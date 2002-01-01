Тонзиллит: как проявляется и чем лечить?
- Что такое тонзиллит?
- Почему воспаляются миндалины?
- Каковы основные симптомы заболевания?
- Почему воспаление миндалин может стать хроническим?
- Чем опасен тонзиллит?
- Как устранить воспаление в горле при тонзиллите?
- Можно ли предотвратить повторное возникновение тонзиллита?
Что такое тонзиллит?
Тонзиллит – это воспаление небных миндалин. Он встречается у 15% пациентов. Выделяют острый и хронический тонзиллит. Варианты тонзиллита отличаются по характеру и степени поражения. Лечение острого тонзиллита обычно проходит успешно и занимает от 7 дней до 2 недель. В этом материале мы расскажем, как лечить тонзиллит так, чтобы он не приносил дополнительных неприятностей для здоровья.
Почему воспаляются миндалины?
Миндалины – это орган, который является частью иммунной и лимфатической систем. Это своеобразный фильтр на пути воздушно-капельной инфекции, которая проникает в организм через носоглотку. Они способны бороться с инфекцией и выводить из организма токсины и продукты распада поврежденных вирусами и бактериями клеток. Но и сами миндалины могут инфицироваться, что вызывает воспаление, боль и другие симптомы. В этом случае их защитная функция нарушается.
Как правило, тонзиллит возникает в результате ослабления иммунной защиты под воздействием провоцирующих факторов. В их числе:
- Частые фарингиты и другие острые респираторные заболевания;
- Аллергия;
- Челюстно-лицевые заболевания;
- ЛОР-патология;
- Наследственность.
Большинство случаев тонзиллита вызывается вирусами. Возбудителями воспаления небных миндалин чаще всего становятся аденовирусы, риновирусы, вирусы герпеса, гриппа и парагриппа. В отдельных случаях причиной болезни становится бактериальная флора (стрептококки, стафилококки), а также хламидии.
Каковы основные симптомы заболевания?
По характеру течения тонзиллит бывает:
- Острый;
- Хронический.
Самый основной и яркий признак острого тонзиллита – выраженная боль в горле. Также заболевшего беспокоят:
- Отечность миндалин;
- Покраснение и гнойные налеты на миндалинах;
- Увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов;
- Повышение температуры тела до 38,5°С и выше;
- Признаки интоксикации (боли в мышцах и суставах, головная боль).
О хроническом тонзиллите говорят в случае, если воспаление небных миндалин длится не менее 3-х месяцев, сопровождается постоянной болью в горле, а периоды ремиссии чередуются с обострениями воспалительного процесса.
Почему воспаление миндалин может стать хроническим?
Современная наука считает, что главный фактор в формировании хронического воспаления в миндалинах – снижение местного иммунитета. Оно происходит по ряду причин. На первом месте – это, безусловно, влияние вирусной инфекции. Именно вирусы, вызывая острый воспалительный процесс в миндалинах, способствуют снижению местного иммунитета и «прокладывают путь» для последующего бактериального инфицирования.
Чем опасен тонзиллит?
Многие люди считают воспаление миндалин обычным проявлением простуды и не спешат с лечением. Но проблема состоит в том, что не долеченный тонзиллит чреват серьезными осложнениями. Он может «перерасти» в паратонзиллярный, парафарингеальный или заглоточный абсцесс, который проявляется сильной болью в горле, покраснением слизистой оболочки глотки и миндалин и односторонним отеком. В этом случае лечение исключительно хирургическое.
Как устранить воспаление в горле при тонзиллите?
Анатомические особенности небных миндалин – наличие лакун – являются благоприятными для размножения микроорганизмов. Поэтому лечение этого недуга всегда комплексное:
- Жаропонижающие и противовоспалительные средства;
- Местное лечение;
- Антибактериальная терапия;
- Препараты для укрепления местного и общего иммунитета.
Тонзилгон® Н содержит экстракты корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Этот состав помогает уменьшить воспаление и боль в горле, уменьшить пагубное действие бактерий и вирусов и укрепить иммунитет.
Можно ли предотвратить повторное возникновение тонзиллита?
Благодаря комплексному действию, Тонзилгон® Н способствует восстановлению иммунитета слизистой оболочки глотки и предупреждает повторное инфицирование. Чтобы не допустить его повторного развития, нужно укреплять здоровье и заботиться об иммунной системе.
К общеукрепляющим рекомендациям относятся:
- Закаливание организма;
- Занятия спортом;
- Отказ от вредных привычек;
- Полноценное сбалансированное питание;
- Прием витаминно-минеральных комплексов;
- Своевременное лечение простудных заболеваний.
