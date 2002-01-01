Першение в горле.

Что такое першение в горле?

Першение – это дискомфорт в глотке, вызванный местной воспалительной реакцией. Чаще всего першение (царапание) в горле сочетается с болевыми ощущениями при глотании и кашлем. Оно возникает из-за механического раздражения рецепторов слизистой оболочки. При воспалении сосуды слизистой оболочки расширяются, возникает покраснение и отек. Эти изменения воспринимаются рецепторами, в мозг подается информация о местном неблагополучии в глотке, и мы чувствуем боль. Это явление может запускаться болезнетворными микроорганизмами, или быть реакцией организма на какой-либо местный раздражитель.

Неприятное ощущение обычно локализуется на задней стенке глотки, в области миндалин или в глубине гортани. Нередко оно сопровождается ощущением инородного тела в глотке.

Першение может быть:

Физиологическим;

Патологическим.

Физиологическое першение не является признаком заболевания. Поэтому, столкнувшись с этим симптомом, не стоит сразу паниковать. По физиологическим причинам в горле может запершить из-за сухого воздуха в помещении, пересыхания слизистой оболочки при длительном разговоре, крике. Местное раздражение глотки может возникать также из-за воздействия дыма, токсинов, никотина, попадания крошек. В отличие от патологического, физиологическое першение быстро проходит после откашливания и устранения вызвавшего его фактора. Патологическое першение возникает в результате заболеваний и обычно сопровождается характерными для них симптомами.

По длительности и тяжести проявлений выделяют следующие виды першения:

Острое. Обычно вызвано воспалительной реакцией, возникающей в результате влияния инфекционных, механических или химических раздражителей. Как правило, сопровождается расширением кровеносных сосудов, отеком и покраснением слизистой оболочки, выраженным дискомфортом.

Хроническое. Такое першение присутствует практически постоянно. Это связано с постоянным присутствием раздражающих факторов в глотке, которые и провоцируют воспалительную реакцию.

Каковы основные причины першения в горле?

Самая распространенная причина першения в горле – раздражение слизистой оболочки в результате воспалительного процесса, вызванного патогенными вирусами и бактериями. Проникая в верхние дыхательные пути и глотку, они внедряются в слизистую оболочку и начинают в ней размножаться. Этот процесс сопровождается выделением токсинов и медиаторов воспаления. Возникает покраснение и отек слизистой оболочки, слущивается поверхностный слой клеток эпителия, появляется раздражение и боль.

Чаще всего першение в горле является одним из симптомов респираторных заболеваний:

Фарингита – острого или хронического воспалительного процесса в слизистой оболочке глотки;

Тонзиллита — острого или хронического воспалительного процесса в миндалинах, сопровождающегося их отеком, гиперемией и болезненностью;

Ларингита – острого или хронического воспаления гортани и голосовых связок.

На первом месте среди возбудителей – вирусная инфекция. Основными возбудителями першения в горле являются риновирусы, вирусы гриппа, парагриппа. Стойкое першение может быть также первым симптомом ротавирусной и коронавирусной инфекции. Среди бактерий на первом месте находятся стрептококки.

Однако помимо этих распространенных (и, несомненно, самых частых) факторов, першение в горле может появиться:

При попадании инородного тела в глотку и гортань. В этом случае першение и рефлекторный кашель направлены на удаление инородного тела с поверхности слизистой оболочки.

При неврологических заболеваниях — патологических состояниях, вызванных нарушением иннервации глотки.

При воздействии аллергенов. В этом случае может возникнуть ответная реакция в виде отека слизистой оболочки глотки и гортани, сопровождающаяся першением.

В результате воздействия профессиональных вредностей (вдыхания физических (пыли, дыма) или химических (извести, кислот, щелочей, лекарств) раздражителей, а также курения.

При жизненно опасных заболеваниях сердечно-сосудистой системы (стенокардии, инфаркте миокарда), злокачественных новообразованиях ротоглотки и полости рта.

На фоне бронхолегочных заболеваний. При патологии респираторного тракта слизистая оболочка глотки постоянно раздражается от кашля и выделяемой мокроты. Першение в этом случае сочетается с болью и сухостью в горле, дискомфортом в носоглотке, одышкой, затрудненным дыханием, кашлем.

При заболеваниях щитовидной железы. Щитовидная железа располагается в верхнем отделе трахеи и имеет богатую иннервацию. Посредством общей иннервации щитовидной железы и близлежащих органов на рецепторы гортани могут негативно влиять узлы, опухоли и кисты щитовидной железы.

