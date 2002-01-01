5 мифов про питание при простуде

Нужно есть много цитрусовых. Нет! Хоть в них и содержится полезный витамин С, но переизбыток кислоты раздражает желудочно-кишечный тракт и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Мед с чаем — лучшее лекарство. Нет! При нагревании свыше 30-40 градусов польза меда снижается в разы, он превращается просто в сахар. Нужно есть много жирной пищи. Нет! Организму не нужна лишняя нагрузка, жирная тяжелая еда замедлит выздоровление. Мороженое опасно. Нет! Прохладное мороженое снижает болевые ощущения в горле, а его сладкий вкус повышает настроение. Если хочется мороженого, его можно есть, просто нужно дать ему слегка подтаять. Чеснок и лук повысят иммунитет. Нет! Не существует конкретных продуктов, повышающих иммунные свойства организма.

Так как же питаться при простуде? Главное — сбалансировано. 🍞🥦🥩

Чтобы помочь организму в борьбе с вирусами и бактериями, нужно обеспечить ему базу из овощей и фруктов, сложных углеводов, белков и жиров. Белок важен для работы лейкоцитов, красных кровяных телец, участвующих в борьбе с вирусами, углеводы в кашах и цельнозерновом хлебе дают энергию и силы, овощи и фрукты насыщают организм витаминами. И не забывайте про водный баланс! 💧

