Травы в составе Тонзилгона®

Тонзилгон® Н - высокоэффективный препарат растительного происхождения, применяемый для активации иммунитета для борьб с вирусной инфекцией при ОРИ. Многие отоларингологи и педиатры рекомендуют его, как противовоспалительное и иммуномодулирующее средство, подходит как взрослым, так и детям. Лекарство, произведенное в Германии, уже более 20 лет применяется врачами и за это время доказало свою эффективность и безопасность.
Сложная и уникальная формула препарата Тонзилгон® Н основана на действии 7 растительных и целебных трав:
🌿 Ромашка аптечная (Matricaria сhamomilla);
🌿 Хвощ полевой (Equisetum arvense);
🌿 Листья грецкого ореха (Juglans regia);
🌿 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium);
🌿 Корень алтея лекарственный (Althaea officinalis);
🌿 Одуванчик полевой (Taraxacum officinale);
🌿 Корень дуба черешчатый (Quercus Robur).
Благодаря уникальному составу и комбинации лекарственных растений, препарат действует на наш организм в 5 направлениях:
🌿 Укрепляет иммунитет;
🌿 Активно борется с вирусами;
🌿 Обладает противовоспалительным эффектом;
🌿 сдерживает чрезмерное размножение бактерий;
🌿 Обволакивает.
Преимущества Тонзилгон® Н:
✅ хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);
✅ может применяться с первых дней простуды;
✅ имеет доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);
✅ высочайшее немецкое качество (производство основано на уникальной и стандартизированной технологии фитониринга).
Тонзилгон® Н также эффективен при профилактике ОРВИ в сезон повышенного уровня заболеваемости. Растительные компоненты в составе препарата укрепляют иммунную систему и настраивают ее на борьбу с вирусами и инфекциями