Вследствие патологии пищевода. Обычно раздражение слизистой оболочки глотки происходит при регулярном забросе в нее содержимого желудка на фоне несостоятельности замыкающего клапанного аппарата пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Однако причиной першения не всегда является воспаление. Это состояние могут вызвать: сухая твердая пища, раздражающие слизистую оболочку глотки напитки, застрявшие кусочки пищи. Першение также может возникнуть на фоне стресса или депрессии. В таких случаях симптом появляется в сочетании с сухостью и ощущением кома в горле. Такое першение может сопровождаться болью, которая отдает в ухо, голову, язык. Ему также может сопутствовать сильный кашель, иногда до рвоты. Это состояние носит название «фарингоневроз». Помимо эмоциональной нестабильности, першение может быть вызвано нарушением глоточной иннервации при остеохондрозе позвоночника, поражении центральной нервной системы, атрофии слизистой оболочки из-за частых воспалительных заболеваний.

Нередко першение сопровождает синдром постназального затекания, который возникает при ОРВИ и риносинусите. Раздражение слизистой оболочки также может быть вызвано сосудосуживающими назальными каплями, которые также стекают по задней стенке глотки. Однако этими состояниями список причин першения в горле не заканчивается. Даже такой, на первый взгляд, безобидный процесс, как дыхание через рот при заложенности носа, может приводить к пересыханию и раздражению слизистой оболочки глотки и, соответственно, к першению в горле.

Чаще всего першение в горле сигнализирует о наличии заболеваний ЛОР-органов, но иногда может сопровождать и более серьезные болезни. Поэтому только своевременное обращение к врачу поможет определить причину этого неприятного симптома и избежать осложнений.

Стоит ли обращаться к врачу при першении в горле?

Конечно, если боли и першению в горле предшествовало переохлаждение или контакт с заболевшим ОРВИ, человек может с большой долей вероятности предполагать, что эти симптомы вызваны простудой, и начать лечиться самостоятельно. Однако мы только что перечислили множество других причин першения в горле. Поэтому при появлении этого симптома лучше все же обратиться к врачу. Это позволит вовремя выявить причину неблагополучия в организме и ликвидировать ее «на корню».

При першении в горле можно обращаться к терапевту, педиатру или ЛОР-врачу. Основные исследования, которые проводит специалист, это:

Опрос (сбор анамнеза). Врач подробно выясняет, что послужило началом возникновения першения в горле, уточнит про наличие сопутствующей патологии, аллергии.

Осмотр глотки (фарингоскопию). Позволяет визуально оценить состояние глотки и миндалин: выявить воспаление, наличие или отсутствие налета, инородных тел, состояние слизистой оболочки – отек, атрофию.

Микробиологическое обследование (посев материала на флору и чувствительность к антибиотикам). Проводится для исключения или подтверждения бактериальной природы заболевания.

В зависимости от предположительного диагноза пациенту могут быть назначены и другие виды обследований. В их числе:

Лабораторная диагностика: общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, ПЦР-тесты на инфекции, исследование гормонального профиля.

Рентген грудной клетки. Назначается для исключения бронхолегочной патологии.

КТ, МРТ шеи и грудной клетки. Назначают в сложных случаях, в том числе при подозрении на опухолевые процессы.

УЗИ щитовидной железы. Необходимо для диагностики новообразований, узлов или кист, которые могут раздражать гортань.

Эзофагогастроскопия. Это осмотр пищевода и желудка изнутри с помощью фиброгастроскопа. Назначается при подозрении на заболевания пищеварительного тракта.

ЭКГ, ЭхоКГ. Назначаются для исключения патологии сердечно-сосудистой системы.

Если в глотке, гортани или пищеводе обнаружены подозрительные образования, выполняют биопсию. Проводится забор образца ткани для микробиологического обследования. При необходимости перечень обследования может быть еще более обширным.

Чем снять першение в горле в домашних условиях?

Успешное лечение любого состояния, даже, на первый взгляд такого безобидного, как першение в горле, полностью зависит от результатов диагностики. При вирусной этиологии заболевания назначают симптоматическое лечение, а также препараты с противовирусным и иммуномодулирующим эффектом, при бактериальной – необходимы антибиотики. Уменьшить боль и дискомфорт в глотке помогают нестероидные противовоспалительные средства. Если першению в горле сопутствует повышение температуры тела, применяют жаропонижающие препараты. Для лечения першения в горле, связанного с неврологической патологией, применяют соответствующие успокоительные препараты, психотерапию и физиотерапию. При першении на фоне сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний в первую очередь лечат основную патологию.

Важно не затягивать период самолечения, если вы приняли решение все же не обращаться к врачу. Даже такое состояние, как першение в горле, способно давать осложнения. Например, осложнение в виде паратонзиллярного абсцесса требует хирургического лечения. При развитии же хронического тонзиллита в ряде случаев требуется удаление миндалин. Это необходимо тогда, когда они утрачивают свою защитную функцию и становятся постоянным источником инфекции.

