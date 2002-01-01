“Прививка” холодом

В холодное время года увеличивается число случаев острых респираторных инфекций (ОРИ). Многие люди полагают, что, кутаясь и тепло одеваясь, можно избежать простуды. Другие считают, что залогом крепкого здоровья является моржевание. Кто прав?



Что такое закаливание?

Практика показывает, что тепло и укутывание, к сожалению, не гарантируют вероятности того, что простуда пройдет стороной. У людей, живущих в «тепличных» условиях, нервы и сосуды не «обучены» правильно реагировать на холод, и при малейшем переохлаждении возникает простуда. Повысить устойчивость организма к холоду помогает сам холод.

Это достигается при помощи закаливания - создания невосприимчивости организма к низким температурам. Начинать можно с малого - нахождения в легкой одежде дома, контрастного душа, обтираний водой комнатной температуры. Главное, чтобы эти воздействия были постоянными. Тогда происходит своеобразная тренировка нервов и сосудов, лучше регулируются процессы теплопродукции и теплоотдачи, человек становится бодрым и крепким. Закаливание повышает устойчивость иммунитета к простудным инфекциям. Поэтому, чтобы простуды обходили вас стороной - закаляйтесь!



Как закаливание влияет на иммунитет?

В основе закаливания лежит изменение реакции сосудов и нервных окончаний в ответ на холодовые воздействия. Холод применяется в медицине порой самым неожиданным образом. Например, некоторые врачи рекомендуют мороженое тем, кто часто страдает от простудных заболеваний, потому что оно закаляет слабое горло. После оперативного удаления аденоидных разрастаний мороженое способно уменьшить отечность, уменьшить кровотечение из ранок. Поэтому его могут «назначить» для ускорения восстановления. Но для комплексной тренировки организма применяют другие, более привычные способы закаливания, которые действуют на весь организм.



Закаливание традиционное и нетрадиционное

Традиционные способы закаливания:

• Воздушные и водные процедуры с постепенным снижением температуры;

• Контрастные воздушные и водные процедуры;

• Физиотерапия (криомассаж стоп, криосауна и другие процедуры).

Для здоровья человека важное значение имеет контакт с землей через неизолированные обувью стопы. Это способствует нормальному распределению электромагнитного заряда и здоровью всего организма. Поэтому летом полезно ходить босиком по траве. Зимой можно ходить в легких носочках или босиком дома. И это тоже считается закаливающей процедурой.

К нетрадиционным способам закаливания относятся обтирание снегом и купание в ледяной воде. Они подходят только очень хорошо тренированным людям. Практиковать такие методы без специальной подготовки опасно для здоровья! Для того, чтобы поддержать иммунитет в тонусе, обычному человеку достаточно контрастного душа или обтираний водой комнатной температуры.



Какую методику закаливания выбрать?

Зная индивидуальные особенности своего организма, можно правильно организовать процедуру закаливания. Для людей с возбудимым типом нервной системы подойдут воздушные ванны и обтирания, а для тех, у кого преобладают процессы торможения – контрастный душ, баня, сауна. При вялости и апатии нужно начинать закаливание сразу после пробуждения, всем остальным – после утренней зарядки.

Во время закаливания ощущения должны быть комфортными и не вредить здоровью. Для «зоны комфорта» характерно:

• хорошее теплоощущение,

• отсутствие потоотделения,

• сохранение нормальной температуры тела,

• отсутствие реакций, указывающих на охлаждение или перегрев.

Комфортная температура для детей:

• В возрасте до 1 года – 20-22 0С,

• В возрасте от 1 до 3-х лет – 19-20 0С.

Комфортная температура для взрослых:

• для обнаженного человека – 17,3–21,7 °C,

• для одетого человека – 16,7–20,6 °C.

Поскольку при частых простудах страдает дыхательная система, полезно сочетать закаливание с методами массажа и гимнастики, которые стимулируют функцию дыхания.



Как подготовиться к закаливанию с помощью фитотерапии?

Закаливающие процедуры можно начинать не ранее чем через 10 дней после перенесенной острой респираторной инфекции и не ранее чем через 14 дней после обострения хронического заболевания. За это время нужно полностью ликвидировать последствия простуды и восстановить иммунитет. С этими задачами успешно справляется растительный препарат Тонзилгон® Н. Он содержит экстракты семи лекарственных растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Тонзилгон® Н помогает мобилизовать иммунную систему для борьбы с инфекцией.

Комплекс растительных экстрактов способствует активации фагоцитоза, усилению выработки гамма- и альфа-интерферонов и восстановлению цитотоксической активности лимфоцитов. В результате его приема организм сам справляется с последствиями простуды. При использовании в профилактических дозах препарат снижает частоту респираторных заболеваний. Доказано, что после 3-х профилактических курсов препарата Тонзилгон® Н в течение года уровень заболеваемости среди часто и длительно болеющих детей становится равным частоте в группе здоровых детей. С помощью Тонзилгона® Н можно подготовить себя или ребенка к процедурам закаливания после перенесенной простуды.

Литература:

1. А. А. Козловский. Рекуррентные респираторные инфекции у детей. «Медицинские новости» №5, 2018

2. Клинические рекомендации. Климатотерапия в лечебно-реабилитационных и профилактических программах. «RUSSIАN JOURNAL of the PHYSICAL THERAPY, BALNEOTHERAPY and REHABILITATION» №16 (3), 2017

3. О. М. Конова, Е. Г. Дмитриенко, И. В. Давыдова. Часто болеющие дети. Взгляд физиотерапевта. «педиатрическая фармакология» №6, том 9, 2012

4. Л. М. Беляева. Профилактические и лечебно-профилактические мероприятия для детей и подростков 1 и 2 групп здоровья. Современная тактика ведения часто и длительно болеющих детей. Учебно-методическое пособие. Минск, 2006

5. Wosikowski et al. 2013

6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки