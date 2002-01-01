Травы в составе Тонзилгона®

Тонзилгон® Н - высокоэффективный препарат растительного происхождения, применяемый для активации иммунитета для борьб с вирусной инфекцией при ОРИ. Многие отоларингологи и педиатры рекомендуют его, как противовоспалительное и иммуномодулирующее средство, подходит как взрослым, так и детям. Лекарство, произведенное в Германии, уже более 20 лет применяется врачами и за это время доказало свою эффективность и безопасность.

Сложная и уникальная формула препарата Тонзилгон® Н основана на действии 7 растительных и целебных трав:

🌿 Ромашка аптечная (Matricaria сhamomilla);

🌿 Хвощ полевой (Equisetum arvense);

🌿 Листья грецкого ореха (Juglans regia);

🌿 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium);

🌿 Корень алтея лекарственный (Althaea officinalis);

🌿 Одуванчик полевой (Taraxacum officinale);

🌿 Корень дуба черешчатый (Quercus Robur).

Благодаря уникальному составу и комбинации лекарственных растений, препарат действует на наш организм в 5 направлениях:

🌿 Укрепляет иммунитет;

🌿 Активно борется с вирусами;

🌿 Обладает противовоспалительным эффектом;

🌿 сдерживает чрезмерное размножение бактерий;

🌿 Обволакивает.

Преимущества Тонзилгон® Н:

✅ хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);

✅ может применяться с первых дней простуды;

✅ имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);

✅ высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).

Тонзилгон® Н также эффективен при профилактике ОРВИ в сезон повышенного уровня заболеваемости. Растительные компоненты в составе препарата укрепляют иммунную систему и настраивают ее на борьбу с вирусами и инфекциями

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки