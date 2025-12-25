ОРВИ, ОРИ, ОРЗ. Что это, чем отличается и что важно знать?

Что такое ОРВИ, ОРИ и ОРЗ?

ОРЗ (острое респираторное заболевание) – это состояние, вызванное инфекционно-воспалительным процессом в дыхательных путях, возникающим по самым различным причинам. Самые частые – это переохлаждение, аллергия, присоединение инфекции и снижение иммунитета на фоне стрессов, недостатка витаминов, недолеченных хронических заболеваний и неблагоприятных экологических факторов. Различные ОРЗ имеют похожие механизмы развития и много общих симптомов. По локализации ОРЗ принято разделять на заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей. Важно отметить, что диагноз «ОРЗ» часто ставится в том случае, если у человека не известна точная природа заболевания дыхательной системы.

Условно ОРЗ можно назвать «простудой», хотя это и не научный термин. Однако практически все ОРЗ передаются воздушно-капельным путем. Простудой можно заразиться при контакте с заболевшим человеком, а возбудители передаются при разговоре, кашле, чихании. Понятие ОРЗ, в отличие от ОРИ и ОРВИ, более общее. Оно включает в себя воспалительные заболевания респираторного тракта, вызванные не только вирусами или бактериями, но и другими факторами.

Когда выше вероятность «подхватить» простуду?

Ежегодно с приходом изменчивой осенней и холодной зимней погоды нас атакуют более 200 видов вирусов: коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. При сниженном иммунитете каждый вирус может стать «проводником» бактериальной инфекции. Ощутимый всплеск простудных заболеваний отмечается также весной.

Почему мы болеем осенью?

В эту пору года существенно меняется погода. Она становится прохладной, дождливой, укорачивается световой день. Ранней осенью характерны перепады температур, из-за чего не всегда понятно, как лучше одеться. Возрастает риск переохлаждения.

Почему мы болеем зимой?

Для зимы характерен сухой морозный воздух. На первый взгляд, простудных заболеваний должно быть меньше, ведь патогенные микроорганизмы быстрее гибнут под действием низких температур. Однако на сегодняшний день мы не всегда можем похвастаться морозными зимами.

Почему мы болеем весной?

Весной, когда приходит оттепель, воздух становится теплым и влажным. Такая окружающая среда очень благоприятна для размножения многих вирусов и бактерий. А солнечный свет еще не настолько интенсивный, чтобы нейтрализовать инфекцию.

Почему при простуде часто болит горло?

Этот симптом чаще всего появляется в связи с поражением слизистой оболочки ротоглотки различными вирусами и бактериями. Именно слизистая оболочка дыхательных путей и горла является «входными воротами» для болезнетворных агентов. Под воздействием вирусов и бактерий происходит поражение слизистой оболочки полости носа и выделение большого количества слизи, которая из полости носа стекает по задней стенке глотки и вызывает кашель, развивая и поддерживая местное воспаление.

При каких же заболеваниях боль в горле – основной симптом? Это:

Фарингит – воспаление задней стенки глотки.

– воспаление задней стенки глотки. Ларингит – воспаление гортани и голосовых связок.

– воспаление гортани и голосовых связок. Тонзиллит – воспаление небных миндалин.

Роль фитопрепарата Тонзилгон® Н при ОРЗ

Дети и подростки болеют ОРЗ в 4-5 раз чаще, чем взрослые. Это объясняется возрастным несовершенством иммунитета и особенностями анатомии и физиологии ребенка. По мнению многих медицинских специалистов, нестабильную работу иммунной системы, характерную для детей и подростков, можно выровнять с помощью курсового прима специально разработанных фитопрепаратов. К числу таких препаратов как раз и относится «Тонзилгон® Н».

Тонзилгон® Н эффективно уменьшает боль в горле, устраняет вирусную и бактериальную инфекцию, снимает воспаление и отек в глотке, способствует укреплению иммунитета.

Что важно знать про Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® H обеспечивает комплексное воздействие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Благодаря сбалансированному растительному составу он хорошо переносится. Тонзилгон® Н применяется в лечении ОРЗ, сопровождающихся першением и боль в горле, затруднением глотания, кашлем.

Препарат удобен для применения. Он выпускается в двух лекарственных формах: в виде водно-спиртового экстракта (капли для приема внутрь) и таблеток, покрытых оболочкой.

Как принимать Тонзилгон® Н?

Применение Тонзилгона® Н снижает вероятность осложнений ОРЗ и развития повторных простудных заболеваний. Препарат хорошо себя зарекомендовал и в лечении осложнившихся ОРВИ.

Схема приема препарата:

Дети от 2 до 5 лет – в острый период заболевания по 10 капель 5-6 раз в день.

Дети от 6 до 11 лет – в острый период заболевания по 15 капель 5-6 раз в день.

Дети старше 12 лет – в острый период заболевания по 25 капель 5-6 раз в день.

Таблетки (противопоказаны детям до 6-ти лет!):

Дети от 6 до 11 лет – по 1 таблетке 5-6 раз в день.

Дети старше 12 лет – по 2 таблетки 5-6 раз в день.

Когда нужно обращаться к врачу при ОРЗ?

Какие же симптомы должны вас насторожить и заставить немедленно обратиться к врачу?

Симптомы ОРЗ сохраняются более 7-ми дней.

На фоне других симптомов отмечается одышка или затрудненное дыхание.

Заболевание сопровождается высокой температурой, острой болью в горле, сильным кашлем.

Новый виток заболевания, когда поначалу повышенная температура и другие симптомы стихли, а через некоторое время возобновились снова.

