Рецидивирующая простуда каждые 1-2 месяца у ребенка. Что делать?

Всем известно, что острые респираторные инфекции распространены повсеместно. В 90-95% причиной простудных заболеваний являются вирусы. Наиболее часто болеют дети, особенно дошкольного возраста. Но эта математика не работает, когда заболевание касается собственного ребенка, особенно если он действительно часто простывает. Разбираемся, как естественным образом укрепить иммунитет и побороть бесконечные простуды.



Почему ребенок часто болеет?

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется до 1 миллиарда случаев ОРВИ. Причем заболеваемость простудными инфекциями у детей до 14 лет в 3 раза выше, чем в других возрастных группах. Это объясняют многообразием респираторных вирусов (на сегодняшний день их известно более 300 видов), их высокой заразностью и изменчивостью, воздушно-капельным механизмом передачи инфекции. Немаловажным моментом в подверженности маленьких детей частым простудам играет тот факт, что их иммунитет только проходит свое становление, и пока он не «познакомится» с большинством вирусов и не научится отражать их атаки, ребенок неизбежно будет болеть.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что все организмы разные и по-разному реагируют на инфекцию. Огромную роль в сопротивляемости простудным заболеваниям играет наследственность. Существует предрасположенность к заболеваниям дыхательных путей. На втором месте находятся проблемы во время беременности и родов, перенесенные простудные заболевания женщиной в этот период. Как следствие – плохая адаптация ребенка к воздействию внешней среды, проявления аллергии, риск развития хронических заболеваний.

В то же время, если для ребенка естественно простывать, то сколько раз в год должны болеть дети, чтобы это не считалось патологией? Ответим и на этот вопрос.



Когда ребенок считается часто и длительно болеющим?

Важно не то, насколько часто болеет ребенок, а как протекает простуда: как тяжело и долго малыш не может поправиться, развиваются ли осложнения и возникает ли потребность в антибиотиках. На сегодняшний день даже частые (до 10 раз в год) неосложненные простуды считаются нормой. Детский организм «знакомится» с окружающей средой, сталкивается с различными инфекциями и постепенно учится с ними бороться. Однако, если ребенок часто болеет, важно не пропустить более серьезные нарушения в становлении иммунной системы, своевременно выявить признаки первичного (врожденного) иммунодефицита. Это очень опасное состояние. Практически ежемесячно дети с иммунодефицитом оказываются в больнице с тяжелыми заболеваниями – гнойными отитами, пневмониями, гайморитами, гастроэнтеритами. Более того у детей с иммунодефицитом даже банальная ОРВИ может протекать с серьезнейшими осложнениями.На что же следует обращать внимание, чтобы не пропустить ПИД (первичный иммунодефицит)? Для этого следует обратить внимание на следующие признаки:

Семейный анамнез (наличие такого заболевания у родственников любого возраста);

Частые и тяжело протекающие бактериальные инфекции (например: 2 и более пневмонии или тяжелых синусита в течение года);

Инфекции, вызванные условно-патогенными возбудителями (это инфекции, которые у здорового человека не вызывают заболевание, а при иммунодефиците приводят к развитию патологии, например: стойкое, не поддающееся лечению грибковое поражение кожи (кандидоз) у детей старше 1 года);

Тяжелые проявления атопии (высыпания и отеки), не поддающиеся лечению антигистаминными препаратами;

Воспалительные заболевания кишечника с ранним началом и тяжелым течением, потерей веса;

Снижение показателей общего анализа крови (тромбоцитопения, анемия, лейкопения);

Длительное увеличение лимфоузлов, печени, селезенки;

Рецидивирующая лихорадка без очагов инфекции;

Аутоиммунные нарушения;

Особенности строения лица (микроцефалия, расщелина твердого и мягкого неба).

Установить правильный диагноз может врач, назначив иммунограмму, осмотр узких специалистов и генетическое консультирование. Также не стоит забывать о таких, казалось бы, банальных, но тем не менее очень важных моментах, как: режим дня, регулярная физкультура, закаливание. Негативно влияют на здоровье и такие факторы:

пассивное курение во внутриутробном и последующих периодах;

частое, бесконтрольное применение лекарств. Особенно это касается антибиотиков;

плохая экологическая обстановка в городе, местности проживания.



Методы снижения рецидивов простудных заболеваний у ребенка.

Основные мероприятия направлены на укрепление иммунитета и повышение сопротивляемости ребенка простудным заболеваниям. Они включают в себя:

санацию хронических очагов инфекции (лечение кариозных зубов, болезней ЛОР-органов – отитов, аденоидов и других);

рациональное питание;

вакцинацию. Прививки – это своеобразная «тренировка» иммунитета;

периодический прием поливитаминов;

массаж и закаливание;

дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру;

применение фитопрепаратов, укрепляющих иммунитет.

Конечно, чтобы добиться желаемого, применяют не один какой-то метод, а целый комплекс. Начинать профилактические мероприятия, за исключением приема медикаментов, следует на фоне полного здоровья, а закаливание оптимально применять в теплое время года.



Как укреплять иммунитет, чтобы избежать частых простуд у ребенка?

Иммунная система состоит из множества компонентов, и поэтому для того, чтобы получить от лекарств только пользу и не навредить, нужно точно понимать, чего можно ожидать от применения того или иного препарата. Например, для назначения иммуномодуляторов могут понадобиться дополнительные исследования иммунной системы. Ведь среди иммуномодуляторов есть такие лекарства, которые может назначить только врач по серьезным показаниям (при иммунодефицитах), а есть те, которые можно принимать при рецидивирующих простудах, чтобы естественным путем поддержать иммунитет. Они воздействуют на иммунитет гораздо мягче, и их можно использовать как детям, так и взрослым в наиболее ответственные и сложные периоды: в сезон простуд, во время путешествий, в период адаптации к детскому саду и школе, когда иммунная система работает в напряженном режиме.

