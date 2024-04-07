Сезон простуд в детском саду

Ребенок опять пришел из сада с больным горлом? Вот он, сезон простуд! И что же делать?

Полоскать? Но малыши не всегда могут сделать это правильно, а многим детям просто не нравится процесс.

Использовать «взрослое» средство? Нет. Важно давать ребенку только препараты, разрешенные ему по возрасту. Большинство лекарственных средств допустимы только с 6-ти лет. Использование спреев может привести к ларингоспазму.

Напоить ребенка горячим чаем? Нет. Горячий напиток может обжечь горло. Питье должно быть теплым, и, хоть оно и способствует выведению вируса, но не облегчает симптомы.

Решение есть — растительный препарат Тонзилгон® Н способствует уменьшению боли в горле у детей возрастом от 1 года и взрослых. В его составе — оптимально подобранная комбинация из 7 лекарственных растений. Препарат производится по уникальной технологии, основанной на концепции фитониринга.

Тонзилгон® Н обладает противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим эффектом. Он поддерживает иммунитет ребенка, помогает справиться с вирусами, тем самым, ускоряет выздоровление и снижает риск развития осложнений.