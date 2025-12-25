Природная иммунокоррекция при заболеваниях органов дыхания у детей

Важным требованием при проведении терапии у детей является минимизация ятрогенных токсических воздействий.

Лечебный арсенал врача-педиатра имеет существенные ограничения, особенно при терапии детей первых лет жизни, что объясняется склонностью детского организма к формированию системных реакций, повышенными резорбтивными характеристиками барьерных органов, несовершенными механизмами элиминации ксенобиотиков и высокой уязвимостью дифференцирующихся тканей.

Одним из подходов в лечении и профилактике инфекционных процессов у детей является использование лекарственных средств, изготовленных из растительного сырья. Важнейшими требованиями к данным препаратам являются эффективность, сопоставимая с таковой синтетических средств, и высокая безопасность, что обеспечивается применением новых технологий и максимальной степенью очистки исходного природного сырья. Указанными характеристиками обладают препараты, созданные на основе фитониринга, одним из которых является Тонзилгон Н (Bionorica AG, Германия).

В состав Тонзилгон Н входят корень алтея, цветки ромашки, трава хвоща полевого, листья ореха грецкого, трава тысячелистника, кора дуба, трава одуванчика, которые обеспечивают противовоспалительный, иммуномодулирующий,

противовирусный эффекты препарата.

Тонзилгон Н уменьшает отек слизистой оболочки дыхательных путей и околоносовых пазух, проявляет местный обволакивающий эффект, способствует уменьшению выраженности болевых ощущений, повышает активность неспецифических факторов защиты организма за счет усиления фагоцитарной активности макрофагов и гранулоцитов, ускорения элиминации патогенных микроорганизмов.

По данным H. Wagner (2000), с момента появления Тонзилгон Н на фармацевтическом рынке Германии в 1973 г. и до конца 1999 г. было продано более 3 млн упаковок препарата. За это время получена информация лишь о 9 случаях подозреваемых нетяжелых побочных эффектов (в основном аллергических кожных реакций). За указанный период не получено сообщений о побочных реакциях из других стран или о случаях неблагоприятного взаимодействия с другими лекарственными средствами либо передозировки.

С.В. Рязанцев и соавт. (2001) применяли Тонзилгон Н у детей 10-15 лет с хроническим тонзиллитом, а также у детей 4-5 лет с острым ларинготрахеитом. Отмечены более раннее начало положительной динамики, сокращение сроков наступления выздоровления и увеличение продолжительности ремиссии хронического заболевания по сравнению с соответствующими показателями пациентов контрольной группы, не получавших препарат.

Тонзилгон Н применялся Н.В. Зиборовым и Х.М. Маккаевым при острой и хронической ЛОР-патологии (остром и хроническом тонзиллите, фарингите, ларингите) у детей, а также до и после оперативных вмешательств. Применение фитопрепарата при острой ЛОР-патологии у детей в большинстве случаев позволяло избежать назначения антибактериальных препаратов, а при хронической патологии

– предотвратить или значительно снизить частоту обострений и облегчить клинические проявления заболевания. Авторы также отмечали эффективность препарата при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Применение Тонзилгон Н при ОРВИ способствовало предотвращению распространения инфекции в нижние дыхательные пути, значительно снижая риск развития осложнений.

Изучалось влияние препарата Тонзилгон Н на состояние микрофлоры глотки и частоту острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у детей в возрасте 4 лет. В результате проведенных исследований было установлено, что применение Тонзилгон Н в профилактической дозировке позволяет нормализовать состояние микробиоценоза глотки. По данным ретроспективного анализа заболеваемости детей дошкольного возраста, применение препарата в профилактической дозировке снижает уровень заболеваемости ОРЗ на 42%.

