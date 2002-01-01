Топ правил, которые не соблюдают при простуде

«Если лечить, простуда проходит за семь дней, а если не лечить, за одну неделю». «Простыл, но нужно на работу. Приму комплексное жаропонижающее средство». «Принимать лекарства при простуде не обязательно, организм должен справляться сам». Знакомые мысли?

Поддавшись им, все мы хоть раз нарушали правила лечения, которые нужно обязательно выполнять при простуде. Про какие из них мы чаще всего забываем?

Соблюдать домашний режим. Особенно важно это в первые дни заболевания, когда организм подвергается вирусной атаке и пребывает в состоянии интоксикации. Для борьбы с инфекцией нам необходимы сон и покой, активность будет отнимать силы и ухудшать самочувствие.

Принимать жаропонижающее, только если температура поднялась выше 38 0 С. Многие стремятся сбивать даже небольшую температуру, а ведь она является защитной реакцией организма и способствует борьбе с инфекцией.

Часто проветривать комнату. Некоторые люди связывают простуду с переохлаждением и боятся лишний раз открыть форточку. Но вирусы и бактерии в воздухе усугубляют течение болезни, поэтому важно дать приток свежего воздуха.

Пить больше жидкости. Это может быть обычная питьевая вода, чай, ягодные морсы, отвар шиповника, компот из сухофруктов. При повышенной температуре и потоотделении важно восполнять потери жидкости, это помогает быстрее улучшить самочувствие. Поэтому пить жидкость нужно, даже если совсем не хочется.

Выдержать курс препаратов, рекомендованный врачом. Это поможет не только уменьшить симптомы ОРВИ, но и быстрее восстановиться после заболевания.

Бороться с ОРВИ нужно с помощью комплексного подхода. Соблюдение этих простых правил позволит быстрее победить недуг, избежать осложнений и вернуться к активной жизни.

