Tonsilgon logo ru/by

Сколько нужно спать во время болезни?

Сколько нужно спать во время болезни?

Сколько нужно спать во время болезни? 😴

Столько, сколько вам хочется!

Вот что происходит с организмом во время сна:

✔️ Мышцы расслабляются, дыхание замедляется, пульс становится более редким.

✔️ Восполняются физические ресурсы организма.

✔️ Выделяются важные гормоны: тестостерон и соматотропин.

✔️ Активируются белые кровяные клетки, иммунитет работает с повышенной мощностью.

Во сне организм буквально переключается из режима реагирования на внешние возбудители в режим сканирования внутренних систем. Происходит проверка всех органов с «нормой», включаются защитные процессы, чтобы устранить неполадки. Особенно активно работают формы защиты, отвечающие за устранение инфекционных агрессоров, поэтому во сне выздоровление происходит быстрее.

Врачи рекомендуют не ограничивать себя в отдыхе и сне во время простуды. Чтобы сон был наиболее продуктивным, не употребляйте жирную, тяжелую, чрезмерно сладкую пищу и кофеин во второй половине дня, проветривайте спальню, засыпайте в темноте и тишине по возможности.

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Тонзилгон® Н (Tonsilgon® N).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.