Эффективность применения Тонзилгон Н в терапии детей в возрасте от 4 до 10 лет с гиперплазией лимфоидной ткани носоглотки с частыми аденоидитами, хроническим тонзиллитом продемонстрирована в исследовании, авторами которого были В.В. Кищук и М.С. Антонив. Установлено, что Тонзилгон Н оказывает противовоспалительное действие, что позволяет рекомендовать его для применения в острый период инфекционного респираторного заболевания; обладает достаточным иммуномодулирующим эффектом, что указывает на возможность его применения не только для лечения, но и с целью профилактики и реабилитации; обеспечивает достоверное уменьшение проявлений гиперплазии элементов лимфоглоточного кольца; в комплексе лечения аденоидита позволяет уменьшить количество аденоидэктомий; способствует снижению заболеваемости ОРВИ.

В другом исследовании (И.Э. Бовбель, В.Ю. Малюгин, 2005) в период повышенной заболеваемости ОРЗ проводили наблюдение за часто болеющими детьми в возрасте от 2 до 6 лет. У детей, превентивно получавших Тонзилгон Н, уменьшилось количество респираторных заболеваний, снизились как общая продолжительность, так и дли- тельность острого эпизода ОРЗ, что было сопоставимо с частотой и длительностью заболевания в группе здоровых детей. На основании полученных результатов авторы сделали вывод о достаточной эффективности Тонзилгон Н в профилактике респираторных инфекций у часто болеющих детей дошкольного возраста и рекомендовали препарат в качестве профилактического средства в детских коллективах, особенно в период сезонной вспышки заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Профилактическое 4-недельное применение препарата Тонзилгон Н у детей в возрасте от 1 года до 4 лет, живущих в Доме ребенка, приводило к снижению частоты первичной заболеваемости ОРВИ и вторичных бактериальных осложнений (ларингита, бронхита, пневмонии, отита, этмоидита). Включение препарата в курс лечения ОРВИ обусловливало более легкое течение и достоверно меньшую продолжительность заболевания. Применение Тонзилгона Н в сочетании с антибиотиками при лечении бактериальных осложнений ОРВИ позволяло сократить срок применения антибиотиков. Основываясь на полученных результатах, авторы сделали вывод о целесообразности применения препарата Тонзилгон Н в практике детского и семейного врача с целью профилактики и лечения ОРЗ.

При использовании Тонзилгон Н в комплексной реабилитации подростков с рекуррентными респираторными инфекциями О.И. Пикуза и Е.В. Генералова (2007) показали активацию механизмов местной защиты, направленных на подавление адгезии патогенов и их дальнейшую миграцию в нижележащие отделы бронхолегочной системы. Кроме того, было выявлено изменение тяжести течения ОРЗ (за счет перехода форм средней тяжести в легкие) и сокращение длительности каждого случая заболевания. Авторами отмечено, что включение препарата Тонзилгон Н в комплекс оздоровительных мероприятий позволило восстановить состояние мукозальной защиты полости рта подростков с рекуррентными ОРЗ и предупредить развитие повторных эпизодов респираторных инфекций.

Т.И. Гаращенко и соавт. (2005) показали, что Тонзилгон Н высокоэффективен в профилактике гриппа и ОРВИ в организованных коллективах. Заболеваемость среди детей, получавших Тонзилгон Н, по сравнению с таковой в группе, не получавшей препарат, снизилась в 3,6 раза. Среднее количество пропущенных по болезни дней уменьшилось в 6,5 раз. Значительно уменьшилось количество случаев заболевания в тяжелой форме (с 48 до 12,5%). В связи с этим комплексный фитопрепарат Тонзилгон Н был предложен для массовой профилактики ОРВИ и их осложнений в школьных коллективах в период сезонных заболеваний респираторного тракта.

Интересен опыт использования Тонзилгон Н у детей с аллергической патологией респираторного тракта. Так, Н.Л. Аряев и соавт. (2005) обследовали детей в возрасте 3-14 лет с атопической бронхиальной астмой (БА), обструктивным бронхитом, хроническим бронхитом, аллергическим ринитом. Все дети получали препарат Тонзилгон Н; на фоне проводимой терапии был достигнут положительный клинический результат, который выражался в снижении частоты приступов удушья при БА, купировании симптомов бронхообструкции при обструктивном бронхите, уменьшении продолжительности и интенсивности кашля и количества мокроты при хроническом бронхите, уменьшении ринореи и чихания при аллергическом рините. Авторы сделали вывод, что применение данного препарата способствует санации верхних дыхательных путей, снижению активности воспалительного процесса, нормализации показателей функции внешнего дыхания и целесообразно при лечении детей с патологией органов дыхания и хроническими очагами инфекции.

