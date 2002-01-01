Нужно ли начинать лечение при самых первых признаках простуды?

Вряд ли получится найти хоть одного человека, который бы с наступлением холодов ни разу не перенес бы простуду. Насморк, боль в горле и кашель – самые частые симптомы ОРЗ, которые только на первый взгляд кажутся безвредными. Они требуют обращения к врачу, правильного и своевременного лечения. В то же время каждый должен знать, как оказать при простуде помощь себе и домочадцам и какие лекарственные средства использовать для выздоровления.



Как проявляются первые признаки простуды?

Любая простуда вызывается патогенными микроорганизмами – респираторными вирусами и бактериями. Внедряясь в слизистую оболочку дыхательных путей и глотки (эти структуры еще называют «входными воротами инфекции»), патогены вызывают местное воспаление, которое проявляется отеком, покраснением, расширением сосудов и болью. Именно поэтому при простуде мы так часто сталкиваемся с насморком, чиханием, болью в горле, першением и кашлем. При массированной атаке респираторных патогенов могут отмечаться и системные реакции на инфекцию – повышение температуры тела, озноб, боль в мышцах, общее недомогание, слабость, вялость, снижение аппетита. Естественно, если отмечаются такие симптомы, то на несколько дней придется организовать домашний режим и «отлежаться». Но вот если простуда ограничивается только местными симптомами или повышение температуры тела небольшое, у многих людей возникает ощущение, что заболевание несерьезное, и его можно без особых последствий перенести «на ногах». Думать так – очень опрометчиво.



Почему нужно начинать лечение простуды сразу?

Приведем несколько самых распространенных и наглядных примеров. Например, у человека насморк. И он решает следовать известной поговорке: «если насморк лечить, то он проходит за семь дней, а если не лечить, то за одну неделю». И не лечит, ходит с заложенным носом, давая возможность инфекции вызывать серьезные поломки в организме и передавая ее другим людям.

Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирусы вызывают воспаление и отек слизистой полости носа и придаточных пазух. Из-за этого начинает вырабатываться большое количество вязкого секрета. Отсутствие лечения может привести к застою слизи в пазухах и присоединению уже бактериальной инфекции. В таком случае значительно ухудшается самочувствие, растет риск развития серьезных осложнений.

Второй пример. У человека началось заболевание с боли в горле. Дискомфорт есть, но его, вроде бы, можно перетерпеть. Поэтому он не лечиться. Воспаление тем временем захватывает всю слизистую оболочку глотки и близлежащих анатомических структур. И вот уже вместо фарингита у него тонзиллит или отит. Это, не говоря о том, что инфекция может распространяться в нижележащие отделы респираторного тракта и приводить к знакомым уже трахеиту, бронхиту или пневмонии.

Поэтому чем раньше вы среагируете при самых первых признаках простуды и начнете правильно лечиться, тем меньше будет риск распространения инфекции в организме.



В каких случаях стоит обращаться к врачу?

Конечно, не при каждой простуде вы будете обращаться к врачу. Иногда она протекает легко, а иногда просто нет такой возможности – например, если простуда началась в выходные дни или настигла в поездке. В этих ситуациях нужно начинать лечение самостоятельно и внимательно наблюдать за своим самочувствием. Но, конечно, не переступать при этом «красную черту». Тревожными «звоночками» при простуде являются:

Температура тела повышается до 400 С и выше;

Температура тела выше 380 С сохраняется в течение 3-х дней и более;

Выраженные симптомы интоксикации: резкая слабость, озноб, сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, спутанность сознания;

Обильное потоотделение (особенно по ночам);

Затрудненное глотание (невозможность проглотить слюну);

Выраженная боль в грудной клетке;

Сильная боль в горле, продолжающаяся более 2-х дней;

Налет на миндалинах;

Учащенное и затрудненное дыхание;

Кашель с обильной мокротой;

Кашель, продолжающийся более 10-ти дней;

Появление высыпаний на коже.

