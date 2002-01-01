Симптомы ОРВИ

Острая респираторная вирусная инфекция – одна из самых частых причин недомогания у детей и взрослых. Не найдется ни одного человека, который не испытал на себе хотя бы некоторые симптомы ОРВИ. Многие из нас переносят ОРВИ в среднем один раз в год, дети школьного возраста 2-3 раза, а дети младшего возраста – и то чаще. Постоянно появляются новые респираторные вирусы, эпидемии и пандемии поражают до 30% населения планеты. Поэтому каждый должен знать, при каких симптомах ОРВИ нужно обращаться к врачу и как повысить устойчивость организма к этим заболеваниям.



Какими симптомами проявляется начало ОРВИ?

ОРВИ возникает из-за проникновения в организм вирусов, которые внедряются в клетки дыхательного эпителия. Их насчитывается более 200 видов, многие из них достаточно хорошо изучены. Чаще всего простудные заболевания вызывают аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, парагриппозные вирусы. Заразиться ОРВИ можно от заболевшего человека воздушно-капельным путем. Патогенные микроорганизмы попадают в дыхательные пути человека, вызывая там воспаление. Основными симптомами ОРВИ являются:

лихорадка;

синдром интоксикации организма (головная боль, слабость, повышение температуры тела, боли в мышцах и суставах);

насморк;

кашель;

боль в горле.

Именно эти симптомы «валят с ног» заболевшего человека, выбивают его из привычного графика и укладывают его в постель как минимум на несколько дней.



Как долго может длится простуда?

Если лихорадочный период при отсутствии осложнений длится, как правило, не более 3-х, при гриппе 5-ти суток, то течение ОРВИ в целом более долгое: симптомы заболевания могут беспокоить заболевшего человека от 7 до 14 дней. Тяжелая или осложненная инфекция может протекать еще дольше. В некоторых случаях после перенесенной ОРВИ развивается астенический синдром, который может длиться до 1-2-х месяцев. Поэтому при первых признаках ОРВИ желательно обратиться к врачу, а не ждать, что простуда со временем исчезнет сама собой.



При каких признаках ОРВИ нужно незамедлительно обратиться к врачу?

Казалось бы, ответ прост: обращаться к врачу нужно при тяжелом или осложненном течении ОРВИ. Но не все так однозначно. Из-за индивидуальных особенностей организма ОРВИ может протекать в бессимптомной, стертой, или, наоборот, в тяжелой или нестандартной (атипичной) форме. Поэтому нужно понимать, какие симптомы говорят о тяжелом течении заболевания или вероятных осложнениях, и требуют неотложной медицинской помощи. В их числе:

температура тела 40 0 С и выше, которая плохо реагирует на прием жаропонижающих препаратов;

лихорадка более 5 дней;

нарушение сознания (спутанное сознание, обмороки);

интенсивная головная боль;

появление сыпи и кровоизлияний на теле;

боль в грудной клетке при дыхании, затруднение вдоха или выдоха, чувство нехватки воздуха;

кашель с мокротой;

боль за грудиной, отеки.

Если течение ОРВИ кажется легким, вы все лечитесь самостоятельно, но длительность заболевания уже более 7-10 дней, это тоже будет поводом обратиться к специалисту, потому что такое состояние говорит о затяжном течении и возможности развития бактериальных осложнений.



Как отличить вирусную и бактериальную инфекцию органов дыхания?

Учитывая то, что перечисленные выше симптомы могут отмечаться и при вирусной, и при бактериальной инфекции органов дыхания, лучше всего сдать общий анализ крови. Он поможет определить, с какой инфекцией вы столкнулись. Признаком бактериальной инфекции будет увеличение количества лейкоцитов и сдвиг формулы влево (увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов). При вирусной инфекции количество лейкоцитов остается прежним или возрастает незначительно и повышается количество лимфоцитов. Для детей существуют возрастные отличия этих показателей, поэтому лучше всего проконсультироваться с педиатром.



Какие лекарства необходимы для лечения ОРВИ?

