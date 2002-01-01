Как прогулки на свежем воздухе влияют на иммунитет

Все на прогулку!

4 причины, почему прогулка на свежем воздухе полезна для вашей дыхательной системы и здоровья в целом:

🫁 Очищение легких. Свежий воздух улучшает работу слизистых оболочек дыхательных путей и насыщает кровь кислородом. Если вы простужены, на улице кашель быстрее перейдет из сухого в мокрый, лучше отойдет мокрота.

🚶‍♂️ Физическая активность. Даже во время неспешной прогулки улучшается кровоснабжение, укрепляется сердечно-сосудистая мышца и повышается иммунитет.

☀️ Витамин Д. Под воздействием ультрафиолета (солнечных лучей) организм выделяет витамин Д, играющий значимую роль в кальциево-фосфорном обмене и иммунитете человека.

☺️ Смена обстановки. Новые впечатления и эмоции, возможность побыть наедине со своими мыслями или, наоборот, наконец пообщаться с близким человеком — все это способствует отдыху и расслаблению. А у отдохнувшего человека иммунитет работает лучше, чем у уставшего!

Стоит ли гулять, если вы заболели? Да, но только при условии нормального самочувствия, отсутствия других людей поблизости и температуры тела не выше 37,5 С. Выбирайте короткие маршруты на 20-30 минут, чтобы подышать свежим воздухом и помочь легким очиститься от инфекции. Проветрите квартиру во время прогулки.

