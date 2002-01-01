Tonsilgon logo ru/by

4 весомые причины носить шапку зимой

«Шапка портит прическу» — утверждают некоторые взрослые и не носят головной убор даже в мороз. Но безопасно ли это? Нет! В холодную погоду шапка обязательно, и вот почему:

  1. Без шапки мы болеем чаще. Причина простуды — не переохлаждение, а вирусы и бактерии, но холод снижает иммунитет и организму становится сложнее бороться с заболеванием.
  2. Холод вреден для волос. Замерзая, сосуд кожи сужается, прекращается кровоснабжение волосяной луковицы, и волос отмирает.
  3. При переохлаждении в зоне риска оказываются уши. Прогулки без шапки приводят к отитам, а также гайморитам, тонзлитам и ангине в дальнейшем, ведь органы слуха и дыхания связаны между собой в единую систему.
  4. Выход на улицу без шапки может стать причиной головной боли. При низких температурах в мозг поступает больше крови, поэтому мы можем чувствовать боль в первые 20-30 секунд на морозе. Более того, нарушение кровоснабжения сосудов может привести к головной боли в дальнейшем, даже в теплое время года.

Выбирайте головной убор из натуральных материалов и следите, чтобы он сидел на голове плотно, но не передавливал сосуды. Шапка, шляпа, шерстяной платок или берет — любой аксессуар подойдет, главное, чтобы он согревал голову и не пропускал холодный воздух.

