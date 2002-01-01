Tonsilgon logo ru/by

Вода при простуде помогает, и это не миф!

Нужно ли пить больше воды, если вы заболели? Да, обязательно! Наш организм всегда нуждается в соблюдении водного баланса, и особенно — во время болезни. Вот почему:

💧 Если промывать нос или полоскать горло, вода буквально «вымывает» из организма часть вирусов и бактерий.

💧 А с ними — и остатки лекарств, не давая им оседать в наших органах.

💧 Увлажняет слизистую носа и горла, которые пересохли из-за кашля.

💧 Разжижает мокроту и способствует ее быстрому выведению.

💧 Восстанавливает потерю жидкости из-за потливости при высокой температуре.

Если организм обезвожен, даже жаропонижающие препараты будут плохо работать.

Сколько воды пить? Эксперты рекомендуют добавить 1-1,5 литра к вашей обычной норме воды за день. Ориентируйтесь на собственные ощущения и пейте воду каждый раз, когда ощущаете жажду.

Какую воду пить? Не слишком холодную или горячую! Кроме нее, можно пить и чаи (в том числе — всеми любимый чай с вареньем!), компоты и морсы, ромашковые отвары и настои шиповника. 

Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

