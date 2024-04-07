ТОП-5 ошибок при лечении респираторных заболеваний

Мы живем в очень быстром ритме, и в суете будней часто не задумываемся над вещами, которые кажутся нам очевидными с детства. Это относится и к лечению респираторных заболеваний — мы делаем из раза в раз одно и то же, но что, если это ошибка? Проверьте себя, так поступать не стоит:

Переносить болезнь на ногах. «Нет времени болеть, пройдет само» может вылиться в осложнения. Заболели? Дайте себе время восстановиться. Принимать антибиотики без назначения врача. Они борются с бактериальными инфекциями, но бесполезны против вирусных. Беспричинный прием антибиотиков ослабляет организм и делает лечение некоторыми группами этих препаратов неэффективным в дальнейшем. Перегреваться самому и перегревать помещение. Бактерии и вирусы отлично размножаются в сухом горячем воздухе. Проветривайте помещение, чтобы снизить их концентрацию. Пить жаропонижающее при первых симптомах простуды. Повышение температуры тела — признак того, что в нем идет процесс борьбы с инфекцией. Не сбивайте температуру ниже 38,5 по цельсию (есть исключения — склонность к судорогам, сопутствующие заболевания, тяжелое состояние пациента). Считать, что простуда пройдет сама. Возможно, но, если иммунитет не справится сам, респираторное заболевание может привести к серьезным осложнениям. Поддержите свой организм.

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