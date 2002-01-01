Tonsilgon logo ru/by

Почему першит в горле?

Першение — неприятное стягивающее или щекочущее ощущение в гортани и зеве, часто сопровождается сухим непродуктивным кашлем, покалыванием и другими дискомфортом. Есть несколько причин его появления:

Вирусы и бактерии, вызывающие развитие ОРВИ, гриппа, бронхита, тонзиллита и других заболеваний ЛОР-органов. Вследствие воздействия патогенных микроорганизмов нарушается целостность слизистой оболочки и ее функции, начинается воспалительный процесс.
В таком случае першение часто сопровождается общим ухудшением самочувствия, болью в горле, насморком, повышением температуры тела.

Гормональные изменения вследствие беременности могут влиять на изменения работы носоглотки будущей мамы и временно вызывать раздражающее ощущение. Краткосрочные нарушения нормальны, но если першение возникает регулярно, стоит обратиться к врачу.

Чрезмерно сухой и загрязненный воздух также может стать причиной першения в горле.

Кроме этого: аллергия, заболевания желудочно-кишечного тракта, структурные аномалии глотки, неврозы глотки.

Если першение возникает как сопутствующий симптом ОРВИ, мы рекомендуем использовать Тонзилгон® Н для поддержки иммунитета в борьбе с вирусами и бактериями, снятия воспаления, избавления от боли в горле, а также предупреждения развития осложнений при ОРВИ.

Растительный препарат Тонзилгон® Н способствует уменьшению отека слизистой оболочки дыхательных путей и повышает активность неспецифических факторов защиты организма.

