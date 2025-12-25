Можно ли остановить развитие простуды, чтобы не проявились симптомы в виде насморка и кашля?

В холодное время года простуда – не редкость. Постояли на автобусной остановке, долго гуляли в мороз, промочили ноги на холоде – и вот уже иммунитет дал сбой. А многочисленные респираторные вирусы и бактерии только этого и ждут. Теперь они могут одолеть защитные барьеры организма, внедриться в слизистую оболочку верхних дыхательных путей и размножиться. Но это совершенно не в наших с вами интересах. Поэтому мы поговорим о том, как укрепить иммунитет зимой и не дать организму разболеться.



Где находится первоисточник респираторного заболевания?

Главные «виновники» острых респираторных заболеваний – вирусы, гораздо реже – бактерии. Среди вирусов наиболее частыми болезнетворными агентами являются рино-, адено-, корона-, респираторно-синтициальные вирусы, а также вирусы гриппа и парагриппа. Помимо вирусов способностью поражать эпителий слизистой оболочки дыхательных путей обладают некоторые бактерии (особое место среди которых отводят стафилококкам, пневмококкам и стрептококкам группы А), а также атипичные бактерии (хламидии и микоплазмы).

Характерной особенностью острых респираторных заболеваний является заражение человека воздушно-капельным путем. В группу риска входят дети, люди преклонного возраста, а также люди, которые работают в больших коллективах – офисные сотрудники, воспитатели, учителя. Чаще болеют простудными заболеваниями люди, которые часто получают антибиотики. Ведь эти препараты убивают не только инфекцию, но и полезную микрофлору, которая является важной составляющей нашего иммунитета.

Размножаясь в организме, вирусы и бактерии начинают выделять токсичные продукты своей жизнедеятельности, которые являются вредными для человека. Это приводит к ухудшению самочувствия и появлению симптомов заболевания.



Зачем лечить простуду с самых первых симптомов?

Слизистая оболочка верхних дыхательных путей первой на своем пути встречает разнообразные патогены, поэтому должна обеспечивать местную защиту организма. При сбое в работе иммунитета (общее охлаждение организма или местное переохлаждение носоглотки, раздражение слизистой оболочки патологическими выделениями из носа) развивается воспалительная реакция.

Часто ОРВИ начинается с обычного насморка. Этот симптом многим кажется безобидным, поэтому далеко не все предпринимают активное лечение ринита с первых дней его появления, используя только сосудосуживающие капли в нос, а зря. Насморк не только неудобен, он способствует развитию кислородного голодания организма и распространению инфекции в нижележащие отделы респираторного тракта. Если в норме слизистый секрет, который вырабатывается в полости носа, защищает дыхательную систему, очищает и увлажняет слизистую оболочку, выступает своеобразным фильтром для частичек пыли и других загрязнений, то при простуде, когда количество слизи резко увеличивается, он нарушает работу мукоцилиарного транспорта и начинает вредить. Инфекция по слизистой оболочке может распространиться дальше на нижние дыхательные пути, приводя к развитию трахеита, бронхита и пневмонии.



Как предотвратить распространение инфекции?

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции стоит начать лечение простуды и ее первых проявлений: насморка, боли в горле и кашля, сразу же после их появления – применять капли с сосудосуживающим эффектом (но строго по инструкции и не более 3-х дней во избежание привыкания к лекарству), промывать полость носа солевым раствором, полоскать горло, , принимать растительные препараты для укрепления иммунитета, лечения насморка и синусита, кашля (Тонзилгон® Н, Синупрет®, Бронхипрет® производства компании «Бионорика», Германия). Общими свойствами перечисленных растительных препаратов являются противовоспалительный и противовирусный эффекты, а также возможность комбинировать эти лекарства друг с другом и при необходимости – с другими средствами для лечения простуды. Рассмотрим возможные варианты лечения простуды с самых первых симптомов.

При появлении насморка оптимально немедленно подключить Синупрет® и Тонзилгон® Н.

