Признаки и симптомы простуды у взрослых

Часто во время простуды мы, взрослые, забываем заботиться о себе: игнорируем боль и походы к врачу. Если начинает заболевать ребенок, родители спешат записаться на прием к врачу и выполняют его назначения. Если болеем мы сами, то вместо обязательного посещения специалиста, начинаем заниматься самолечением. Заглатываем очередную дозу, неверно назначенного самим себе, лекарства и ждем, пока боль исчезнет. Боль пропадает, но недолеченные симптомы остаются.

Рассмотрим 3 причины, почему простуду нужно именно лечить:

Уже само наличие простуды показывает, что в ваш организм попал вирус. Важно на этом этапе не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы обычный насморк или боль в горле не переросли в тяжелое течение ОРВИ с осложнениями.

Боль в горле и краснота - показатель того, что у вас воспалены миндалины. Миндалины являются защитным барьером для ограничения распространиния вируса по организму. Если возникло воспаление миндалин - это означает, что ваш иммунитет атакован. Для скорейшего выздоровления его необходимо поддержать.

Простуда может сопровождаться ухудшением самочувствия и общей слабостью организма. Правильное лечение помогает восстановить силы и облегчить течение заболевания.

Лечение комплексным растительным препаратом Тонзилгон® Н помогает справиться с простудой, устранить ее симптомы, избавиться от вирусов, укрепляя иммунитет.

Что делать если появились первые признаки простуды?