При ОРВИ, как при лечении любого заболевания, необходимо воздействовать на его причину, уменьшать воспаление, устранять неприятные симптомы и поддерживать иммунитет. Приводим список основных препаратов для лечения ОРВИ:

Специфических препаратов, оказывающая влияние на конкретный вирус, практически нет. Разработаны препараты против вируса гриппа и герпетической инфекции. Но не стоит их применять слишком широко, они не действуют на другие респираторные вирусы, и к тому же имеет побочные эффекты и ограничения в применении. Для их назначения лучше обратиться к специалисту.

Нестероидные противовоспалительные средства, обладающие жаропонижающим эффектом: парацетамол, ибупрофен.

Эти лекарства оказывают противовоспалительное действие, снижают температуру тела, уменьшают боль. Возможен прием этих препаратов в составе комбинированных лекарственных средств.

Сосудосуживающие капли или спреи для носа.

Они уменьшают отек, снимают заложенность носа, восстанавливают дыхание. Однако частое и длительное применение сосудосуживающих капель опасно из-за передозировки и высокой вероятности развития привыкания. Поэтому нужно строго соблюдать режим применения этих лекарств: не дольше 3-5 дней, не более 2-3 раз в сутки строго в возрастной концентрации (особенно в детском возрасте).

Препараты для лечения кашля.

Цель лечения кашля – уменьшить воспаление, снизить вязкость мокроты, сделать ее жидкой и облегчить откашливание, уменьшить количество и болезненность кашлевых приступов. Для этого могут применяться как синтетические, так и растительные лекарственные средства.

Препараты для поддержки иммунитета.

Самое эффективное средство в этом случае – немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н. Он обладает комплексным действием, благодаря чему, помогает быстрее и проще справиться с вирусным заболеванием.



Тонзилгон® Н – надежный помощник при ОРВИ.

Тонзилгон® Н имеет полностью натуральный состав: корни алтея лекарственного, трава хвоща полевого, листья грецкого ореха, трава тысячелистника обыкновенного, кора дуба, трава одуванчика лекарственного, ромашка аптечная. Принимать такое лекарство гораздо удобнее и эффективнее, чем отвары подобных трав по-отдельности. Препарат хорошо себя зарекомендовал в лечении ОРВИ, сопровождающихся болью в горле. Он обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным эффектами и противовирусной активностью. В результате приема Тонзилгона® Н уменьшается воспаление,быстрее проходят боль и першение в горле, укрепляется врожденный иммунитет, который так важен в борьбе с вирусной инфекцией Применять лекарство лучше уже с первых дней заболевания. Оно одинаково эффективно как у детей с 2-х лет, так и у взрослых. Очень актуально применение Тонзилгона® Н в период межсезонья, когда риск простудных заболеваний возрастает. Тонзилгон® Н выпускается в таблетках и в каплях. Принимая Тонзилгон® Н, вы не только устраняете неприятные симптомы ОРВИ, такие, как воспаление и боль в горле, но и способствуете повышению сопротивляемости организма к простудным инфекциям в будущем.

Литература:

О. И. Пикуза, Е. В. Генералова, И. И. Закиров. Фитотерапия в реабилитации подростков с рекуррентными респираторными заболеваниями. «Медицинский альманах» №3, 2008 ОРВИ у детей в период сложной эпидемиологической ситуации. Интервью с профессором кафедры оториноларингологии медицинского института РУДН, руководителю центра оториноларингологии «Он-клиник», д.м.н., Ириной Михайловной Кириченко. «Медицинский совет» №18, 2020 С. О. Ключников, О. В. Зайцева, И. М. Османов, А. И. Крапивкин, Е. С. Кешишян, О. В.Блинова, О. В. Быстрова. Острые респираторные заболевания у детей. Пособие для врачей. «Российский вестник перинатологии и педиатрии», приложение №3, 2008 А. С. Милакова, В. В. Трубников. Научный руководитель – д.м.н. В.С. Леднева, к.м.н. Е.Д. Черток. Выбор терапии острых респираторных заболеваний у детей в амбулаторных условиях. «Russian pediatric journal» (Russian journal) № 22(5), 2019 Инструкция по медицинскому применению Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки