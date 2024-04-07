Прогулки в лесу и иммунитет

Регулярные прогулки на природе положительно влияют на весь организм. Они гораздо полезнее и приятнее изматывающих занятий в тренажерном зале. По эффективности ходьба не уступает бегу, но, в отличие от него, не имеет противопоказаний.
Какие изменения происходят в организме во время регулярных прогулок на природе?
✅ Кровь быстрее движется по сосудам и обогащает внутренние органы большим количеством кислорода. Это улучшает общее самочувствие.
✅ Артериальное давление стабилизируется, снижается риск инсультов и инфарктов.
✅ Активная работа мышц помогает снять эмоциональное и физическое напряжение. Это благоприятно воздействует на нервную систему.
✅ Возвращается крепкий здоровый сон с приятным пробуждением.
✅ Улучшается кровообращение в головном мозге и повышается скорость мыслительных процессов.
✅ Быстрый темп прогулки ускоряет все обменные процессы в организме. Интенсивнее сжигается жировая ткань, тело приходит в тонус.
✅ На солнце лучше вырабатывается витамин D, необходимый для нормальной работы иммунной системы.
✅ Ходьба провоцирует выработку гормонов счастья — эндорфинов. После прогулки настроение улучшается.
Начинайте любоваться природой и гулять на свежем воздухе каждый день, постепенно увеличивая время ходьбы до 30–40 минут. Утренние прогулки зарядят вас энергией, а вечерние помогут расслабиться и быстрее уснуть.