Прогулки в лесу и иммунитет

Регулярные прогулки на природе положительно влияют на весь организм. Они гораздо полезнее и приятнее изматывающих занятий в тренажерном зале. По эффективности ходьба не уступает бегу, но, в отличие от него, не имеет противопоказаний.

Какие изменения происходят в организме во время регулярных прогулок на природе?

✅ Кровь быстрее движется по сосудам и обогащает внутренние органы большим количеством кислорода. Это улучшает общее самочувствие.

✅ Артериальное давление стабилизируется, снижается риск инсультов и инфарктов.

✅ Активная работа мышц помогает снять эмоциональное и физическое напряжение. Это благоприятно воздействует на нервную систему.

✅ Возвращается крепкий здоровый сон с приятным пробуждением.

✅ Улучшается кровообращение в головном мозге и повышается скорость мыслительных процессов.

✅ Быстрый темп прогулки ускоряет все обменные процессы в организме. Интенсивнее сжигается жировая ткань, тело приходит в тонус.

✅ На солнце лучше вырабатывается витамин D, необходимый для нормальной работы иммунной системы.

✅ Ходьба провоцирует выработку гормонов счастья — эндорфинов. После прогулки настроение улучшается.

Начинайте любоваться природой и гулять на свежем воздухе каждый день, постепенно увеличивая время ходьбы до 30–40 минут. Утренние прогулки зарядят вас энергией, а вечерние помогут расслабиться и быстрее уснуть.