Сколько нужно спать во время болезни? 😴

Столько, сколько вам хочется!

Вот что происходит с организмом во время сна:

✔️ Мышцы расслабляются, дыхание замедляется, пульс становится более редким.

✔️ Восполняются физические ресурсы организма.

✔️ Выделяются важные гормоны: тестостерон и соматотропин.

✔️ Активируются белые кровяные клетки, иммунитет работает с повышенной мощностью.

Во сне организм буквально переключается из режима реагирования на внешние возбудители в режим сканирования внутренних систем. Происходит проверка всех органов с «нормой», включаются защитные процессы, чтобы устранить неполадки. Особенно активно работают формы защиты, отвечающие за устранение инфекционных агрессоров, поэтому во сне выздоровление происходит быстрее.

Врачи рекомендуют не ограничивать себя в отдыхе и сне во время простуды. Чтобы сон был наиболее продуктивным, не употребляйте жирную, тяжелую, чрезмерно сладкую пищу и кофеин во второй половине дня, проветривайте спальню, засыпайте в темноте и тишине по возможности.