У детей с БА и аллергическим ринитом в возрасте от 3 до 15 лет, которым проводилась специфическая иммунотерапия (СИТ), применяли Тонзилгон Н (Г.И. Дрынов и соавт., 2001). В группе пациентов, получивших, кроме СИТ, Тонзилгон Н, количество эффективных и высокоэффективных результатов было больше. Это явилось результатом как снижения частоты ОРВИ и обострений хронического тонзиллита, так и уменьшения клинических проявлений БА и аллергического ринита, непосредственно связанных с инфекциями верхних дыхательных путей. Основываясь на результатах проведенного исследования, авторы указали, что применение Тонзилгона Н в сочетании с СИТ позволяет достичь значительного клинического результата и длительной ремиссии заболевания.

Антиоксидантное действие Тонзилгона Н было подтверждено в исследовании Э.Ф. Фейзуллаева и соавт. (2009). При лечении детей 5-15 лет с хроническим тонзиллитом компенсированной формы отмечалась достоверная активация показателей антиоксидантной системы (нормализация процессов липопероксидации в плазме и в эритроцитах за счет снижения уровня малонового диальдегида, увеличение показателя супероксиддисмутазы, повышение активности каталазы и концентрации глутатиона).

Проводя оценку клинической эффективности Тонзилгон Н, ряд исследователей продемонстрировали системные иммунотропные свойства

препарата, что существенно расширяет показания для его применения.

Так, Л.С. Овчаренко и соавт. (2005) показали, что у детей с рекуррентным течением острого тонзиллита Тонзилгон Н проявляет противовоспалительное и системное поликлональное иммуномодулирующее действие физиологического характера, что позволяет проводить иммунокоррекцию без специального мониторинга иммунологических показателей и использовать препарат как для лечения, так и с целью профилактики и реабилитации.

Г.И. Дрынов и соавт. (2001) продемонстрировали, что у детей в возрасте от 3 до 15 лет с хроническим тонзиллитом эффективность лечения препаратом Тонзилгон

Н в течение 1 года в 90% случаев была оценена как высокая: обострений хронического тонзиллита не было либо снижалась их частота и тяжесть. По мнению авторов, это свидетельствовало в пользу того, что в ряде случаев препарат может быть альтернативой тонзиллэктомии. Отмечено действие препарата на гуморальное звено иммунитета (IgG), что указывает на иммуностимулирующий эффект. Изменения в иммунном статусе после проведенного лечения были стойкими и коррелировали с изменениями в течении заболевания и через 1 год после прекращения приема препарата.

При лечении Тонзилгоном Н 50 часто болеющих детей в возрасте 2-14 лет было установлено, что препарат существенно улучшал течение воспалительного процесса в носоглотке, уменьшая воспаление и отек, боль в горле, улучшая состояние тканей миндалин, одновременно облегчая течение респираторной инфекции и предупреждая развитие осложнений (евстахиита и/или отита). У всех обследованных на фоне лечения были отмечены клинический и иммуномодулирующий эффекты препарата: снижение частоты ОРЗ в 1,3 раза, повышение фагоцитарной активности, повышение уровня секреторного иммуноглобулина A и лизоцима в слюне. Наряду с этим установлено повышение концентрации IgA и IgM в сыворотке крови и уменьшение дисиммуноглобулинемии. Применение Тонзилгона Н способствовало повышению противовирусного иммунитета у часто болеющих детей преимущественно за счет повышения продукции интерферона.

Е.В. Прохоров и соавт. (2004) изучали эффективность препарата Тонзилгон Н в профилактике и лечении осложнений ОРВИ у детей 3-12 лет, а также его влияние на иммунный статус этой категории пациентов. Среди детей основной группы наблюдалась более отчетливая положительная динамика иммунологических показателей, чем в группе пациентов, которые получали только традиционное лечение. Применение фитопрепарата Тонзилгон Н в первые дни заболевания позволяло существенно снизить частоту осложнений ОРВИ. В случаях развития бактериальных осложнений применение препарата позволяло повысить эффективность антибактериальной терапии.

