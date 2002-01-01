На каком этапе простуды эффективен Тонзилгон® Н?

Согласно статистике, простудные заболевания – самые частые в мире. Они составляют 90% от других инфекционных заболеваний. Им подвержены люди всех возрастов. Многие люди болеют простудой ежегодно. Поэтому не удивительно, что особый интерес вызывают лекарственные средства, которые не только уменьшают симптомы, но и лечат простуду. Про такие лекарства нужно узнавать больше и постоянно держать их в домашней аптечке.



Каковы основные симптомы простуды?

Простуда всегда приходит не вовремя и способна ухудшить самочувствие и даже уложить в постель на несколько дней. Простудные заболевания наиболее часто вызываются респираторными вирусами (в 90% случаев). Это связано с многообразием возбудителей этой группы заболеваний – их более 200 видов. Основные симптомы ОРВИ это:

Боль в горле,

Першение,

Затруднение глотания,

Кашель,

Насморк,

Повышение температуры тела.

Такие жалобы часто появляются при фарингите, ларингите, тонзиллите. Тот факт, что простуда развилась, говорит о временном снижении иммунитета, вызванном стрессом, переохлаждением, изменением погодных условий, контактом с заболевшим человеком. Поэтому препараты для лечения простудных заболеваний не только должны уменьшать симптомы (боль в горле, першение и кашель), но и способствовать укреплению иммунитета. К таким лекарствам относится немецкое растительное средство Тонзилгон® Н.



Какими эффектами обладает Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождаемых першением, болью в горле, затруднением глотания и кашлем. Он содержит комплекс из экстрактов 7-ми лекарственных растений: корня алтея, цветков ромашки, листьев грецкого ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Фармакологические свойства лекарства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Тонзилгон® Н обладает противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим действием. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея и тысячелистника, танины коры дуба оказывают противовоспалительное и вяжущее действие, способствуют уменьшению отека слизистой оболочки глотки и дыхательных путей. Экстракт грецкого ореха также обладает вяжущим и дезинфицирующим эффектом, а кора дуба оказывает дополнительное противовирусное действие. Активные компоненты входящих в состав препарата ромашки, алтея и хвоща способствуют повышению активности неспецифических факторов защиты организма и активируют иммунитет. Таким образом, Тонзилгон® Н влияет не только на проявления простуды, но и на причины, ее вызвавшие – вирусы, индуцированное ими воспаление и снижение иммунитета. А в результате уменьшения воспаления быстро проходят и катаральные явления в глотке. Поэтому случаи, когда рекомендуется принимать Тонзилгон® Н, не ограничиваются только болью в горле.



Когда стоит применять Тонзилгон® Н?

Наиболее часто Тонзилгон® Н применяется:

• При появлении первых симптомов простуды;

• При частых и длительных простудах у детей и взрослых;

• Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей и их защитной функции;

• Для профилактики простудных заболеваний.

Лекарство хорошо помогает на любом этапе простудного заболевания. Но, конечно, чем раньше начато лечение, тем лучше. Поэтому не ждите, пока простуда пройдет сама, а действуйте. Учеными доказано, что у пациентов, получавших Тонзилгон® Н с первых дней заболевания, быстрее проходили не только боль и першение в горле, но и симптомы общей интоксикации организма, реже отмечались осложнения, реже требовалось назначение антибиотиков. При этом Тонзилгон® Н может применяться как в качестве самостоятельного лечения, так и при комплексном лечении респираторных инфекций совместно с другими препаратами и как дополнение к антибиотикотерапии. Лекарство помогает сократить сроки течения заболевания, уменьшить степень его тяжести, продлить ремиссию.



Как правильно принимать Тонзилгон® Н?

Чтобы добиться всех заявленных эффектов лекарственного средства, его необходимо принимать курсом. Тонзилгон® Н выпускается в двух формах – каплях и таблетках. Капли можно применять детям с 2-х лет, а таблетки – с 6-ти лет. Обе формы препарата подходят и взрослому человеку. Согласно инструкции, Тонзилгон® Н принимают следующим образом:

• Капли – детям с 2-х до 5-ти лет в остром периоде заболевания назначают по 10 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 10 капель 3 раза в день; детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания по 15 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 15 капель 3 раза в день; детям старше 12-ти лет и взрослым в остром периоде заболевания – по 25 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 25 капель 3 раза в день;

• Таблетки – детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания назначают по 1 таблетке 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 1 таблетке 3 раза в день; детям старше 12-ти лет и взрослым в остром периоде заболевания – по 2 таблетки 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 2 таблетки 3 раза в день.



Нужно ли принимать Тонзилгон® Н, если горло уже не болит?

Всегда, когда после болезни немного полегчало, есть соблазн перестать принимать лекарства. Не стоит этого делать. Если вы хотите раскрыть все полезные эффекты Тонзилгона® Н – не только облегчить боль в горле, но и укрепить иммунитет, необходимо пройти полный курс лечения. Согласно инструкции по применению, лекарственное средство Тонзилгон® Н рекомендуется принимать в течение 2-х недель. В этом случае выше вероятность того, что организм настроится на борьбу с вирусами и заболевание больше не повторится.

