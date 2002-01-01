Можно ли ускорить выздоровление у ребенка при простуде?

Многие родители, столкнувшись с простудой у ребенка, стремятся приобрести как можно больше лекарств – жаропонижающих, противовоспалительных, противовирусных, антибактериальных, симптоматических препаратов при боли в горле, насморке, кашле. Это делается в расчете на то, что симптомы быстрее пройдут и здоровье восстановиться. Но обилие медикаментов не всегда идет на пользу. В большинстве случаев ребенку достаточно подобрать один препарат комплексного действия (который может быть растительного происхождения, как, например, немецкое лекарство Тонзилгон® Н) и наладить правильный режим дня для того, чтобы настроить организм на эффективную борьбу с вирусами.



Почему простуду обязательно нужно лечить?

Существует и другая крайность – некоторые родители считают, что простуду лечить вовсе не обязательно, ведь она через несколько дней пройдет сама. Организм ведь должен тренироваться! И это тоже ошибочный подход. Острые респираторные инфекции при неадекватном лечении способны давать серьезные осложнения или приобретать затяжное течение. Особое внимание и тревогу вызывают повторные и рецидивирующие ОРВИ у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Распространенность частых простуд у них достигает 20-59%.

Частые простуды ухудшают рост и развитие ребенка, создают очаги хронической инфекции в организме (отиты, аденоидиты) и нарушают иммунитет. В такой ситуации организму становится сложно бороться с повторными ОРВИ. Ребенок начинает часто и длительно болеть. Возникает «замкнутый круг». А если бы правильное комплексное лечение было начато при первых же симптомах простуды, выздоровление бы было полным и наступило бы быстрее. Поэтому при лечении простуды нужно учитывать все – и прием медикаментов, и создание определенных условий, направленных на ускорение выздоровления.



Общие рекомендации при лечении простуды у ребенка

Как родители могут помочь ребенку быстрее оправиться от простуды? Это хорошо известные, но от этого не менее важные мероприятия. К ним относятся:

полноценный сон. Заболевшему ребенку ночью нужно спать на несколько часов дольше, чем здоровому. Лучше всего организовать и дневной сон (1-2 часа);

поддержание оптимальной температуры в помещении (днем +20°C, ночью +18°C);

частое проветривание комнаты, в которой находится простывший ребенок. Свежий воздух будет способствовать удалению из помещения вирусов и бактерий, насыщать кровь кислородом;

рациональное питание. На период повышения температуры можно учитывать аппетит ребенка, в рацион включать крупы, бульоны, овощи, фрукты, хлеб. Полезно обильное питье – морсы, компоты, травяные чаи. Не следует заставлять ребенка есть, если он не хочет - важно разобраться в причинах снижения аппетита. В период выздоровления в рацион нужно обязательно включать мясо. Оно должно давать не менее 70% необходимого суточного количества белков. Также полезна рыба. Вместо сахара лучше давать мед, но только если на него нет аллергии. В рационе должно быть много овощей и фруктов, в том числе в виде салатов, соков.

Не менее важно начинать лечение с первого дня простуды, а не ждать, пока она пройдет сама или даст осложнения. После выздоровления стоит уделить внимание закаливанию, вакцинации, нормализации внутрисемейных отношений, ликвидации стрессовых для ребенка ситуаций.



Как ускорить процесс выздоровления ребенка при простуде?

Также нужно рассказать о способах, позволяющих ускорить процесс выздоровления ребенка при простуде. Из них можно выделить дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки, правильный уход (контроль чистоты постельного и нательного белья, помещения; соблюдение режима проветривания; выполнение всех рекомендаций врача; прием витаминно-минеральных комплексов).

При простуде из-за заложенности носа и кашля нередко развивается кислородное голодание клеток. Дыхательная гимнастика учит ребенка дышать правильно, развивает его легкие, повышает эффективность газообмена и тем самым помогает ему бороться с простудой. Существуют различные дыхательные упражнения для детей. В Беларуси, России и странах СНГ самой популярной и эффективной считается дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. Изначально методика предназначалась для восстановления голоса у певцов, но затем были замечены положительные эффекты этих упражнений при простуде и кашле.

Многие считают, что массаж при ОРВИ противопоказан. Однако при правильном выполнении он может приносить пользу. В первые дни ОРВИ обычно проявляется температурой, общим недомоганием, головной болью и болью в мышцах. Может беспокоить боль и першение в горле, кашель. Именно в этот период массаж противопоказан.

И наоборот, массаж выполняется, если заболевание протекает легко, без температуры. При таком течении болезни массаж поможет устранить дискомфорт в мышцах, способствует их расслаблению и улучшению кровообращения, устранению кашля. При рините полезен точечный массаж.

Важно помнить, что вспомогательные методы помогают ускорить выздоровление ребенка, но не заменяют лечение, назначенное лечащим врачом.



Как настроить иммунитет на борьбу с вирусами?

Важнейшим компонентом борьбы с простудой является применение фитотерапии. Примером комплексного фитотерапевтического препарата, применяемого при простуде, боли в горле, першении и кашле, является Тонзилгон® Н. Он содержит в своем составе экстракты корня алтея, цветков ромашки, листьев ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Препарат обладает тройным действием. Лекарство помогает бороться с вирусами, активирует иммунитет, оказывает противовоспалительное действие. Именно эти эффекты нужны при острых вирусных заболеваниях. Благодаря иммуномодулирующему действию Тонзилгон® Н способствует повышению активности неспецифических факторов защиты организма. Под влиянием препарата происходит стимулирование синтеза интерферонов, усиливается фагоцитоз. Это означает, что организм начинает эффективнее бороться с инфекцией. Активация иммунитета происходит естественным путем, и выздоровление наступает быстрее. Благодаря противовирусной активности снижается вирусная нагрузка, а это значит, что заболевание будет протекать быстрее. Противовоспалительное действие важно для уменьшения отека слизистой оболочки, боли, кашля. Результаты клинического исследования, проведенного в России, подтвердили эффективность препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей: заболеваемость уменьшилась в 3,6 раза, снизилась доля тяжелых форм заболевания с 48 до 12,5%, что оказалось лучше, чем при применении синтетических и гомеопатических препаратов.



Как применять Тонзилгон® Н при простуде?

Препарат выпускается в виде водно-спиртового экстракта, а также в виде таблеток, содержащих растительное сырье. Согласно инструкции для детей с определенного возраста подходят следующие формы Тонзилгона® Н:

• Капли – детям с 2-х до 5-ти лет. В остром периоде заболевания назначают по 10 капель 5-6 раз в день, детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет по 15 капель 5-6 раз в день, детям старше 12-ти лет и взрослым – по 25 капель 5-6 раз в день;

• Таблетки – детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день, детям старше 12-ти лет и взрослым – по 2 таблетки 5-6 раз в день.

После уменьшения выраженности симптомов Тонзилгон® Н принимают 3 раза в день. Принимать лекарство лучше не менее 2-х недель, даже если симптомы простуды уже не беспокоят.