Во всех этих случаях нужно незамедлительно обратиться к врачу!



Каковы способы лечения простуды при первых признаках заболевания?

Если человек только-только начинает простывать, чувствовать недомогание, необходим домашний режим. Это поможет избежать осложнений при дальнейшем развитии недуга. Конечно, справляться с начинающейся простудой лучше под контролем врача. При первых признаках болезни назначают:

Жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол, комбинированные жаропонижающие противопростудные средства) – при повышении температуры;

Сосудосуживающие капли и спреи (но только коротким курсом не более 3-5 дней на острый период заболевания), солевые растворы для промывания носа – при насморке;

Противовоспалительные комплексные растительные средства (Тонзилгон® Н) и местные обезболивающие пастилки, спреи – при боли в горле.

Тонзилгон® Н является эффективным препаратом для лечения острых респираторных заболеваний, сопровождающихся болью в горле, першением, кашлем. Это комплексный фитопрепарат производства компании «Бионорика СЕ», Германия. В его состав входят экстракты семи лекарственных растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Тонзилгон® Н оказывает противовоспалительное, вяжущее, обезболивающее, противовирусное и иммуномодулирующее действие. В результате его приема быстро купируется воспаление в слизистой оболочке глотки и проходит боль в горле. Что особенно важно, Тонзилгон® Н лечит не только больное горло, но и простуду в целом. На фоне его приема уменьшаются общие катаральные проявления при простуде, сокращаются сроки заболевания, идет борьба с вирусами, укрепляется иммунитет. В ходе многочисленных исследований доказано улучшение показателей местного и системного иммунитета у пациентов с острыми респираторными инфекциями и заболеваниями глотки после лечения Тонзилгоном® Н.



Как правильно принимать Тонзилгон® Н при простуде?

Если вы начали лечение простуды лекарственным средством Тонзилгон® Н, постарайтесь пройти полный курс лечения – 2 недели. Это даст гарантию того, что эффекты препарата реализуются в полной мере, а вы будете защищены от повторных простуд и поддержите свой иммунитет. Тонзилгон® Н выпускается в каплях и таблетках. В острый период заболевания лекарство принимают 5 раз в день, а по мере стихания симптомов – 3 раза в день в дозировках, рекомендуемых инструкцией по применению.



Зачем соблюдать общеукрепляющий режим при простудных заболеваниях?

Можно ускорить процесс выздоровление от простуды, если соблюдать общеукрепляющий режим:

В помещении, где находится заболевший человек, проводить регулярное проветривание;

Пить больше теплой жидкости для поддержания водного баланса и выведения токсинов. Для этой цели подойдут чай с лимоном, малиной, минеральная вода, отвары лекарственных трав;

Исключить из рациона жирную, острую и сладкую пищу, разнообразить его фруктами и ягодами, богатыми витамином С – цитрусовыми, черной смородиной, яблоками;

Дополнительно принимать витамины;

Своевременно при первых признаках простуды принимать Тонзилгон® Н.

Тогда никакие простуды вам не страшны. Будьте здоровы!

Литература:

И. М. Кириченко. Болевой синдром в горле у детей: диагностика, лечение, профилактика. «Медицинский совет» №16 (12), 2022 В. В. Кугач, Е. Н. Тарасова, В. С. Куницкий. Фармацевтическое консультирование посетителей аптек при рините и боли в горле. «Вестник фармации» №3 (65), 2014 В. С. Пискунов, Н. А. Никитин. Симптоматическая терапия острого тонзиллофарингита при острой респираторной вирусной инфекции у часто болеющих детей. Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермилова, М. Р. Богомильский, Е. А. Царевская. Возможности препаратов природного происхождения в симптоматической терапии и профилактике воспалительных заболеваний глотки у детей. «Вопросы современной педиатрии», №5, том 10, 2011 PharmContinuum. Золотые скрипты аптечных продаж. Настольный справочник для провизоров и фармацевтов под редакцией Ю. И. Черткова, Минск, 2017 Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки