или глотки, травмах ротовой полости) происходит транзиторное снижение иммунитета. Условно-патогенные бактерии активируются и вызывают воспалительный процесс в глотке.

Кроме этого, болезнь вызывают:

пневмококки;

стафилококки;

хламидии;

микоплазмы.

Каковы основные симптомы этого заболевания?

Симптоматика при хроническом тонзиллите, как правило, стертая. При фарингоскопии отмечаются следующие признаки хронического тонзиллита – гнойные пробки на миндалинах, гиперемия дужек, лимфаденит. Нарушается общее самочувствие: страдает работоспособность, возникает быстрая усталость, ухудшается аппетит. Температура тела обычно держится на уровне 37°С.

В период ремиссии хронического тонзиллита самочувствие обычно удовлетворительное. Могут отмечаться жалобы на слабую боль в горле, неприятный запах изо рта, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных цифр, общую слабость, утомляемость. Человеку становится сложно выполнять те нагрузки, которые раньше давались легко.

Чем опасен хронический тонзиллит?

Самое распространенное осложнение обострения хронического тонзиллита — паратонзиллярный абсцесс. На первых порах он по симптомам напоминает ангину и сопровождается повышением температуры тела и сильной болью в горле. Но при отсутствии врачебного вмешательства миндалина отекает, а боль становится настолько сильной, что пациенты не могут глотать, спать или просто открывать рот. Паратонзиллярный абсцесс требует хирургического вмешательства и стационарного лечения.

Частое попадание в организм из миндалин токсинов вирусов и бактерий способствует снижению иммунитета и вызывает ряд других хронических заболеваний и осложнений. Известно около 100 заболеваний, которые связаны с хроническим тонзиллитом.

Можно ли вылечить хронический тонзиллит?

В процессе терапии хронического тонзиллита врачу необходимо:

Определить возбудителя, вызвавшего воспаление в миндалинах;

Ликвидировать инфекцию;

Применить современные эффективные препараты для купирования симптомов хронического тонзиллита.

Для этого в первую очередь в каждом конкретном случае нужно пройти полное обследование. Вам будут необходимы:

Общий анализ крови;

Биохимический анализ крови (исследование на антистрептолизин-О и ревматический фактор);

Бактериологический посев с поверхности миндалин и определение чувствительности выявленных бактерий к антибиотикам;

Общий анализ мочи (он необходим для выявления возможных осложнений со стороны почек).

Зачем нужно включать растительное лекарство Тонзилгон® Н в схему лечения хронического тонзиллита?

Эффективность лечения хронического тонзиллита оценивается по отсутствию или уменьшению числа обострений, исчезновению или уменьшению местных признаков воспаления, уменьшению токсико-аллергических проявлений. Этому может поспособствовать немецкий фитопрепарат Тонзилгон® Н.

Это лекарственный препарат растительного происхождения, применяемый в мире с 1933 года. В его состав входят корень алтея, цветы ромашки, трава хвоща, трава тысячелистника, листья одуванчика, листья ореха и кора дуба. Тонзилгон® Н обладает комплексным противовоспалительным, иммуномодулирующим, обволакивающим и противомикробным действием.

