Признаки и симптомы простуды у взрослых
Часто во время простуды мы, взрослые, забываем заботиться о себе: игнорируем боль и походы к врачу. Если начинает заболевать ребенок, родители спешат записаться на прием к врачу и выполняют его назначения. Если болеем мы сами, то вместо обязательного посещения специалиста, начинаем заниматься самолечением. Заглатываем очередную дозу, неверно назначенного самим себе, лекарства и ждем, пока боль исчезнет. Боль пропадает, но недолеченные симптомы остаются.
Рассмотрим 3 причины, почему простуду нужно именно лечить:
- Уже само наличие простуды показывает, что в ваш организм попал вирус. Важно на этом этапе не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы обычный насморк или боль в горле не переросли в тяжелое течение ОРВИ с осложнениями.
- Боль в горле и краснота - показатель того, что у вас воспалены миндалины. Миндалины являются защитным барьером для ограничения распространиния вируса по организму. Если возникло воспаление миндалин - это означает, что ваш иммунитет атакован. Для скорейшего выздоровления его необходимо поддержать.
- Простуда может сопровождаться ухудшением самочувствия и общей слабостью организма. Правильное лечение помогает восстановить силы и облегчить течение заболевания.
Лечение комплексным растительным препаратом Тонзилгон® Н помогает справиться с простудой, устранить ее симптомы, избавиться от вирусов, укрепляя иммунитет.
Что делать если появились первые признаки простуды?
- Регулярно проветривать помещение.
- Соблюдать питьевой режим и употреблять не менее 2 литров чистой воды в день.
- Необходимо обратиться к врачу и следовать его назначениям. Уточнять у специалиста возможности применения лекарственных препаратов.
- Важно не прерывать и не превышать назначенный курс лечения, даже если вы почувствовали улучшение состояния.
- Обязательно пойти к врачу по окончании лечения, для того, чтобы убедиться о том, что лечение прошло успешно и получить рекомендацию по профилактике.