При насморке практически всегда воспалительный процесс захватывает не только полость носа, но распространяется и на придаточные пазухи, приводя к развитию риносинусита. При этом, начинаясь как вирусное заболевание, при неправильном, несвоевременном лечении он легко может привести к присоединению бактериальной инфекции, которая протекает тяжелее и вызывает серьезные осложнения. И это может произойти как у взрослых, так и у детей. Не допустить такое течение и вовремя купировать воспаление призван немецкий фитопрепарат Синупрет®, обладающий важными эффектами для лечения риносинусита: противовоспалительным, муколитическим, противовирусным. Лекарственные растения, входящие в его состав (вербена, первоцвет, щавель, бузина, генциана), обладают высокой эффективностью и дополняют эффекты друг друга. Благодаря противовирусному действию Синупрет® помогает снизить вирусную нагрузку. Противоотечное действие способствует уменьшению отека, из-за чего уходит боль и давление в области пазух. Разжижая и выводя секрет из пазух, Синупрет® снижает риск присоединения бактериальной инфекции.

При появлении кашля оптимально принимать Бронхипрет® и Тонзилгон® Н.

Бронхипрет® — это растительный препарат для эффективного и безопасного лечения простудного кашля у взрослых и детей с 2 лет. Лекарство уменьшает воспалительный процесс, снижает вязкость секрета, оказывает бронхорасширяющий эффект, борется с вирусами. В результате приема Бронхипрета® снижается выраженность сухого раздражающего кашля, а также улучшается отхождение мокроты при влажном кашле.

Помимо основного компонента – экстракта тимьяна обыкновенного, Бронхипрет® в таблетках содержат экстракт корней первоцвета, а в сиропе – экстракт листьев плюща. Сила растительных экстрактов помогает в борьбе с воспалением и образованием вязкой мокроты при кашле и бронхите.

И кашель, и насморк – это лишь симптомы вирусной инфекции. Любое простудное заболевание – это результат взаимодействия возбудителя (в 95% случаев – это вирусы) и организма человека. От состояния иммунной системы, ее способности противостоять вирусной инфекции будет зависеть, насколько тяжело будет протекать простуда, и как быстро она пройдет. Поэтому так важно не оставлять организм на произвол судьбы, а помочь ему. Такой помощью может стать немецкий препарат Тонзилгон® Н. Препарат имеет полностью натуральный состав (экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика). Тонзилгон® Н обладает тройным механизмом действия: природной противовирусной активностью, способностью активировать врожденный иммунитет и уменьшать воспалительный ответ организма. Дополнительный прием Тонзилгона® Н в обоих случаях помогает предотвратить распространение инфекции, облегчить течение заболевания и ускорить выздоровление.



Что делать, если симптомы простуды долго не проходят?

Первое, самое главное правило – не затягивать с лечением первых симптомов простуды (насморка, кашля и боли в горле). При таком подходе с симптомами простуды реально справиться за 5-10 дней. Если вы хотите быстрее вылечить ОРИ, важно не ограничиваться симптоматическим лечением, но и принимать в комплексе эффективные растительные препараты. Принимая Синупрет® и Тонзилгон® Н или Бронхипрет® и Тонзилгон® Н в зависимости от преобладающих симптомов с первых дней простуды, вы добиваетесь быстрого уменьшения воспалительных процессов и связанных с ним симптомов, боретесь с вирусами, укрепляете иммунитет и снижаете вероятность развития осложнений. Эти лекарства имеют природный состав, хорошо переносятся взрослыми и детьми, помогают ускорить выздоровление.



Как «настроить» организм на быстрое выздоровление от простуды?

В дополнение к приему медикаментов важно помнить о следующих простых правилах:

избегайте переохлаждения организма;

ведите активный образ жизни;

удалите стресс из своей жизни, поскольку он ослабляет иммунитет;

питайтесь пищей, богатой витаминами и микроэлементами;

в людных местах носите защитную маску;

соблюдайте правила личной гигиены;

откажитесь от курения;

своевременно лечите насморк, кашель и другие симптомы простуды.

Для укрепления иммунитета не забывайте принять полный курс Тонзилгона® Н – 2 недели.

