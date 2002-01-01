Вода при простуде помогает, и это не миф!

Нужно ли пить больше воды, если вы заболели? Да, обязательно! Наш организм всегда нуждается в соблюдении водного баланса, и особенно — во время болезни. Вот почему:
💧 Если промывать нос или полоскать горло, вода буквально «вымывает» из организма часть вирусов и бактерий.
💧 А с ними — и остатки лекарств, не давая им оседать в наших органах.
💧 Увлажняет слизистую носа и горла, которые пересохли из-за кашля.
💧 Разжижает мокроту и способствует ее быстрому выведению.
💧 Восстанавливает потерю жидкости из-за потливости при высокой температуре.
Если организм обезвожен, даже жаропонижающие препараты будут плохо работать.
Сколько воды пить? Эксперты рекомендуют добавить 1-1,5 литра к вашей обычной норме воды за день. Ориентируйтесь на собственные ощущения и пейте воду каждый раз, когда ощущаете жажду.
Какую воду пить? Не слишком холодную или горячую! Кроме нее, можно пить и чаи (в том числе — всеми любимый чай с вареньем!), компоты и морсы, ромашковые отвары и настои шиповника.
Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!