Самостоятельно лечить першение в горле можно не более 3-х дней. Убедиться, что оно вызвано воспалением, можно, самостоятельно осмотрев горло в зеркале. Покраснение и отек слизистой оболочки можно увидеть невооруженным глазом. Если при этом вы видите налет на миндалинах, обратитесь к врачу. Возможно, в этом случае возникнет необходимость принимать антибиотики. Но назначать их должен только врач. Самостоятельный прием этой группы препаратов может оказаться малоэффективным или привести впоследствии к антибиотикорезистентности. Лучшая тактика в этом случае – выполнить посев материала на флору и чувствительность к антибиотикам. Это поможет выявить и правильно пролечить инфекцию.

Меры самостоятельной профилактики першения в горле включают:

Регулярная влажная уборка в помещении;

Увлажнение воздуха в помещении;

Обильное теплое питье;

Избегание переохлаждений, контактов с простывшими людьми;

Отказ от курения;

Ограничение острой, соленой и кислой пищи;

Уменьшение нагрузки на голосовой аппарат.

Помните, что при першении в горле не желательно использовать согревающие компрессы, особенно, если увеличены лимфоузлы.

Бывает и так, что першение в горле застает человека внезапно, например, при начинающейся простуде. Дома самый доступный метод самопомощи – это полоскания солевым или антисептическим раствором. Полоскания очищают слизистую оболочку, дезинфицируют, увлажняют. Хорошо помогают полоскания с отварами лекарственных трав – ромашки и календулы. Но они обязательно должны сочетаться с другими методами лечения, потому что на главную причину першения в горле – вирусы и воспаление, они не действуют. Параллельно должны проводиться обработка больного горла антисептическими спреями и аэрозолями, применяться таблетки, драже, леденцы и пастилки для рассасывания. При выборе основного препарата для лечения першения в горле при ОРВИ особенно важно, чтобы он помог снять воспаление, активировать иммунную систему, избежать осложнений и ускорить выздоровление. В этом неоценимую помощь оказывает растительный препарат Тонзилгон® Н.

Тонзилгон® Н как помощь при лечении воспалительных заболеваний глотки.

Тонзилгон® Н произведен в Германии и уже более 20 лет применяется российскими и белорусскими медиками. За это время лекарство успело доказать свою эффективность и завоевать доверие пациентов. И то, что препарат имеет натуральный состав, большой плюс. Он безопасен, эффективен и хорошо переносится. К тому же, согласно опросам, проведенным в аптеках, более 75% посетителей при боли и першении в горле отдают предпочтение средствам растительного происхождения.

В состав Тонзилгона® Н входят экстракты семи лекарственных растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Препарат обладает противовоспалительным и природным противовирусным действием, благодаря чему способен влиять на непосредственную причину боли и першения в горле. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды растений способствуют уменьшению отека и покраснения слизистой оболочки, оказывают обволакивающий и вяжущий эффект, и в результате этого уменьшают боль, першение в горле и кашель.

При лечении першения в горле при тонзиллите или фарингите важно своевременно начать принимать лекарства. Справедливо это и в отношении Тонзилгона® Н. Наиболее быстро и эффективно он работает с первых дней заболевания. Однако, если першение в горле беспокоит уже не первый день, не стоит отчаиваться – Тонзилгон® Н поможет и в этом случае. Он эффективен как при самостоятельном приеме, так и в составе комплексного лечения. При необходимости совместного приема с антибиотиками он ускоряет выздоровление и в ряде случаев усиливает эффективность терапии.

Тонзилгон® Н не только помогает при першении и боли в горле, но и способствует укреплению иммунной системы, предупреждая повторные простудные эпизоды. Препарат эффективен на любом этапе заболевания, у взрослых и детей с 2-х лет.

Маленьким детям Тонзилгон® Н удобно давать в каплях. У большинства детей этот препарат при першении в горле быстро улучшает состояние. Благодаря иммуномодулирующим свойствам, лекарство помогает в том числе часто болеющим пациентам, например, страдающим хроническим тонзиллитом. Применение Тонзилгона® Н (в том числе и с профилактической целью) может избавить пациента от необходимости тонзиллэктомии (удаления миндалин). Тонзилгон® Н отличается высокой эффективностью и хорошей переносимостью.

Выбирая Тонзилгон® Н для борьбы с простудой, вы:

Способствуете уменьшению воспаления, боли и першения в горле;

Помогаете организму бороться с инфекцией;

Укрепляете иммунную систему;

Способствуете снижению степени тяжести заболевания.

Тонзилгон® Н выпускается в каплях и таблетках и отпускается в аптеках без рецепта врача.

Литература: