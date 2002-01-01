Можно ли ускорить выздоровление у ребенка при простуде?

Многие родители, столкнувшись с простудой у ребенка, стремятся приобрести как можно больше лекарств – жаропонижающих, противовоспалительных, противовирусных, антибактериальных, симптоматических препаратов при боли в горле, насморке, кашле. Это делается в расчете на то, что симптомы быстрее пройдут и здоровье восстановиться. Но обилие медикаментов не всегда идет на пользу. В большинстве случаев ребенку достаточно подобрать один препарат комплексного действия (который может быть растительного происхождения, как, например, немецкое лекарство Тонзилгон® Н) и наладить правильный режим дня для того, чтобы настроить организм на эффективную борьбу с вирусами.
Существует и другая крайность – некоторые родители считают, что простуду лечить вовсе не обязательно, ведь она через несколько дней пройдет сама. Организм ведь должен тренироваться! И это тоже ошибочный подход. Острые респираторные инфекции при неадекватном лечении способны давать серьезные осложнения или приобретать затяжное течение. Особое внимание и тревогу вызывают повторные и рецидивирующие ОРВИ у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Распространенность частых простуд у них достигает 20-59%.
Частые простуды ухудшают рост и развитие ребенка, создают очаги хронической инфекции в организме (отиты, аденоидиты) и нарушают иммунитет. В такой ситуации организму становится сложно бороться с повторными ОРВИ. Ребенок начинает часто и длительно болеть. Возникает «замкнутый круг». А если бы правильное комплексное лечение было начато при первых же симптомах простуды, выздоровление бы было полным и наступило бы быстрее. Поэтому при лечении простуды нужно учитывать все – и прием медикаментов, и создание определенных условий, направленных на ускорение выздоровления.
Как родители могут помочь ребенку быстрее оправиться от простуды? Это хорошо известные, но от этого не менее важные мероприятия. К ним относятся:
полноценный сон. Заболевшему ребенку ночью нужно спать на несколько часов дольше, чем здоровому. Лучше всего организовать и дневной сон (1-2 часа);
поддержание оптимальной температуры в помещении (днем +20°C, ночью +18°C);
частое проветривание комнаты, в которой находится простывший ребенок. Свежий воздух будет способствовать удалению из помещения вирусов и бактерий, насыщать кровь кислородом;
рациональное питание. На период повышения температуры можно учитывать аппетит ребенка, в рацион включать крупы, бульоны, овощи, фрукты, хлеб. Полезно обильное питье – морсы, компоты, травяные чаи. Не следует заставлять ребенка есть, если он не хочет - важно разобраться в причинах снижения аппетита. В период выздоровления в рацион нужно обязательно включать мясо. Оно должно давать не менее 70% необходимого суточного количества белков. Также полезна рыба. Вместо сахара лучше давать мед, но только если на него нет аллергии. В рационе должно быть много овощей и фруктов, в том числе в виде салатов, соков.
Не менее важно начинать лечение с первого дня простуды, а не ждать, пока она пройдет сама или даст осложнения. После выздоровления стоит уделить внимание закаливанию, вакцинации, нормализации внутрисемейных отношений, ликвидации стрессовых для ребенка ситуаций.
Также нужно рассказать о способах, позволяющих ускорить процесс выздоровления ребенка при простуде. Из них можно выделить дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки, правильный уход (контроль чистоты постельного и нательного белья, помещения; соблюдение режима проветривания; выполнение всех рекомендаций врача; прием витаминно-минеральных комплексов).
При простуде из-за заложенности носа и кашля нередко развивается кислородное голодание клеток. Дыхательная гимнастика учит ребенка дышать правильно, развивает его легкие, повышает эффективность газообмена и тем самым помогает ему бороться с простудой. Существуют различные дыхательные упражнения для детей. В Беларуси, России и странах СНГ самой популярной и эффективной считается дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. Изначально методика предназначалась для восстановления голоса у певцов, но затем были замечены положительные эффекты этих упражнений при простуде и кашле.
Многие считают, что массаж при ОРВИ противопоказан. Однако при правильном выполнении он может приносить пользу. В первые дни ОРВИ обычно проявляется температурой, общим недомоганием, головной болью и болью в мышцах. Может беспокоить боль и першение в горле, кашель. Именно в этот период массаж противопоказан.
И наоборот, массаж выполняется, если заболевание протекает легко, без температуры. При таком течении болезни массаж поможет устранить дискомфорт в мышцах, способствует их расслаблению и улучшению кровообращения, устранению кашля. При рините полезен точечный массаж.
Важно помнить, что вспомогательные методы помогают ускорить выздоровление ребенка, но не заменяют лечение, назначенное лечащим врачом.
Важнейшим компонентом борьбы с простудой является применение фитотерапии. Примером комплексного фитотерапевтического препарата, применяемого при простуде, боли в горле, першении и кашле, является Тонзилгон® Н. Он содержит в своем составе экстракты корня алтея, цветков ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Препарат обладает тройным действием. Лекарство помогает бороться с вирусами, активирует иммунитет, оказывает противовоспалительное действие. Именно эти эффекты нужны при острых вирусных заболеваниях. Благодаря иммуномодулирующему действию Тонзилгон® Н способствует повышению активности неспецифических факторов защиты организма. Под влиянием препарата происходит стимулирование синтеза интерферонов, усиливается фагоцитоз. Это означает, что организм начинает эффективнее бороться с инфекцией. Активация иммунитета происходит естественным путем, и выздоровление наступает быстрее. Благодаря противовирусной активности снижается вирусная нагрузка, а это значит, что заболевание будет протекать быстрее. Противовоспалительное действие важно для уменьшения отека слизистой оболочки, боли, кашля. Результаты клинического исследования, проведенного в России, подтвердили эффективность препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей: заболеваемость уменьшилась в 3,6 раза, снизилась доля тяжелых форм заболевания с 48 до 12,5%, что оказалось лучше, чем при применении синтетических и гомеопатических препаратов.
Препарат выпускается в виде водно-спиртового экстракта, а также в виде таблеток, содержащих растительное сырье. Согласно инструкции для детей с определенного возраста подходят следующие формы Тонзилгона® Н:
• Капли – детям с 2-х до 5-ти лет. В остром периоде заболевания назначают по 10 капель 5-6 раз в день, детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет по 15 капель 5-6 раз в день, детям старше 12-ти лет и взрослым – по 25 капель 5-6 раз в день;
• Таблетки – детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день, детям старше 12-ти лет и взрослым – по 2 таблетки 5-6 раз в день.
После уменьшения выраженности симптомов Тонзилгон® Н принимают 3 раза в день. Принимать лекарство лучше не менее 2-х недель, даже если симптомы простуды уже не беспокоят.