Ю.Г. Антипкин и соавт. (2004) отметили, что Тонзилгон Н является одним из широко применяемых фитосредств с иммуномодулирующим действием, а входящие в его состав компоненты обусловливают разносторонний механизм действия: препарат стимулирует защитные силы организма путем активации фагоцитоза макрофагов и гранулоцитов, ускоряет элиминацию патогенов, оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, обладает противовирусной активностью. Вышеперечисленные фармакологические эффекты обосновывают назначение этого препарата у детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями и сопутствующим хроническим тонзиллитом, аденоидитом на всех этапах восстановительного лечения – клиническом, санаторном, амбулаторно-поликлиническом.

О.Ф. Мельников и О.Т. Рыльская (2005) установили, что иммуномодулирующая активность препарата Тонзилгон Н связана в основном с влиянием растительных компонентов препарата на филогенетически древние клеточные механизмы неспецифической защиты. В свете этих данных применение препарата Тонзилгон Н может быть значительно расширено с лечебной и профилактической целью при широком спектре заболеваний дыхательных путей и не должно ограничиваться только терапией пациентов с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

О.Ф. Мельников и Д.И. Заболотный (2006) показали, что иммуномодулирующие свойства Тонзилгона Н проявляются и в отношении приобретенного иммунитета (стимуляция антителогенеза). По мнению авторов, результаты исследований in vitro и in vivo не только подтверждают наличие у препарата иммуномодулирующих свойств, но дополнительно открывают перспективу его применения в качестве иммуномодулятора широкого спектра действия при инфекционно-воспалительных заболеваниях и вторичных иммунодефицитах различного генеза.

Экспериментальная оценка иммунокорригирующих свойств растительного препарата Тонзилгон Н у мышей с вторичным иммунодефицитом, вызванным введением циклофосфамида, подтвердила наличие у исследуемого средства иммунокорригирующих свойств. Проведенные эксперименты продемонстрировали синергизм компонентов фитопрепарата в комбинированном экстракте.

В исследовании Т. Бергера (2009) изучались эффективность и переносимость препарата Тонзилгон Н у 1190 детей в возрасте 2-17 лет с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей. Установлено улучшение клинических показателей, при этом только 6,6% пациентов в период наблюдения были переведены на терапию антибиотиками; 2 пациента сообщили о гастроинтестинальных побочных эффектах (частота последних составила 0,17%). Таким образом, Тонзилгон Н продемонстрировал хорошую переносимость и эффективность независимо от возраста ребенка и применяемой лекарственной формы препарата.

У часто болеющих детей с клиническими признаками дисплазии соединительной ткани Л.И. Омельченко и Е.А. Ошлянская (2009) установили позитивное влияние препарата Тонзилгон Н на состояние местного гуморального специфического иммунитета и врожденного неспецифического иммунитета.

У детей с рецидивирующим бронхитом, сочетающимся с хронической патологией ЛОР-органов, применение Тонзилгон Н в комплексной программе реабилитации в 1,8 раза снизило риск рецидивов респираторной патологии и заболеваемости ОРЗ.

У девочек подросткового возраста с хроническим сальпингоофоритом и сопутствующим хроническим компенсированным тонзиллитом на фоне назначения препарата Имупрет наблюдалось достижение стойкой ремиссии или уменьшение частоты обострений обоих заболеваний.

Таким образом, применение фитопрепарата Тонзилгон Н в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта может положительно влиять на клиническое течение патологии и повышать эффективность восстановительного лечения. Терапевтический эффект Тонзилгон Н связан с его иммунокорригирующим и противовоспалительным действием. Это дает возможность рекомендовать данный препарат для профилактики, лечения и реабилитации детей с респираторными инфекциями, в т. ч. в период сезонных подъемов заболеваемости.