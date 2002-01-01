Причины боли в горле во время простуды

Проявления простуды всегда неприятны, поэтому неудивителен интерес к средствам, которые способствуют их скорейшему устранению. Еще лучше, если лекарство обладает профилактически направленным действием и помогает избежать развития простуды. Многие с уверенностью отмечают, что одним из наиболее частых простудных симптомов является боль в горле. Медицинское название этого состояния – острый тонзиллофарингит. Почему он возникает и как с ним побыстрее справиться?



Каковы основные причины возникновения тонзиллофарингита?

Острый тонзиллофарингит – это инфекционное воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин. Заболевание обычно развивается в результате вирусной (реже бактериальной) инфекции. Заражение происходит воздушно-капельным путем от простудившегося человека. Респираторные вирусы и бактерии быстро распространяются по воздуху во время чихания и кашля. Вдыхая их, находящиеся рядом люди могут заболеть ОРЗ, частым проявлением которого является тонзиллофарингит. Надо отметить, что вирусы являются возбудителями болезни в 70% случаев. Наиболее частыми из них являются аденовирусы, коронавирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синтициальные вирусы, вирусы Эпштейна-Барр. На долю бактерий - возбудителей тонзиллофарингита приходится 30%. В их рядах стрептококки, стафилококки, нейссерии, микоплазмы, хламидии и другие патогены.



Почему при тонзиллофарингите болит горло?

Першение, дискомфорт и боль в горле возникают по простой причине — болезнетворные микроорганизмы заселяются в слизистую оболочку глотки и провоцируют воспаление, отек и раздражение тканей. На этом фоне возникает выраженная боль, сухость, «царапание» в горле, кашель. Особенно сильно боль в горле ощущается во время глотания.



Какие еще симптомы характерны для острого тонзиллофарингита?

На фоне болезненных симптомов в глотке, заболевших обычно беспокоит общее недомогание и повышение температуры. Это защитная реакция организма на внедрение вирусов и бактерий, которые вызывают интоксикацию организма. Однако если повышение температуры значительное, выше 38-38,5 0 С, ее нужно сбивать, чтобы улучшить общее самочувствие. При боли в горле важно своевременно начать лечение, чтобы не допустить распространение инфекции в нижележащие отделы дыхательной системы.



Чем опасен тонзиллофарингит?

При своевременном и правильном лечении прогноз обычно благоприятный. Однако если затянуть с лечением, или ориентироваться только на «домашние» способы и «проверенные» бабушкины рецепты, не исключены осложнения тонзиллофарингита. Наибольшую опасность среди возбудителей тонзиллофарингита представляет бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), с которым связано развитие наиболее грозных осложнений. В их числе – постстрептококковый гломерулонефрит, полиартрит, паратонзиллярный абсцесс. Частота обнаружения БГСА у заболевших тонзиллофарингитом зависит от возраста. У взрослых она составляет 5-15% случаев, а у детей с 3-х лет и до 15 – достигает 30%. Именно в этих случаях показана антибактериальная терапия.



Как правильно лечить тонзиллофарингит?

Если своевременно принять все необходимые меры по ликвидации воспаления горла, можно предупредить развитие осложнений и остановить инфекцию в начале ее развития. Для лечения тонзиллофарингита нередко применяются: антисептические спреи, местные обезболивающие средства для рассасывания (таблетки, леденцы, пастилки). Однако нужно помнить, что большинство из них действуют только на бактерии, а в 70% случаев причина боли в горле - вирусы, на которые эти средства не действуют. Кроме того обезболивающие компоненты этих средств только снимают боль, но не устраняют причину - вирусы и воспаление, поэтому могут быть только второстепенным, вспомогательным лечением. Лучше выбирать комплексные препараты, которые будут действовать и на причину , и на симптомы. К таким средствам относятся фитотерапевтические препараты (Тонзилгон® Н, «Бионорика», Германия). В случае высокого риска стрептококковой (бактериальной) причины заболевания нужно принимать антибиотики.

Тонзилгон® Н содержит в составе комбинацию из 7 лекарственных растений, обладающим тройным действием: обладает противовирусной активностью, активирует собственный иммунитете, а также уменьшает выраженность воспаления . Это экстракты корня алтея, цветов ромашки, травы хвоща, листьев ореха, коры дуба, травы одуванчика. Немецкий фитопрепарат имеет серьезное преимущество по сравнению с традиционными «народными» методами лечения боли в горле, такими, как применение отваров лекарственных трав. При создании Тонзилгона® Н учитываются точные пропорции и дозировки действующих веществ, что значительно повышает его эффективность и безопасность. Травы для производства Тонзилгона® Н выращиваются на экологически чистых плантациях, что исключает вероятность попадания тяжелых металлов и пестицидов, а сбор сырья осуществляется по определенным технологиям и в то время, когда растения содержат наибольшее количество полезных компонентов (эфирных масел, флавоноидов, фитонцидов). Противовоспалительное, противовирусное, вяжущее, обезболивающее и иммуностимулирующее действия лекарства научно доказаны и проверены на большом числе пациентов. Для Тонзилгона® Н характерна высокая эффективность, гипоаллергенность, отсутствие токсического влияния на организм человека, удобство применения и нейтральный вкус.

Тонзилгон® Н – это лучший метод лечения больного горла у детей. Если ребенок еще мал (2 года) и не может использовать препараты в форме рассасывающих пастилок и спреев, ему подойдет Тонзилгон® Н в каплях. Детям с 6-ти лет можно предложить Тонзилгон® Н в таблетках. Обе формы препарата подходят и взрослым.



Что нужно делать, чтобы не заболеть тонзиллофарингитом?

Профилактические меры сводятся к укреплению иммунитета и местным методам защиты от инфекций. К ним относят:

закаливание и здоровый образ жизни;

прогулки на свежем воздухе;

здоровое питание;

соблюдение правил личной гигиены.

В периоды повышенной заболеваемости ОРВИ важно избегать людных мест, чтобы снизить риск заражения. Важно помнить о том, что при боли в горле нежелательно злоупотреблять антибиотиками, особенно самостоятельно принимать решение о их приеме. После курса антибиотикотерапии происходит снижение иммунитета, из-за чего нередко пациент обращается на прием к врачу с повторным простудным заболеванием. Лучше всего изначально направить все усилия на укрепление защитных сил организма и профилактику ОРЗ. Помочь в этом также может применение Тонзилгона® Н. Доказано, что на фоне его приема происходит более быстрое уменьшение таких неприятных симптомов, как боль в горле, требуется меньшее количество жаропонижающих и антибиотиков, сокращаются сроки болезни и уменьшается вероятность повторных простудных заболеваний в 1,71 раза. Эти эффекты объясняются присущим Тонзилгону® Н иммуномодулирующему действию, оказываемым входящими в его состав корнем алтея, цветкам ромашки и траве хвоща. Благодаря мягкости действия, эффективности, безопасности и доступности, Тонзилгон® Н может успешно применяться для предупреждения повторных простудных заболеваний.

